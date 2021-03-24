СПЧ призвал возбудить дело после интервью со «скопинским маньяком»

Интервью со «скопинским маньяком» Виктором Моховым напугало людей, самым правильным решением правоохранительных органов будет возбуждение уголовного дела по угрозам, которые там прозвучали, заявила член СПЧ Ева Меркачева.

«Мне кажется, что у людей возникло ощущение страха, что такие люди, как Мохов, есть среди нас... Люди стали понимать, что мы не в безопасности, а это, в том числе, порождает неприязнь к государству. Ведь возникают вопросы к власти, силовикам, суду, почему такие люди попадают на телеэкраны и угрожают», – цитирует РИА «Новости» Меркачеву.

Она отметила, что, по неофициальным данным, сотрудники СМИ «заваливали» Мохова предложениями о гонорарах, «и суммы этих гонораров доходили до миллиона рублей».

«То есть шел торг... Человек сейчас может не только прославиться, но еще и заработать большие деньги, при этом он находится на свободе и ничего не боится. Другое дело, когда такое говорят находясь за решеткой, будучи недосягаемым для общества», – добавила Меркачева.

Член СПЧ добавила, что самым правильным решением правоохранительных органов будет возбуждение уголовного дела по угрозам, которые прозвучали в интервью. «Можно ходатайствовать перед судом о том, чтобы ему было запрещено жить в одном городе и вообще приближаться к тем девушкам, ему также может быть назначено лечение», –уточнила Меркачева.

Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение телеведущей Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью «скопинского маньяка» телеведущей Ксении Собчак.