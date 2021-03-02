Роспотребнадзор рекомендовал кормить школьников пять раз в день

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам питаться пять раз в день, сообщили в ведомстве.

«Соблюдение режима питания – одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. Обед – состоять из трех или четырех блюд, одно из которых – суп.

«Желательно использовать в полдник свежие фрукты или ягоды. Полдник обычно бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями», – добавляется в сообщении.

На ужин специалисты Роспотребнадзора советуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты.

Напомним, в понедельник более 70 случаев отравления, предположительно, овощными салатами, было выявлено у школьников в Красноярске.