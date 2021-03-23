Путин указал на важность контроля экологических проектов

Государство направит значительные средства на реализацию экологических проектов, поэтому очень важен контроль за их использованием, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Руководитель контрольного ведомства сообщил, что проводится большое количество проверок, связанных с качеством экологии и выполнением соответствующих проектов.

«Это очень важно, тем более что мы предполагаем направить туда значительные государственные финансы», – ответил на это глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Кудрин, в частности, рассказал об итогах проведения Счетной палатой оценки федерального проекта оздоровления Волги и реабилитации водоемов. По его словам, в контрольном ведомстве обратили внимание, что в этой программе участвуют только 16 субъектов Федерации из 38, имеющих отношение к бассейну Волги, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов «только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удается восстановить полностью достаточно нужные источники». Кудрин проинформировал также о проверке более 1,8 тыс. очистных сооружений.

Путин поинтересовался, достаточна ли реакция на проверки Счетной палаты, на что ее руководитель ответил утвердительно. «Сейчас правительство реагирует достаточно активно, даже ввели в регламент более внимательное отношение к нашим проверкам. В этом смысле мы не можем пожаловаться, что внимания мало. Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», – сказал Кудрин.

Ранее он заявил, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей.