Российское посольство назвало последствия сближения Боснии и Герцеговины с НАТО

Москва будет вынуждена отреагировать в случае практического сближения Боснии и Герцеговины (БиГ) с НАТО, которое не принесет стране пользы, однако заставит ее занять сторону в навязываемом США военно-политическом противостоянии, заявило посольство России в Сараево.

Американское посольство в Сараево в конце февраля приветствовало решение Совета министров БиГ о создании комиссии по сотрудничеству с НАТО и проведении соответствующей Программы реформ БиГ, отметив, что «НАТО сфокусирована на тесном партнерстве, но и двери для членства всегда открыты», передает РИА «Новости».

Российское диппредставительство высказало свою точку после появления многочисленных публикаций, «воспевающих якобы преимущества членства БиГ в Североатлантическом альянсе».

«Одним из основных тезисов в пользу евроатлантической интеграции БиГ, по утверждениям, является психологическо-эмоциональный аспект. Мол, НАТО – «самый могущественный альянс в мире», способный установить долгосрочный мир и стабильность в регионе, в котором «традиционно бурлят разногласия и высок конфликтный потенциал», в результате чего «европейское пространство станет более компактным, а политика государств-членов – предсказуемой», – указали в посольстве.

«Но разве НАТО – это психиатрическая лечебница, которая призвана избавлять своих пациентов от существующих страхов и фобий? Возникает логический вопрос: кого боится Босния и Герцеговина? От кого должны защищать ее союзники по блоку?», – задались вопросом российские дипломаты.

Там напомнили, что позиция Москвы по вопросу расширения НАТО хорошо известна: «В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг. Ведь ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО».

Посольство также предупредило, что вступление в Североатлантический альянс заставит Сараево принимать сторону в военно-политическом противостоянии, «философию которого американцы, а вслед за ними и НАТО навязывают Европе», а также вырастут расходы БиГ на оборону и необходимо будет отправлять военных в удаленные горячие точки.

При этом российские дипломаты привели примеры мировых угроз – террористической, пандемии COVID-19, затяжных территориальных споров, например, на Кипре, а также социально-экономических вызовов стран-членов, на которые НАТО не смогло дать успешного ответа.

Напомним, Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.

В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне.

После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.

В ноябре 2019 года коллективный глава государства – президиум – принял Программу реформ БиГ, которая, по мнению сербской оппозиции, «запускает план действий по членству БиГ в НАТО (MAP)» вопреки тому, что парламент Республики Сербской БиГ ранее подписал резолюцию о военном нейтралитете.

Глава минобороны БиГ Сифет Поджич сообщал, что его ведомство выполнило 70% из предусмотренного Программой реформ БиГ и отчет об этом через МИД направлен в штаб-квартиру альянса в Брюсселе. Глава минобороны подчеркнул, что сам текст Программы реформ был официально переведен на английский язык именно в представительстве НАТО в Сараево.

При этом до этого сербский член президиума страны Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина не собиралась и не планирует вступать в НАТО. Он также заявлял, что «развалит» все, что связано с интеграцией страны в НАТО.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что оценки действий России на Западных Балканах как «пагубное влияние» не соответствуют действительности и не подтверждаются фактами, важная роль Москвы в регионе не нравится тем, кто намерен реализовывать там свои эгоистичные интересы.

При этом в БиГ допустили в адрес Лаврова резкие высказывания, которые анализировала газета ВЗГЛЯД.