МОК назвал приоритетного кандидата для проведения Олимпиады 2032 года После скандала с сексистскими высказываниями оргкомитет «Токио-2020» увеличил число женщин в правлении 2 марта 2021, 15:50 Текст: Ксения Панькова

Организационный комитет Олимпиады в Токио увеличит число женщин в правлении до 42%, сообщил генсекретарь оргкомитета Тосиро Муто. В состав организационного комитета, по словам Муто, войдут еще 12 женщин, передает ТАСС. В начале февраля глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори ушел в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Он оказался в центре скандала из-за высказываний о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали скандал. Он уже несколько раз извинялся и допустил возможность ухода в отставку. После этого оргкомитет возглавила Сэйко Хасимото, которая ранее занимала пост министра по делам Олимпиады. Она пообещала довести долю работающих в оргкомитете женщин до 40%. По ее словам, это позволит обеспечить разнообразное и гармоничное функционирование оргкомитета. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио – 2020» сохранено.

Губерниев обозвал отца финского лыжника за слова о «скальпе русских» 2 марта 2021, 02:26

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова Теро Мяки, отца финского лыжника Йони Мяки, о том, что на чемпионате мира в Оберстдорфе «с русских сняли скальп». Отметим также, что финские журналисты назвали российского лыжника Глеба Ретивых русской черепахой. Губерниев заявил, что «люди хайпуют» и «торжествуют в моменте». Он напомнил, что «Глеб – бронзовый призер». Как подчеркнул комментатор, «сегодня они у него выиграли, а завтра он у них», пишет «Спорт-Экспресс». «Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки – м***к», – сказал Губерниев, добавив, что «все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается». Он полагает, что «для спортсмена» подобные нападки – «лучшая мотивация», это «прекрасный повод показать себя на Олимпиаде». Напомним, российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых получили бронзовые медали. Победили норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, второе место заняли финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки. В ходе командного спринта Большунов ушел в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Клебо в четыре секунды, однако Ретивых проиграл не только норвежцу, но и Мяки. Теро Мяки заявил, что «с русских сняли скальп». В России допустили уход из Совета Европы на фоне разногласий с Западом 1 марта 2021, 19:25

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение устава в отношении России, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой. «Первое: мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе: мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», – передает слова Толстого РИА «Новости». Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение». Ранее в Совфеде обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. В январе ассамблея окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи. После запуска механизма должна состояться встреча председателей ПАСЕ и Комитета министров с генсеком СЕ, затем в течение четырех недель в страну, против которой начато разбирательство, будет направлена миссия высокого уровня для обсуждения разногласий. Если компромисс найти не удастся, то в следующие восемь недель генсек СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после его принятия Комитетом министров. В случае если все три стороны решат, что государство-участник не урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, Комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ: если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены, если же ее было решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в СЕ. Стоит отметить, что Россия отказалась от этой поправки в регламенте СЕ. Представитель российский делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция «не в полной мере соответствует тому, что было достигнуто (на встрече министров стран – членов СЕ в мае 2019 года) в Хельсинки». Также парламентарий сообщил об отзыве поправок, которые Москва подготовила для доработки этого документа. Российские ЗРК показали высокую эффективность при отражении авиаударов Израиля по Сирии 1 марта 2021, 16:43 Текст: Абдулла Шакиров

Зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2» подтвердили свою эффективность, отразив в воскресенье авиаудары, нанесенные израильскими ВСС по пригороду Дамаска, сообщил военный источник. Самолеты F-16 выпустили из района Голанских высот 12 управляемых ракет по международному аэропорту Дамаска и населенному пункту Гузлание. Они были успешно перехвачены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских расчетов противовоздушной обороны. Личный состав и военная техника потерь не понесли, передает РИА «Новости». «Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны «Панцирь-С» и «Бук-М2» запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, подтвердив высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов», – сказал источник. В 2019 году российские ЗРК «Панцирь» и «Бук» при отражении авиаудара ВВС Израиля по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России 1 марта 2021, 19:47

Фото: JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Более трех четвертей американцев в данный момент негативно относятся к России, об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup. О негативном отношении сообщили 77% респондентов, из них относятся очень негативно – 36%, а в целом негативно – 41%. При этом очень благоприятное отношение к России испытывают 5% американцев, а 17% относятся в целом благоприятно. 1% опрошенных воздержался от ответа, сообщает РИА «Новости». С 1989 года, когда был проведен первый аналогичный опрос Gallup, эти показатели стали рекордными. Например, в прошлом году к России неблагоприятно относились 72% американцев, что на 5% меньше показателей этого года. Благоприятно к России в 2020 году относились 28%. В число «лидеров» рейтинга стран среди жителей США вошли Канада (92% относятся положительно, 6% – отрицательно), а также Великобритания, Франция, Япония и Германия, в отношении которых положительно высказались от 91% до 84% американцев. Хуже всего американцы относятся к КНДР, к ней положительно относятся всего 11% опрошенных. От 85% до 79% американцев заявили об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану. Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность оценивается приблизительно в 4%. Ранее стало известно, что более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году Россия станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США. В России оценили вероятность украинского сценария в энергетике 2 марта 2021, 08:27

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Возможность серьезных аварий в энергосистеме России, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, заявил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. «Мне представляется ситуация возникновения в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к серьезным масштабным отключениям, маловероятной», – цитирует РИА «Новости» Сасима. По его словам, с точки зрения надежности российская энергосистема выглядит более весомо, кроме того, Россия может помогать коллегам в их сложной ситуации с помощью экспорта электроэнергии. «У нас уже развитие единых рынков идет, на котором мы, наверное, могли бы быть успешны», – добавил он. Также Сасим отметил, что система договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая была введена как механизм гарантий инвесторам сохранения и доходности их вложений при строительстве электростанций, не только позволила создать в России серьезные энергомощности, но и стала одним из немногих примеров в энергетике, когда инвесторов «не обманули». В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме. Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России 2 марта 2021, 07:34

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал о планах компании «в случае нарастания российской агрессии и оккупации большей территории Украины». «Мы должны сделать все возможное, чтобы эта агрессии не нарастала. НАК «Нафтогаз» для этого борется против достройки газопровода «Северный поток–2». Сейчас эта борьба, по моему мнению, относительно успешная, наши шансы довольно неплохие, особенно при содействии Соединенных Штатов. Пока идет транзит российского газа по территории Украины, стоимость агрессии для России достаточно высока. Это значительно уменьшает вероятность полномасштабного вторжения. Если же оно произойдет, следует понимать, что большинство наших активов вывезти невозможно. Особенно если мы говорим о месторождениях нефти или газа на востоке Украины или в Полтавской области – есть угроза потерять большие газоносные площади. Конечно, у нас есть план мобилизации и план действий по перемещению людей и оборудования вглубь страны, но это секретная информация», – передает tyzhden.ua слова Коболева. Он также озвучил план действий на случай, если «Северный поток–2» будет достроен и транзит российского газа снизится до 15–20 млрд кубометров в год. «Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и будем получать их по справедливой цене. Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива. На газовом рынке мы относительно защищены. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Белоруссии. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», – сказал Коболев. Он также оценил возможность покупки газа в России. «Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, поскольку будет посягательством на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», – сказал глава «Нафтогаза». Ранее Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков: Пребывание в ПАСЕ ухудшает отношения России с европейскими странами 2 марта 2021, 10:58

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Михаил Мошкин

«Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы нашей делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна быть готова уйти из этой структуры на фоне разногласий с Западом. «Отношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) отражают общее состояние наших отношений с Евросоюзом. Хотя ПАСЕ объединяет 47 государств европейского континента, но большая часть представленных стран – это либо члены ЕС, либо страны, которые хотят вступить в Евросоюз. У Евросоюза там большинство», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, экс-глава делегации России в ПАСЕ. В отношениях ЕС и России сейчас обострились разногласия, которые особенно резко проявились во время недавнего визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, констатировал собеседник. «Атмосфера напряженности умножается в ПАСЕ, где особенно значительные антироссийские силы. Кроме того, в ПАСЕ в наиболее очерченном виде выступают наружу ценностные и доктринальные противоречия с Россией, которые не столь заметны на уровне двусторонних межгосударственных отношений», – отметил Пушков. Этим пониманием и продиктовано нынешнее заявление главы российской делегации, указал сенатор. Руководитель группы российских парламентариев в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в понедельник, что Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение Устава СЕ в отношении России. По мнению российских представителей, упомянутая процедура (которую ПАСЕ закрепила в регламенте в январе, причем Россия отказалась поддержать эту поправку) дает антироссийски настроенным делегатам возможность обвинить Москву в нарушении Устава СЕ. «Я возглавлял делегацию с 2012 по 2016 год, и очень хорошо понимаю, почему Толстой ставит так вопрос, – подчеркнул Пушков. – Пребывание в ПАСЕ фактически только ухудшает отношения между нами и европейскими странами. Те, кого страны Европы делегируют в Парламентскую ассамблею – это люди идеологического склада, которые выступают за то, чтобы Россия подчинялась предписаниям европейских структур». Предписания эти – самые абсурдные, например, отказаться от Крыма, вывести наших миротворцев из Приднестровья, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии, заметил Пушков. Сугубо догматические заявления ставятся в ПАСЕ выше задач сотрудничества. И в этих условиях нащупывать какую-то почву для взаимодействия нашей делегации исключительно сложно. Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – подчеркнул Пушков. «Правительства некоторых стран Евросоюза – таких как Венгрия, Финляндия, Австрия, Франция, Италия – рассматривают Россию не только в идеологическом разрезе, с точки зрения догматов либерализма, но и в геополитическом контексте. Оценка происходит с точки зрения выгоды в торговле, возможных инвестиций. Если говорить о Германии, то и с точки зрения участия в крупных проектах, в том числе по поставкам топлива – таких, как «Северный поток – 2». Учитывается влияние России на ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии, ее роль в решении проблемы ядерной программы Ирана. В исполнительной власти ряда европейских стран понимают, что Россию нельзя воспринимать чисто идеологически, ее нужно воспринимать как крупный фактор в мировой политике», – указал сенатор. Но на площадке ПАСЕ господствует чисто идеологическое восприятие России, констатировал собеседник. «Поскольку Россия не соответствует жестким предписаниям европейских институтов, то повышенная агрессивность по отношению к России становится выражением такой чисто идеологической позиции. Позиции, не обремененной другими важными факторами, которые вынуждены принимать во внимание руководители ведущих европейских стран», – отметил Пушков. Нынешняя ситуация имеет прецедент, подчеркнул сенатор. Он напомнил, что в 2014 году российская делегация покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в знак протеста против санкций, принятых ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. «В 2015 году мы вернулись в Парламентскую ассамблею. Но поскольку на первой же сессии, в январе того года, санкции были возобновлены, мы приняли решение уйти из ПАСЕ надолго – до того момента, пока с России не будут сняты эти ограничения», – заметил Пушков. Вне ПАСЕ Россия находилась до 2019 года. «В позапрошлом году, несмотря на усилия Украины, Польши, Прибалтийских государств и ряда депутатов от других стран, ведущие государства Европы приняли решение, что есть смысл не применять санкции к России, чтобы она могла вновь вернуться в Парламентскую ассамблею. Иначе ситуация была чревата уходом России из Совета Европы как такового», – указал сенатор. «В Париже, в Берлине и других столицах, более значительных, чем Варшава или Вильнюс, было решено, что терять Россию в качестве члена Совета Европы – означает понизить роль этой организации», – отметил Пушков. По его оценке, ведущие страны – члены ПАСЕ резонно рассудили, что не следует терять самую крупную и влиятельную с точки зрения мировой политики страну-участницу. «Тогда нам было предложено вернуться без всяких условий и без санкций в наш адрес, что мы и сделали», – напомнил Пушков. Но, констатировал сенатор, наша делегация довольно быстро обнаружила, что идеологически-пропагандистский контекст, в который она попала, фактически не изменился. «Никакой воли к сотрудничеству, к диалогу у подавляющего большинства членов ПАСЕ не наблюдается. Парламентская ассамблея по-прежнему использует пребывание нашей делегации в качестве предмета для идеологических атак и для бесконечных обвинений в адрес России, которые исключают поиск взаимопонимания», – констатировал Пушков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. В понедельник в Совете Федерации обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных. При этом глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами 1 марта 2021, 22:25

Фото: Zuma/ЮО/ТАСС

Текст: Антон Антонов

США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Нет», – ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае соответствующего запроса. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель – добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости». Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его «повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного доступа к вакцинам. Матвиенко оценила возможность отказа России от доллара 2 марта 2021, 09:39

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американский доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, однако необходимо снижать зависимость от него отечественной экономики, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. «Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко. Также она прокомментировала слова замглавы МИД Сергея Рябкова, что России необходимо стремиться к сокращению зависимости от доллара из-за угрозы новых санкций со стороны США. Матвиенко назвала высказывание Рябкова «не каким-то ноу-хау и не какой-то сенсацией». «Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации. Она открытая, она очевидная», – отметила спикер Совфеда.



Спикер Совфеда напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз. «То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра – абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны», – сказала Матвиенко. Ранее заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума. Напомним, что Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями 2 марта 2021, 04:27

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. Порошенко рассказал, что «вернулся с Прикарпатья», где сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – приводит слова Порошенко РИА «Новости». Он пояснил, что Украина получила плохой препарат «из-за коррупции и профнепригодности». Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» посетовал, что «кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет». «Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом... Ситуация критическая», – заявил он. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации» 2 марта 2021, 11:14

Фото: Presidencia Argentina/

Ulan/Pool/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«Евросоюз хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцин нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия пытается нанести ущерб Евросоюзу, используя «вакцинную дипломатию». «Вакцинную дипломатию, о которой заявил Жозеп Боррель, сейчас ведут абсолютно все страны мира, у кого есть вакцина против коронавируса. Евросоюз не исключение», – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Но, добавил эксперт, проблема европейских стран состоит в том, что им физически не хватает препаратов западного производства для вакцинации своих граждан. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в том, что она своими кампаниями дезинформации пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера Боррель привел сообщения «прокремлевских СМИ» о вакцинах против коронавируса. По словам главы евродипломатии, посредством «так называемой вакцинной дипломатии» Россия якобы пытается дискредитировать западные препараты против COVID-19 и повысить привлекательность вакцины своего производства. «Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», – цитирует Deutsche Welle выступление Борреля на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС. Если что и очерняет европейскую демократию, так это то, что страны Евросоюза не могут обеспечить вакцинацию собственными силами, полагает Кузенцов. «ЕС хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцины нет, а привили они только людей старшего возраста», – отметил эксперт. Он напомнил об очередях на вакцинирование в странах Евросоюза, что также, по словам эксперта, плохо влияет на репутацию западных препаратов. «По этому поводу в странах Евросоюза большие проблемы. А когда у них проблемы, они вместо того, чтобы их признать, считают, что надо обвинить в этих проблемах всех окружающих», – подытожил Кузнецов. Напомним, вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована почти в 40 странах мира, в том числе в одном государстве ЕС – Венгрии (которая не стала дожидаться согласования в уполномоченных структурах Евросоюза), а также в не входящих в Евросоюз Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. В понедельник национальный фармацевтический регулятор Чехии приступил к изучению документации «Спутника V» по поводу возможного использования вакцины в стране. В понедельник помощник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила о том, что результаты использования российской вакцины «Спутник V» обнадеживают. Всего страна должна получить 30 млн доз вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине. Николини также сообщила об интересе Аргентины в получении доступа к двум другим российским вакцинам против COVID-19 –«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала помощник президента. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британцев рассмешила слежка за российской подлодкой в Ла-Манше 2 марта 2021, 08:33 Текст: Алина Назарова

Британское издание Express опубликовало материал об отслеживании кораблем ВМС Великобритании российской подводной лодки в проливе Ла-Манш, что вызвало активный отклик читателей в комментариях. «Подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом», – заметил под статьей пользователь Majicat, передает РИА «Новости» «Не могут остановить французских рыбаков, крадущих нашу рыбу... Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем!» – возмутился Mikey53. «Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?» – задался вопросом Geedward. «Не будет ли лучше просто игнорировать их? Я думаю, что они теперь менее опасны для нас, чем США!» – выразил мнение BIGSCREEN. «Если русские вторгнутся на резиновых лодках из (французского) Кале, Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались», – сыронизировал JonO. «Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует», – заявил Rinzler. Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных. На Украине подготовили новый закон о срочном призыве резервистов 1 марта 2021, 21:35

Фото: Maxym Marusenko/ZEUS/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщил руководитель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич. «Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период – прим. ВЗГЛЯД). Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв», – цитирует «Интерфакс-Азербайджан» Завитневича. По его словам, в данный резерв войдет небольшая группа граждан, «которые уже отслужили, имеют боевой опыт». В связи с этим он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие. Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он также предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врио белгородского губернатора не смог записаться к себе на прием 1 марта 2021, 22:09 Текст: Елена Мирошниченко

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести эксперимент и записаться к себе на прием, сделать это у него не получилось. «Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников... Не хотят работать. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский», – цитирует Гладкова РИА «Новости». Также во время оперативного совещания с членами правительства региона врио губернатора добавил, что уже три месяца его попытки добиться организации записи на прием в правительство остаются безуспешными. «В настоящее время проводится проверка для установления и устранения в дальнейшем причин, из-за которых могла возникнуть подобная ситуация. Основная цель – не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области», – рассказал Гладков. Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом провели первый эфир в социальной сети ClubHouse. Партию Зеленского лишили госфинансирования 1 марта 2021, 17:32 Текст: Елизавета Булкина

В отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. Ведомство остановило государственное финансирование партии «Слуга народа» из-за выявленных нарушений. Документы переданы в полицию, передает «Корреспондент.net» со ссылкой на пресс-службу НАПК. Отмечается, что признаки уголовных преступлений были выявлены в отчетах трех политических партий: «Конгресс украинских националистов», «Блок Вилкула Украинская перспектива», «Слуга народа» (в отчетах за два отчетных периода). «В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии Слуга народа», – говорится в сообщении. Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине.