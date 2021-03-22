Еврокомиссия: Дверь для «Спутника V» не закрыта

Дверь Евросоюза для российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не закрыта, все зависит от обстоятельств, говорится в заявлении Еврокомиссии, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас», – сказал Мамер, комментируя слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российском препарате, передает ТАСС.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте.

Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.