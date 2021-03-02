Лавров: Россия однозначно отреагирует на возможные санкции США

Россия однозначно отреагирует на возможные санкции США против Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.

«Реагировать будет однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии – это взаимность», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать в случае введения США антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.

Тем временем в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.