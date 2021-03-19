Стала известна вероятная причина расстрелов в спа-салонах Джорджии

Восхитившийся пресс-конференцией Путина исландский журналист: Байден испугается дискуссии

«Было бы интересно посмотреть на такую дуэль, но я сомневаюсь, что Байден согласится, ведь он боится Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина главе США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Ранее журналист в беседе с Владимиром Путиным предлагал создать «круглый стол» с участием мировых лидеров.

«Было бы крайне интересно посмотреть на такие дебаты, потому что интеллектуальный и моральный уровень двух лидеров сильно отличается. Но я сомневаюсь, что Джо Байден согласится», – полагает исландский журналист Хаукур Хаукссон.

«Состояние главы США не позволяет ему встречаться с Путиным в такой дуэли – его адекватность оставляет желать лучшего, – отметил собеседник. – К тому же, Байден боится Путина».

Говоря о вызывающем заявлении главы США, Хаукссон назвал его малограмотным и малообъективным. «Даже в самые тяжелые годы Холодной войны ни один из лидеров США не позволял себе подобного. То, что происходит сейчас – это очень значимый и опасный знак для всего человечества», – убежден собеседник.

Ранее Хаукссон, которому удалось пообщаться с Путиным в ходе его большой пресс-конференции 17 декабря, заявил об уникальности такого формата общения национального лидера с народом. Хаукссон выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину». «Это прямая демократия, с народом», – сказал он. Позже в интервью газете ВЗГЛЯД Хаукссон заявил: «Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним».

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Напомним, Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой Байденом в прямом эфире.

«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал Путин.

В четверг Путин также ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.

По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.

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