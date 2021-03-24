Эксперты поспорили о причинах обострения отношений между Белоруссией и Польшей

«Официальный Минск сознательно идет на провокацию, пытаясь «продать» этот конфликт Москве», - сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Ярослав Романчук, комментируя призыв МИД Польши к Минску «как можно скорее» освободить задержанную в Гродно председателя Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Другой белорусский политолог Алексей Дзермант, напротив, считает, что Польша намеренно вмешивалась во внутренние дела и фактически стояла за попыткой госпереворота в Белоруссии.

«Арест Анжелики Борис говорит о том, что белорусские власти сознательно идут на провокацию. Их цель – попытка монетизации этого конфликта и «продажа» его России», - считает белорусский политолог, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

В среду МИД Польши призвал «как можно скорее» освободить задержанную в Гродно председателя Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис и «положить конец преследованиям польского меньшинства». Организация, которую возглавляет Борис – крупнейшая польская организация в республике, не зарегистрированная белорусскими властями. Она существует параллельно с отколовшимся от нее крылом, официально признанным белорусским правительством.

Лидер Союза поляков была задержана во вторник. Польский МИД в лице замминистра Мартина Пшидача незамедлительно взял ситуацию под свой контроль.

«Отношения между Москвой и Варшавой очень плохие, - поясняет Романчук. – Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, искусственно повышая градус польской опасности и интервенции в дела страны, показывает Москве – «посмотрите, какой я хороший. Я за вас, я против ваших врагов. Далее он хочет за это что-то попросить».

«Нет сомнений, - убежден собеседник, - что никакого вмешательства Польши нет. Анжелика Борис в Союзе поляков Белоруссии работает с конца 80-х годов. Это мирная добропорядочная организация, которая никогда не вмешивалась в политику».

Минский политолог Алексей Дзермант, в свою очередь, отметил, что «мы наблюдаем системный конфликт между двумя странами с разными идеологиями и находящимися в разных геополитических союзах. Это столкновение было закономерным. Триггером стали выборы президента Белоруссии».

При этом, по словам собеседника, белорусская власть не без основания считает, что Польша вмешивалась во внутренние дела и фактически стояла за попыткой госпереворота в Белоруссии.

«Союз поляков Белоруссии долгое время занимался антигосударственной деятельностью. Это не первый подобный конфликт. Минск стал реагировать на такие события, как чествование дня «проклятых» солдат, ответственных за геноцид белоруссов в послевоенной Польше. Таким образом, началось системное противодействие Польше со стороны белорусского государства», - сказал Дзермант.

«Отношения между странами находятся в низкой фазе, но Белоруссия не может позволить вмешательство во внутренние дела. Поэтому это все выглядит справедливо», - считает политолог.

Эксперт отметил также, что польские власти продолжат заниматься подобной деятельностью. «Они не скрывают своих целей относительно Белоруссии – это и геополитическая переориентация, и перетягивание населения, и расширение влияния костелов внутри страны», - подытожил Дзермант.

Ранее в марте МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья, действовавшего в 1944-1953 годах в Польше, Западной Белоруссии и на Западной Украине). Кроме того, прокурором Бреста было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Москве и Минску опасны «проклятые солдаты».

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