В России заявили о первом в истории наблюдений эпидсезоне без гриппа

Вероятность эпидемии гриппа в этом сезоне очень мала, как и подъем заболеваемости в конце весны-летом – это первый в истории наблюдений период без гриппа, сообщила замдиректора по научной работе, завотделом этиологии и эпидемиологии НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

По ее словам, почти полное отсутствие вируса гриппа в этом сезоне – уникальное явление, передает «Интефакс».

«Если проанализировать ситуацию, которая происходит сейчас, не только в России, но и в странах Европы, и в глобальном масштабе, то можно смело утверждать, что такого не было за всю историю наблюдения за гриппом, то есть, с 40-х годов прошлого века. Это ситуация уникальная, и за ней очень интересно наблюдать. Причины такой ситуации – сложный вопрос, но, конечно, она связана с коронавирусом», – сказала вирусолог.

Даниленко подчеркнула, подъем заболеваемости гриппом начинается в конце декабря, эпидемический сезон заканчивается или же идет на спад в конце марта-начале апреля. Ученый также усомнилась в возможности позднего эпидемического сезона по гриппу.

«В этом сезоне нам осталось две недели до апреля. Если в них ничего не поменяется, то мы не ожидаем, что в этом эпидемическом сезоне мы еще увидим циркуляцию вируса. Это возможно только при появлении принципиально новых антигенов гриппа, но такое маловероятно», – сказала Даниленко.

Она отметила, что запоздавшие эпидемии гриппа – это редкое событие, связанное с пандемиями гриппа. «В 2009 году поздний эпидемический сезон был связан с первой пандемией «свиного гриппа» H1N1. Это был принципиально новый возбудитель, пик пандемии пришелся на абсолютно нетипичное время – конец весны-начало лета. Тогда была обычная сезонная эпидемия, и вдруг где-то в конце февраля стали регистрировать непонятные вспышки заболевания: сначала в Мексике, потом в США. Стало понятно, что по миру распространяется абсолютно новый возбудитель. Это повторяло то, что мы сейчас видим с COVID-19», – рассказала специалист.

Даниленко уточнила, что в России в этом сезоне регистрируются единичные случаи гриппа. Она подчеркнула, что вирус гриппа не исчез, он по-прежнему циркулирует, «просто его условно в настоящий момент вытеснил COVID-19».

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