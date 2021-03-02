Госдума призвала Украину прекратить шантаж Крыма водой

Киеву стоит прекратить неуместный шантаж Крыма возобновлением подачи воды, поскольку жители полуострова не нуждаются в подачках Украины, заявил депутат Госдумы России Михаил Шеремет.

«Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. Крымчане не нуждаются в подачках со стороны Украины. Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно свои ресурсами и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены. Мы уже неоднократно это проходили», – цитирует РИА «Новости» Шеремет.

Депутат также отметил, что Крым является процветающим регионом, что вызывает зависть у политиков в Киеве. «Вот поэтому они и льют грязь на Крым и Россию», – сказал он.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Киева.

Напомним, прeзидент Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.