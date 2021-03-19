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В Крыму оценили план Киева «выжать» Россию с полуострова
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Желание Киева «выжать» Россию из Крыма является «пустопорожней болтовней», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.
«Все это пустопорожняя болтовня. А сам Кулеба напоминает не министра иностранных дел Украины, а персонажа поэмы «Мертвые души» Манилова. Глава украинского МИДа, видимо, силится за своими заявлениями о системном давлении на Россию за Крым попасть в топ международных новостей и скрыть тем самым свою никчемность и некомпетентность», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, глядя на министра иностранных дел Украины, хочется воскликнуть «а министр-то голый, или как минимум топлес».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.
На Украине назвали причины возможного краха страны
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Высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», заявил украинский бизнесмен Евгений Черняк.
«Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются, в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства», – заметил Черняк в статье для издания «Главред».
По мнению бизнесмена, второй проблемой стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. Он отметил, что после пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов.
«Причем, как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается», – сказал предприниматель.
Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «мясорубкой» в 2021 году.
В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
«С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».
Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.
«К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов.
Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Россия обвинила США в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
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США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и «фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию» против Донбасса, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«К примеру, только в 2020 году оборонное ведомство США в рамках зарубежных военных контрактов предоставило Киеву продукцию военного назначения на сумму свыше 500 млн долларов, что в два раза превышает показатели предыдущих лет. Из 350 млн долларов военных ассигнований, заложенных в военный бюджет США на 2021 финансовый год для Украины, половина приходится на поставки вооружений (на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году)», – приводит РИА «Новости» слова Лукашевича.
Он напомнил, что в январе этого года на Украине принят закон, разрешающий допускать на территорию страны части и подразделения вооруженных сил других государств для участия в военных учениях в 2021 году. Согласно этому же закону разрешено длительное присутствие на Украине до двух тысяч американских солдат и столько же из других стран – членов НАТО, а также предусмотрена возможность круглогодичного пребывания на Украине иностранной военной техники.
«Неудивительно, что в этих условиях многими представителями военно-политического руководства Украины углубление военно-технического сотрудничества с государствами НАТО воспринимается как одобрение линии на саботаж реализации Минских соглашений и милитаристских устремлений в Донбассе», – заключил постпред.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Украина захотела «выжать» Россию из Крыма
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.
По словам министра иностранных дел Украины, для этого необходимо решить две задачи. Первая – «вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня». Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву, передает РИА «Новости».
«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», – считает Кулеба.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
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Россия готова жить в новых геополитических условиях, однако не допустит, чтобы ее щедрые подарки использовались ей во вред, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе «Лужники».
«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – добавил Путин.
Президент поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Путин: Возвращение Крыма – это не только восстановление исторической справедливости
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Референдум 2014 года, в ходе которого Крым и Севастополь вошли в состав России, показал всему миру, что русский народ способен объединяться вокруг интересов Родины, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках» на празднике, посвященном седьмой годовщине возвращения полуострова в состав России.
«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – начал свое выступление президент.
«Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире», – подчеркнул президент, выступление которого приводит сайт Кремля..
Он отметил, что если взглянуть на карту России, то Крым и Севастополь – это маленькая точка. «А мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа», – сказал Путин.
«Почему? Все очень просто. С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства», – продолжил президент, отметив, что это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры.
«Но это не все. Позднее, в XVII-XVIII веках XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», – сказал российский лидер.
«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства», – добавил Путин.
Россия, заявил глава государства, готова жить в новых геополитических условиях. «Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – сказал в ходе выступления Путин.
«И результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины», - подчеркнул глава государства.
«Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», – добавил Путин.
Он отметил, что уже сделано многое, но также много предстоит сделать в будущем для России, в том числе для Крыма и Севастополя.
«Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы!» – закончил свое выступление президент.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
На Украине предложили ввести наказание за «пропаганду русского мира»
В Верховной раде Украины предложили ввести уголовную ответственность за «пропаганду» идеологии «русского мира», сообщил украинский парламент.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Авторами инициативы стали два депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук. Один из документов называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии «русского мира», второй – «Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии «русского мира», передает РИА «Новости».
На сайте украинского парламента в настоящее время нет текстов документов, также отсутствуют пояснительные записки к ним.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос, считает ли Кремль Украину частью «русского мира». «Безусловно, на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к «русскому миру», – подчеркнул он.
Также Песков заявлял, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Россия не сможет мягкой силой продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир».
Кравчук полностью исключил возможность подачи воды в Крым
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Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.
«Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», – сказал он в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма «будет обостряться». «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России. Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится», – заявил он.
Ранее Кравчук допускал это «в случае гуманитарной катастрофы», однако теперь изменил свою позицию. По его словам, ответственность за ситуацию с водой в Крыму несет исключительно Россия как «государство-оккупант».
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.
Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена
В Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя.
«Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.
Он обратил внимание, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для крымчан и севастопольцев.
«Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки. Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.
Обращаясь к участникам совещания, Путин сказал, что ждет от них доклад о реализации этого проекта.
Также в ходе телемоста замминистра обороны Тимур Иванов доложил президенту, что ведомство выполнило его поручение по бесперебойной подаче воды в Севастополь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Минобороны обеспечило Cевастополь бесперебойным водоснабжением
Министерство обороны отчиталось перед президентом Владимиром Путиным о выполнении поручения по бесперебойной подаче воды в Севастополь, об этом заявил замглавы ведомства Тимур Иванов.
«Ваше поручение Министерству обороны по обеспечению города Севастополь бесперебойным водоснабжением выполнено», – доложил Иванов президенту по прямой связи, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию «Россия 24».
Он добавил, что с учетом производительности нового водозабора в Севастополь с 18 марта подается 65 тыс. кубометров воды в сутки.
Также в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Хуснуллин: Курортный сезон в Крыму пройдет без ограничений в подаче воды
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В Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что курортный сезон в регионе пройдет без ограничений в подаче воды, передает РИА «Новости».
Также Хуснуллин рассказал, что бурение первых скважин на дне Азовского моря для обеспечения Крыма пресной водой из подземных источников начнется в апреле. Кроме того, до 2024 года подача воды в Крым будет увеличена в два раза – до 300 тыс. кубов в сутки.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Путин поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма
Президент Владимир Путин пришел на праздничный концерт в «Лужниках» в честь седьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Глава государства поднялся на сцену, откуда начал свое обращение к собравшимся на трибунах.
В праздничном концерте принимают участие такие артисты, как «Хор Турецкого», группа «Руки вверх», Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие, передает РИА «Новости».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки украинскими силовиками
Военные ВСУ обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметров, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Сегодня в 13.55 (мск) вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине города Горловка. Всего было выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, там расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол».
Ранее управление Народной милиции Донецкой народной республики сообщило, что за последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация.
Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя поздравил жителей республики с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны – большой, огромной России», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической. Он также указал, что работа по развитию Крыма идет системно и постоянно, но еще многое предстоит сделать. «Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия», – сказал Путин.
Он отметил, что значительные средства вкладываются в экономику, в социальную сферу, транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
В Лужниках начался концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
В Лужниках начался концерт, посвященный семилетию со дня возвращения Крыма в состав России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. В Москве в это время традиционно проходят «Дни Крыма», в этом году – с 18 по 21 марта.