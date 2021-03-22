Экс-главу УИК Пензенской области обвинили во вбросе на выборах губернатора

Бывшему председателю УИК Пензенской области предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования на выборах губернатора области в 2020 году, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя участковой избирательной комиссии по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, при проведении выборов губернатора Пензенской области и в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии совершила вброс. Она внесла в 1 тыс. 324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель УИК была в курсе, что на участке проголосовали только 204 человека, отметили в СК.

«После чего обвиняемая совместно с членами участковой избирательной комиссии, неосведомленными о противоправных действиях последней, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол несоответствующие действительным итогам голосования сведения, с учетом не менее 662 избирателей, фактически не явившихся на избирательный участок и не участвовавших в выборах», – добавили в ведомстве.

По данным пресс-службы, ей предъявлено обвинение по статье «Фальсификация голосования».

В свою очередь региональное отделение Корпуса «За чистые выборы» сообщило, что возьмет на контроль ситуацию с возможными вбросами бюллетеней в Пензенской области. Как сообщила «ФедералПресс» руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова, Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

«Мы контролируем ситуацию, изучаем материалы в открытом доступе. Стоит сказать, что Корпус «За чистые выборы» вел наблюдение в Пензенской области, но серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено. Пока проводится проверка, трудно определить достоверность материалов. Надо изучить факт подлинности записи», – добавила Булгакова.

На выборах 2020 года в Пензенской области победил Иван Белозерцев, занимавший эту должность с 2015 года.

Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.

В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. До 20 мая был арестован сам губернатор Иван Белозерцев.