В Брянской области установили первый проекционный пешеходный переход

Японцев возмутил полет Ту-95МС над Тихим океаном

Читатели японского журнала Shukan Gendai выразили возмущение из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном.

Издание Shukan Gendai опубликовало материал, посвященный действиям российских самолетов. Автор статьи увязал полет с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения и назвал его «неслыханной провокацией» и «демонстрацией силы». Публициста, как и его читателей, не смутило приведенное в его же материале сообщение газеты «Красная звезда», что полет был плановым и прошел «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Автор отмечает, что полет проходил, в частности, над Курильскими островами.

Некоторые из японских читателей оставили под публикацией на агрегаторе Yahoo News Japan возмущенные комментарии, передает РИА «Новости».

«К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова! На Россию следует смотреть, как на страну, желающую Японии бед», – написал Akp.

«Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву. Это будет самое действенное», – призвал f*****.

«Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России!» – заявил tos.

«Россия, наконец, показала нам, что она является не потенциальным, а настоящим нашим противником! Японии срочно нужно заводить свои наступательные ракеты и атомное оружие. Иначе будет поздно! Японию превратят в выжженную землю! Полностью надеяться на Америку – это как вручать свою жизнь в руки другому человеку!» – призвал eti.

Но были и те, кто не согласился со своими воинственными соотечественниками.

«Прежде, чем публиковать такие статьи, вселяя в народ страх и разжигая в нем ненависть, не лучше ли нашему правительству и министру обороны попробовать политические методы решения проблем!» – написал pgh.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-95мс 11 марта выполнили полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, на отдельных этапах их сопровождали японские истребители.