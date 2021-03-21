В «Слуге народа» инициировали созыв внеочередного заседания Рады

Провести внеочередное заседание Верховной рады Украины предложила фракция пропрезидентской партии «Слуга народа», предложение выдвинуто на фоне произошедших вечером беспорядков в субботу у офиса главы государства.

«Фракция инициирует проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам происшествия, с задачами конкретным министрам и т. п.», – рассказали в фракции. Об этом сообщает ТАСС. В партии уточнили, что поддерживают право граждан на мирный протест, но в то же время категорически не воспринимают «попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства».

Акция, которая прошла в субботу в Киеве, попытка политического давления на власть, а главным организатором беспорядков является бывший президент Украины Петр Порошенко, считает советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал заказчиком акции Петра Порошенко. «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.

Напомним, радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"