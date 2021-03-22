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Еврокомиссия: Дверь для «Спутника V» не закрыта
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Дверь Евросоюза для российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не закрыта, все зависит от обстоятельств, говорится в заявлении Еврокомиссии, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас», – сказал Мамер, комментируя слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российском препарате, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте.
Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
Власти ЕС заявили об отсутствии необходимости в «Спутнике V»
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Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.
«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа – континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, – мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V». Что касается «Спутника V», у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», – приводит слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ТАСС.
Бретон призвал массово производить и распределять уже одобренные вакцины. Он также предположил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля – французскому национальному празднику.
Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
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Онищенко ответил на заявление властей ЕС о «ненужности» «Спутника V»
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«Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, отвечая на заявление еврокомиссара о том, что Европе не нужна российская вакцина от коронавируса.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте.
«В словах еврокомиссара о поставке вакцины мы не видим конкретных сроков, он их не называет. А «до июня» – это очень обширное понятие. Пока мы видим только беспрерывные скандалы и отказы стран, и это очень серьезно. А все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы, потому что любая затяжка с вакцинацией измеряется жизнями людей. Вот это еврокомиссару надо четко и ясно себе представлять, а все это – политиканство и заявления. Его разглагольствования – это жизни людей», – говорит Онищенко.
Он также уверен, что те страны Евросоюза, которые отказываются от вакцины AstraZeneca и, особенно те, кто не поддерживают слова действующего еврокомиссара, должны просто поставить вопрос о соответствии Бретоном занимаемой должности.
Несмотря на то, что вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была признана первой в мире зарегистрированной вакциной, Бретон утверждает, что Европа – первый континент в плане производства вакцин. «Ему нужно любыми возможностями пользоваться, а не ерунду говорить», – комментирует Онищенко.
Кроме того, еврокомиссар заявил, что «у россиян проблемы с производством «Спутника V», и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам. «Чья бы корова мычала. Пусть он у себя сначала порядок наведет, а мы без него разберемся», – заключил Онищенко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в мире, в том числе в Европе, пытаются политизировать применение российской вакцины от коронавируса.
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Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V»
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Венгрия подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за своей позиции по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад», – передает слова министра RT.
Как отметил Сийярто, все больше западных лидеров призывают внести российский препарат в список одобренных вакцин. По его мнению, многие европейские страны допустили ошибку, придав вакцинации идеологический характер. Также министр считает, что Евросоюз выбрал неправильную стратегию закупки вакцин, что подтверждается недостатком препаратов в европейских странах.
15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля.
Ранее Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Иван Ургант заразился коронавирусом
Российский телеведущий Иван Ургант сообщил в соцсетях, что заболел коронавирусом.
«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», – написал Ургант в Twitter.
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В пресс-службе Первого канала сообщили, что телеведущий будет выходить в эфир удаленно, его программа продолжит транслироваться в обычном режиме.
«У Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме», – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус.
В МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС
Россия и Евросоюз подошли к провалу в отношениях, поскольку Брюссель не готов к равноправному сотрудничеству с Москвой, заявил замглавы МИДа Александр Грушко.
«Если возвращаться к Евросоюзу, то, наверное, лучшая характеристика (отношений): было бы (правильно) сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такой конфликт сосуществования», – передает его слова РИА «Новости».
Грушко пояснил, что ранее стороны продвинулись «на расстояние вытянутой руки» в вопросе принятия политических решений по отмене визового режима с ЕС. Однако фракция в Евросоюзе, «играющая сейчас главную скрипку», заявила, что было бы неправильно политически предоставлять безвизовый режим России прежде, чем он будет введен с теми странами, которые заявили о желании вступить в ЕС – Грузией и Украиной.
«Евросоюз на самом деле не оказался готов к равноправному сотрудничеству. Все схемы, с которыми мы не соглашались, они предусматривали механистическое следование России в фарваторе европейских стандартов, принципов и так далее. С какими-то странами, как мы видим, это проходит, но с таким государством как Россия очевидно было, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли», – сказал дипломат.
Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих проблем.
ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая
Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет.
В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Последний раз эмбарго ЕС на поставки оружия в Китай вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, передает Deutsche Welle.
Решение от лица ЕС уже прокомментировал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок: «Это – очень важный шаг, который показывает нашу приверженность (выбранному курсу в отношении Китая)».
Между тем в МИД Китая заявили, что «жесткой рукой» будут претворять в жизнь ответные меры против Брюсселя.
Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Власти Германии задумались о продлении карантина до 18 апреля
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Ведомство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель настаивает на продлении действующих в ФРГ ограничительных мер до 18 апреля с целью сдерживания распространения коронавируса, сообщил телеканал n-tv.
Телеканал ссылается на проект резолюции по ситуации с пандемией, которую в понедельник обсудят глава правительства ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры германских регионов. В свою очередь Bild сообщает, что в регионах ФРГ, где на 100 тыс. жителей приходится 100 случаев заражения коронавирусом в неделю, будет введен ночной комендантский час. Школы и детские сады при этом продолжат работать, на дистанционное обучение предполагается переходить лишь в регионах, где за неделю будет фиксироваться 200 случаев заражения на 100 тыс. человек, передает ТАСС.
В проекте документа нет речи о возможных общих послаблениях карантина, но отмечается, что власти регионов могут запустить «ограниченные по времени пилотные проекты», чтобы «при условии строгих защитных мер и на основе концепции тестирования позволить открыть отдельные области общественной жизни». Ведомство канцлера ФРГ также предлагает разработать программу помощи туристической отрасли и смежным с ней областям.
Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
Путин намерен во вторник сделать прививку от коронавируса
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Президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.
«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, заявил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, вакцинация российского лидера не будет публичной в отличие от вакцинаций руководителей других государств. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Путин заявил, что крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным.
На прошлой неделе Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, и нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.
РФПИ договорился о производстве в Индии 200 млн доз «Спутник V» в год
Российский фонд прямых инвестиций договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
«РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», – заявили в РФПИ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины «Спутник V». Выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech должен обеспечить глобальные поставки «Спутник V» международным партнерам РФПИ.
«Партнерства по вакцине – главный способ победить пандемию. Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим растущий интерес к вакцине «Спутник V», так как российская вакцина является одним из наиболее эффективных препаратов. Партнерство с Virchow Biotech является важным шагом для обеспечения полномасштабного производства вакцины в Индии и обеспечения препаратом наших международных партнеров по всему миру», – заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Ранее РФПИ и индийская компания Stelis Biopharma договорились о партнерстве для производства 200 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».
Напомним, первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла сообщил, что третья фаза испытаний российский вакцины «Спутник V» в Индии завершится к середине марта, после этого будет рассмотрено ее экстренное применение в стране.
Стало известно о планах ЕС блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca, сообщили СМИ.
По словам источника агентства Bloomberg, у Евросоюза есть свои собственные контракты с компанией, которые сейчас не соблюдаются. Подчеркивается, что любые вакцины и ингредиенты, произведенные на европейских заводах, зарезервируют для местных поставок, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в Великобританию из Евросоюза было экспортировано более 10 миллионов доз, но только их малая часть была связана с вакциной AstraZeneca или ее составными частями.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Мясников предупредил о вспышке опасной болезни после пандемии
Всплеск заболеваемости туберкулезом ожидается в России из-за пандемии коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, темпы работы по выявлению смертельного заболевания в стране сбавились за время пандемии. Сейчас в России на 100 тыс. населения приходится от 60 до 100 заболевших туберкулезом, рассказал специалист в беседе с Ura.ru.
«Нас ждет волна – это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке», – отметил врач.
Кроме того, по словам Мясникова, подобная ситуация складывается не только с туберкулезом, но и с другими недугами, в том числе с онкологическими болезнями. Борьба с туберкулезом осложняется высокой резистентностью к антибиотикам, напомнил врач. Его опасения подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник, отметив, что ситуация опасна.
«Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других», – пояснила она.
Также врач напомнила, что коронавирус влияет на легкие, что может в будущем повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.
Ранее Мясников посоветовал обращать внимание на цвет ногтей на руках, поскольку его изменения могут указывать на смертельно опасную опухоль.
Доверие европейцев к вакцине AstraZeneca упало
Большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают вакцину против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca небезопасной, следует из опроса британского института YouGov.
По данным исследователей, сразу в нескольких европейских странах упало доверие к вакцине. В течение одного месяца количество немцев, не доверяющих AstraZeneca, увеличилось на 15 процентных пунктов и достигло 55%. Всего 32% жителей ФРГ считают вакцину безопасной для использования, передает Deutsche Welle.
Тем временем во Франции число не доверяющих AstraZeneca достигает 61%. В Испании и Италии менее 40% доверяют безопасности препарата. При этом в Великобритании по-прежнему две трети населения уверены в безопасности вакцины AstraZeneca. Доверие к вакцинам BioNTech/Pfizer и Moderna сохраняется на неизменном уровне.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Мать передала коронавирус новорожденному в Японии
Общество педиатров Японии выявило первый в Японии вероятный случай передачи заражения новым коронавирусом от матери к новорожденному, сообщил телеканал NHK.
Врачи обнаружили инфицирование у младенца с помощью ПЦР-тестирования, проведенного сразу после рождения ребенка. Между тем новорожденный находится в нормальном состоянии, угрозы для его жизни нет. Кроме него в Японии с начала пандемии на свет появился 51 младенец, рожденный заразившейся женщиной, однако инфекции у этих детей обнаружено не было, передает ТАСС.
Напомним, в прошлую среду в американском штате Флорида родился ребенок с антителами к коронавирусу, переданными младенцу от вакцинированной матери. Ранее Минздрав рекомендовал женщинам планировать беременность по прошествии не менее трех месяцев после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В Центре имени Гамалеи запланировали проведение исследований «Спутника V» на детях на лето 2021 года.
Лавров предупредил о последствиях поспешного введения ковид-паспортов
Введение паспортов вакцинации от коронавируса должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, иначе это может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
«Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран, народов и граждан в период, когда коронавирусная инфекция еще остается достаточно серьезным вызовом для многих регионов мира. В этом контексте обсуждается тема использования так называемых «прививочных паспортов», – приводит слова министра иностранных дел ТАСС.
Он напомнил о том, что на саммите «Группы двадцати» в ноябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке «электронных паспортов здоровья» для международных поездок. «Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза, – подчеркнул глава дипведомства. – Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Иначе будем создавать разделительные линии».
«Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника, – продолжил министр. – Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни». Он также обратил внимание, что ВОЗ пока не высказала «своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов, придерживается весьма сдержанного подхода».
Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
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Эксперт предрекла годы ношения медицинских масок
Медицинские маски могут остаться в повседневной жизни на несколько лет, отказаться от них и от социальной дистанции можно будет только после того, как все население Земли будет вакцинировано, считает руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи.
Рамзи в беседе с «Би-би-си» отметила, что люди уже привыкли к этим ограничениям. К тому же, по ее мнению, ношение масок и соблюдение дистанции не приносят вред экономике, в отличие от жестких локдаунов, передает телеканал «360».
«Я думаю, что эти меры будут сохраняться по крайней мере на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока население других стран не будет так же хорошо вакцинировано, как и мы, и пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду. Иными словами, до тех пор, пока мы не сможем очень постепенно вернуться к нормальной жизни», – сказала Рамзи.
В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса может закончиться только к началу 2022 года. В России это может произойти значительно раньше – в середине 2021 года. Этому поспособствует вакцинация и формирование популяционного иммунитета жителей.
Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем.