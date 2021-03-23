В России заболеваемость туберкулезом сократилась втрое за 20 лет

В России за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом сократилась более чем в три раза, заявила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Ирина Васильева.

«За эти 20 лет у нас заболеваемость снизилась более чем в три раза, а смертность более чем в четыре раза, и особый такой сдвиг, особый прелом мы отмечаем после 2015 года», – заявила Васильева, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, за последний год положительный тренд по снижению заболеваемости сохранился, показатель смертности сократился по сравнению с предыдущим годом на 9,8%, он достиг исторического минимума, который в России не фиксировался в прошлом столетии. При этом заболеваемость за год снизилась более чем на 21%.

Фтизиатр отметила, что у России темпы снижения заболеваемости превосходят мировые.

«Мы были отмечены ВОЗ как страна, которая показывает небывалые успехи, небывалый тренд к снижению основных показателей туберкулеза. Вместе с тем последние 22 года Россия входила в список стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза... По тем данным, которые опубликованы в глобальном отчете, в 2020 году, Российская Федерация впервые за 22 года является кандидатом №1 на выход из этого списка. И мы ожидаем, что в ближайшее время, в этом году, наша страна покинет этот список», – заключила специалист.

Также Васильева сообщила, что в мире каждый год 10 млн человек заболевают туберкулезом, около 1,5 млн умирают от этого заболевания.

«В мире остаются недовыявленными где-то около трех миллионов больных туберкулезом, которые не известны систем здравоохранения, которые нуждаются в медицинской помощи», – пояснила Васильева.

Коронавирусная инфекция многократно повышает риск заболевания туберкулезом, так как оба недуга поражают чаще всего именно легкие.

Между тем врач и телеведущий Александр Мясников ранее предупреждал, что в России из-за пандемии коронавируса ожидается всплеск заболеваемости туберкулезом.