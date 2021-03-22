Россия обвинила Британию в нарушении соглашений по ядерному оружию

Решение Лондона увеличивать число ядерных боеголовок нарушает ряд международных соглашений, заявил посол России Андрей Келин.

Он заявил, что это намерение «вызвало большое удивление во всем мире», в том числе у американских экспертов. «Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» – заявил Келин, указав, что увеличение числа «боеголовок на 40%» нарушает «договор о нераспространении и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок».

Он заявил, что Лондон должен вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. Сейчас Россия ведет переговоры с США, которые «требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях». Россия предлагала в ответ «подключить также Великобританию и Францию», но «исходила из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал». «А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на LBC.

Келин считает, что власти Британии «уничтожили основную часть наших отношений». Страны продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения «практически мертвы», так как британская сторона выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у Москвы.

Посол назвал неконструктивной позицию Лондона, который делает упор на обвинениях в нарушении прав человека. Келин подчеркнул, что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека», у «каждой страны есть свои проблемы и свои подходы», это «сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства». Он указал на ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Келин заявил, что Лондон в британском «комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства вообще не упоминает диалог с Россией». «Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», – сказал он.

Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии говорится, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.

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