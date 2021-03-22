Россияне рассказали о связанных с интернетом угрозах

Более половины россиян воспринимают интернет как неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную. Число считающих так выросло с 2006 года с 27 до 57%.

Треть россиян считают, что интернет — это скорее мощный ресурс получения достоверной и оперативной информации (34%). В то же время, половина граждан России уверены, что интернет используют против российской стороны, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 50% согласны с утверждением, что зарубежные страны применяют интернет против России (в 2014 году показатель составлял 41%), 46% считают, что интернет значительно повышает количество самоубийств, передает РИА «Новости». При этом 35% опрошенных отметили, что интернет является угрозой политической стабильности в стране или угрозой семейным ценностям.

Вместе с тем, 54% участников опроса отметили, что развитие интернета идет скорее на пользу российскому обществу, 32% придерживаются обратного мнения.

Опрос проводился 7 марта, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что половина преступлений экстремистской направленности в России совершается в Сети.