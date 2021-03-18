В ЕС не увидели оснований для введения санкций против российских бизнесменов

|
18 марта, четверг | Последнее обновление — 14:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
Разделы
Никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. За свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. Давайте перестанем себя обманывать.
Подробности...
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка.
Подробности...
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая.
Подробности...
На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...
На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
Подробности...
В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
Подробности...
В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
В ЕС не увидели оснований для введения санкций против российских бизнесменов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Евросоюз не обладает достаточными основаниями для введения санкций в отношении крупных российских предпринимателей, сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
Представитель ЕС заявил, что «санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд», передает ТАСС.
«Политическая цель санкций – изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия», – сказал он.
При этом ранее послы ЕС согласовали санкции против России.
Напомним, Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.
Еврокомиссар прояснил перспективы «Спутника V» в Европе
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Среди вакцин – кандидатов (на применение в ЕС), конечно, есть «Спутник V». Это, безусловно, хорошая вакцина, русские – довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», – сказал он на брифинге, трансляция которого велась в Twitter ЕК.
Так Бретон ответил на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российской вакцины для компенсации этого дефицита, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Итальянский художник изобразил вакцину «Спутник V» на поле
|
|
Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин создал на поле на севере Италии стилизованное изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии «Спутник V» начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины», – передает слова художника ТАСС.
Гамбарин создает свои произведения искусства, используя трактор на поле с посевами. В феврале 2020 года он уже посвятил одну работу пандемии. Тогда мастер создал стилизованное изображение коронавируса.
Работы художника можно хорошо рассмотреть с высоты птичьего полета. Он неоднократно обращался к актуальным в мировой повестке темам. Среди его героев были шведская школьница-активистка Грета Тунберг, а также разные политические деятели. Гамбарин называет свои произведения «экологичными» и «эфемерными», так как они исчезают через 7-10 дней. Саму работу он характеризует как перформанс.
В июле 2017 года Гамбарин при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет президента России Владимира Путина анфас шириной 135 метров, видимый с высоты птичьего полета; портрет сопровождается фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».
В 2019 году Гамбарин к визиту Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
В Европалате призвали к перезагрузке отношений с Россией
|
|
Европа допустила ряд ошибок в отношениях с Россией, которые достигли низшей точки, однако имеют шанс на перезагрузку, написал в австрийском издании Kurier президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.
По его словам, нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает президент палаты.
Точками приложения усилий могут стать, помимо прочего, вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией, резюмирует Ляйтль, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.
Перед этим глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной».
Послы ЕС согласовали санкции против России
Послы 27 стран – членов Евросоюза согласовали новые санкции против физических лиц, в том числе против россиян, которые, по их мнению, ответственны за нарушение прав человека, сообщил источник в делегации одного из государств в Совете ЕС.
«Постоянные представители окончательно одобрили новый черный список нарушителей прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Россию, Китай, Ливию», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ожидается, что решение утвердят на заседании глав МИД ЕС 22 марта.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.
Европейский политик раскритиковал позицию ряда лидеров ЕС по «Спутнику V»
На переговорах по приобретению российской вакцины «Спутник V» может негативно отразиться антироссийская риторика некоторых лидеров Евросоюза, заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Николя Бэ.
«Многим европейским лидерам трудно признать саму простую идею, что Россия быстро произвела эффективную вакцину от коронавируса. Теперь представьте, что они должны вести коммерческие переговоры по ее покупке… Только у Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии) хватило смелости это сделать. Остальные пытаются сохранить лицо», – сказал политик, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что пандемия COVID-19 выявила «преступный недостаток в гибкости бюрократии Брюсселя, который перекладывает свое бремя на национальные правительства». «Оторванный от реальности и своего собственного населения, ЕС систематически делает неправильный выбор», – заявил Бэ.
Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением.
Комментируя поставки вакцин, Бэ также отметил, что ЕС следует волноваться по поводу обеспечения достаточного количества прививок, а не о ковид-паспортах. «Гражданские свободы были значительно ограничены во Франции и многих других европейских странах. Идея COVID-паспортов - это еще один шаг к социальному контролю, создающему множество категорий граждан. Нам следовало бы больше беспокоиться по поводу получения вакцин для наших стран, прежде чем думать о запрете на путешествия и походы в рестораны», – заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Европейский лекарственный регулятор сделает заявление о ситуации с вакциной AstraZeneca
Европейский лекарственный регулятор (EMA) сообщит о дальнейшем применении вакцины AstraZeneca в ЕС в четверг, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, ЕМА завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме», – заявила фон дер Ляйен, передает ТАСС.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
ВОЗ проведет срочное совещание по безопасности вакцины AstraZeneca
Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин проведет во вторник совещание по вопросу использования препарата от коронавируса AstraZeneca, сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрел имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра», – передает РИА «Новости» слова главы ВОЗ.
Между тем научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что организация вновь рекомендовала странам продолжить использование вакцины AstraZeneca. Заместитель гендиректора ВОЗ Марианджела Симао в свою очередь отметила, что организация считает приостановку применения препарата некоторыми странами Европы мерой предосторожности.
Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что, несмотря на решение ряда европейских стран приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, организация рекомендует продолжить использовать вакцину, поскольку ее польза превышает негативные данные.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Гинцбург назвал возможные объемы производства «Спутник V» в Италии
В Италии к маю могут начать выпуск до 10 млн доз в месяц российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас большой интерес, не только интерес, а реально на территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, возможность производства «Спутника». И где-то к маю идет речь о том, что будет это производство выпускать до 10 млн доз вакцины в месяц», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
По его словам, переговоры о производстве вакцины в некоторых других странах ЕС, включая Германию и Францию, находятся на начальной стадии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе.
Ранее стало известно, что США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
ЕС пригрозил Британии штрафами за нарушения условий Brexit
Еврокомиссия начала разбирательства по нарушениям Британией договоренностей, достигнутых в рамках Brexit, сообщили в пресс-службе комиссии.
«Европейская комиссия сегодня направила Соединенному Королевству письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе (из состава ЕС)», – цитирует сообщение ЕК РИА «Новости».
Отмечается, что после этого будет запущена юридическая процедура разбирательства со страной по этому вопросу, у Британии есть месяц для ответа на письмо. Такое разбирательство может грозить штрафами со стороны Евросоюза в отношении страны, говорится в релизе.
Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.
Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca
Испания приостанавливает применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Запрет на использование препарата будет действовать минимум 15 дней, сообщила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.
В понедельник министр собрала внеочередное заседание межтерриториального совета здравоохранения, на котором огласила решение о приостановке применения вакцины советникам автономных сообществ. Такая мера связана с «мерами предосторожности», передает радио Cadena Ser.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Словакия продлила режим ЧС из-за коронавируса
Власти Словакии продлили на 40 дней режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, срок действия которого заканчивался 19 марта. Также введен запрет для жителей страны на отдых за рубежом, сообщило Словацкое телевидение.
Отдых за рубежом запрещен в связи с распространением в Словакии новых штаммов коронавируса, передает ТАСС.
С 1 января в стране ужесточили ограничительные меры для сокращения социальных контактов граждан. С 17 февраля все прибывающие в страну должны пройти двухнедельный карантин, который можно прервать на восьмой день при наличии отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, в Словакии действует комендантский час, закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов.
В Словакии за все время пандемии коронавирус зафиксирован у 342 430 человек, умерли 8738.
Ранее режим ЧС действовал в стране с 16 марта по 14 июня прошлого года. 1 октября власти приняли решение восстановить режим.
Первая партия российской вакцины «Спутник V» 1 марта поступила в Словакию. Ее использование, как проинформировал Минздрав страны, должно начаться во второй половине текущего месяца.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Позже на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.
В ЕК не подтвердили информацию о переговорах по закупке «Спутник V» для ЕС
Еврокомиссия не ведет переговоры с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V» по вопросу централизованной закупки препарата для стран Евросоюза, сообщил представитель ЕК.
«На данный момент я могу только повторить, что уже говорилось на прошлой неделе. Наша стратегия вакцинации – совместная… Еврокомиссия совместно со странами-членами могут в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин. На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее агентство Reuters сообщило, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Каталонский город объявил испанского монарха персоной нон грата
Власти муниципалитета Сан-Кугат-дель-Вальес в автономном сообществе Каталонии объявили «персоной нон грата» короля Испании Фелипе VI, сообщают местные СМИ.
Решение вынес городской совет на плановом пленуме, инициативу поддержали представители трех партий, которые выступают за независимость Каталонии, передает РИА «Новости».
Партия «Граждане» и социалисты голосовали против, «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) воздержались.
Депутаты партий «Вместе за Сан-Кугат» и «Кандидатура народного единства» сообщили, что монархия – антидемократический институт, он базируется на наследственном праве, потому представляет собой наследницу «франкистского режима».
«Мы не можем объявить персоной нон грата конкретного человека. Если бы речь шла об институте, мы бы это сделали», – пояснила решение воздержаться руководитель ERC Жемма Аристой.
Ранее в Испании прокатилась волна беспорядков в поддержку испанского левого рэпера Пабло Хаселя. Музыканта приговорили к девяти месяцам тюрьмы за сообщения в Twitter и одну из песен. Суд посчитал, что в них допущены высказывания, которые прославляют терроризм и содержат клевету в адрес монархии. Хасель выступил в поддержку генсека Коммунистической партии Испании, которого посадили в тюрьму за «принадлежности к Группе антифашистского сопротивления (GRAPO)». GRAPO в ЕС и в США считается террористической организацией.
ЕК представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, из которого следует, что вакцинация не станет обязательным условием трансграничных поездок в Евросоюз.
«Сегодня Еврокомиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата, охватывающего вакцинацию, тестирование и восстановление. Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов для облегчения свободного передвижения внутри ЕС, основанный на строгом уважении недискриминации и основных прав граждан ЕС», – говорится в ее заявлении Брюсселя.
ЕК подчеркивает, что сертификаты должны быть внедрены к середине июня. В то же время в документе уточняется, что вакцинация от коронавируса не станет предварительным условием трансграничных поездок в Евросоюз, передает ТАСС.
Также Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. Кроме того, страны ЕС «получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС».
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Песков рассказал о работе по одобрению «Спутника V» в ЕС
Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе, работа продолжается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Этот апдейд (обновление) должна давать Европа, все документы туда представлены, соответствующая работа продолжается», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что есть ли новые сведения по одобрению вакцины «Спутник V» в Европе.
Он также заявил, что эгоистичные попытки заставить отказаться от каких-то вакцин от COVID-19 вредят людям, передает РИА «Новости».
«Я не стал бы никого конкретизировать. Мы категорически против такого давления, категорически против конкуренции вакцин, мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир, и подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин, они не имеют перспектив, они вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция», – сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, какие страны оказывают давление на другие государства, чтобы они отказались от использования российской вакцины от коронавируса, и идет ли это давление от США.
«Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это действительно имеет место», – добавил он.
Ранее стало известно, что США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
|
|