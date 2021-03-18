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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане заступилась за сжегших памятник детей
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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на заседании Госсовета республики призвала не наказывать детей, поджегших монумент Неизвестному солдату в городе Заинске, а вести с ними работу.
«Не считаю, что нужно наказывать детей, потому что это дети младшего школьного возраста, которым родители не объяснили, что такое памятник, что такое память героев. Поэтому здесь нам нужно бороться не со следствием, а с причиной. А причина – это работа с семьями, с детьми, со школой», – передает «Интерфакс» слова Волынец.
Детский омбудсмен отметила, что планирует поездку в Заинск. «Но мне бы не хотелось, чтобы это было какое-то точечное решение проблемы, тушение пожара, а чтобы это была системная, методическая работа. Так как ребенок, который не знает, что такое хорошо и что такое плохо, ведет себя подобным образом», – резюмировала Волынец.
Напомним, памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске загорелся 16 марта. По версии следствия, четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его.
США отреагировали на вызов посла России в Москву
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Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов, сообщила замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Мы, конечно же, видели эти сообщения», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать решение России отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США.
«Наша администрация [46-го президента США Джо Байдена] будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация», – заявила Псаки.
«Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность», – подчеркнула пресс-секретарь. «Есть сферы, где мы, как мы думаем, можем работать вместе», – отметила при этом Псаки. «Мы надеемся, что для этого есть возможности», – добавила она.
В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя решение Министерства иностранных дел России отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву, сказала: «Мы в курсе недавнего объявления Москвы». При этом она добавила, что Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией таким образом, который «продвигает американские интересы». «Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы сможем привлекать ее к ответственности за любые злонамеренные действия», – заявила замглавы пресс-службы Госдепа США.
Отвечая на вопрос о том, встречался ли Антонов с кем-то из представителей новой вашингтонской администрации, Портер сказала: «Безусловно, нет встреч, [о которых можно было бы] рассказать».
Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
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Захарова о вызове российского посла в США в Москву: Такого я не припомню
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву для оценки перспектив выправления отношений с США, заявила, что она подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Отвечая на вопрос в эфире телеканала «Россия 1», насколько можно считать беспрецедентным этот шаг, Захарова сказала: «В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню», передает РИА «Новости». «Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте (заявления МИД) все сказано предельно ясно», – добавила она.
Ранее МИД России сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
Турчак: Заявление Байдена - это триумф политического маразма США
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«Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – так прокомментировал антироссийские высказывания американского лидера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – заявил Турчак.
Также он добавил, что высказывание американского лидера – мерзкое и бессовестное, и является вызовом для России. Высказывание секретаря генсовета ЕР приводится в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Заместитель Турчака Александр Хинштейн отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности».
«Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он.
Журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что заявление американского лидера похоже на то, как Байден и Дональд Трамп общались в ходе предвыборной кампании в США.
«А дедушка понимает, что вообще его заявление значит, или по-прежнему думает, что он с Трампом в кампании и можно нести все, что угодно? Я попробую тогда коротко сформулировать. Во-первых, это личное обвинение и личная угроза. А значит, и личное оскорбление. Давно у нас президенты сверхдержав не переходили на личности... За такие вещи в салунах на Западе не так уж и давно канделябры ломали о головы. Но это – если о личном. А если в политическом смысле – то это угроза вмешательства американского президента во внутренние дела РФ», – указал Вышинский.
Это высказывание выглядит «безапелляционно и зловеще» накануне осенних выборов в России, отметил журналист.
«В этой ситуации у меня только один вопрос: а можно узнать, у кого ядерный чемоданчик американский? Я надеюсь, Камала Харрис его забрала у этого престарелого ковбоя, который не помнит, кто у него шеф Пентагона? От греха подальше... Зачем нам столько ядерного пепла?» – заключил он.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
Депутат Бундестага: У Германии есть моральный долг перед Россией, а не перед Украиной
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Заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии, прокомментировал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали.
«Мне трудно даже комментировать это заявление Мельника, настолько оно вне нормальной логики и отдает маразмом. Я сначала, было, подумал, что это какой-то фейк», – признался депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». Во время Второй мировой войны у полуострова была особенно трагичная судьба, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung. Отметим, что в обоих случаях оккупации полуострова немецкими войсками – в 1918 году и в 1941-1944 годах, Крым не имел отношения к какому-либо украинскому государственному образованию.
«Заявление Мельника недостойно не только посла и политика, но и любого человека. Ну как можно связать две этих вещи в таком контексте?» – подчеркнул депутат Гердт. Он предположил, что такие заявления делаются послом только для того, чтобы «как-то отрабатывать свой пост», а также продемонстрировать новой администрации США, что Украина, «несмотря на то, что она поделилась с Трампом информацией о сыне Джо Байдена, все-таки любит нового президента Соединенных Штатов». «Каждый выпрыгивает из рубашки, чтобы показать какой он крутой и еще больше разругаться с Россией», – комментирует собеседник.
Депутат считает, что правительство Германии никак не будет реагировать на подобные высказывания «и только ухмыльнется». Он также напомнил, что ФРГ ежегодно направляет Украине 1,8 млрд евро «на поддержку демократических реформ».
«Я полагаю, что у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США, – продолжает Гердт. – Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника».
«С какого это времени Россия вдруг стала врагом для Германии, а те, кто противодействовал объединению нашей страны, теперь считаются ее друзьями? – задается вопросом германский депутат. – Были ли они вообще когда-нибудь нашими друзьями? Они говорят теперь: «Вы «Северный поток» закройте и нам плевать, чем вы будете отапливать свои школы».
«Украина населена единым с Россией славянским народом и они всегда жили в мире и братстве. Сегодняшней войны в Донбассе и противостояния ее России просто не было бы, если бы Европа не повела себя так, как она повела себя с Украиной, когда еще в 2013 году гнула через колено тогдашнего президента Януковича и в итоге догнула до майдана, а потом и узаконила госпереворот», – рассуждает собеседник.
«Я пытаюсь здесь объяснить, откуда этот процесс пошел: вы же знали, что там единая граница, таможенные соглашения – зачем вы раскалывали Украину и Россию? Теперь логично было содействовать движению в обратную сторону. Давайте способствовать объединению двух народов и прекращению кровопролития. Это стало бы только маленькой частью возврата морального долга Германии в благодарность за объединение двух своих половин», – заключил Гердт.
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США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия
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Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», – цитирует документ РИА «Новости».
Отмечается, что исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса и до 1 сентября – в области коммерческих космических запусков.
В этот список также включены Афганистан, Центрально-Африканская Республика, Кипр, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.
Ранее сообщалось, что министерство торговли США расширит экспортные ограничения против России из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, они вступят в силу 18 марта.
2 марта Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Пушков призвал США задуматься над последствиями вызова посла России
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал решение Министерства иностранных дел России отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с Соединенными Штатами.
«Принято исключительное для дипломатической практики решение вызвать посла РФ в Вашингтоне А.И. Антонова в Москву для консультаций. (...) Приглашение посла прибыть на родину для консультаций – дипломатический ход, обозначающий очень серьезную реакцию – в данном случае Москвы на политическую и риторическую агрессию со стороны Вашингтона. Это и есть ответ Байдену, и администрации США лучше бы задуматься над возможными последствиями», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
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Немецкие СМИ: Байден забыл законы холодной войны
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Немецкое издание Die Welt, рассуждая о резком выпаде президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, усомнилось в опытности американского политика и предположило, что он забыл законы холодной войны.
«Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Журналист Жак Шустер усомнился, что «Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира». «Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае, со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами», – добавил он.
«К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей», – указывает издание. При этом оно отмечает, что диалог России и США был бы необходим – «и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику».
«Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. ... В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера», – заключает издание.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Захарова: США должны ответить на базовые вопросы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит. По ее словам, «американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?».
Говоря о вызове в Москву для консультаций посла России в США Анатолия Антонова, Захарова в четверг в эфире «Вести ФМ» пояснила, что эти консультации «нацелены на обзор» текущего состояния отношений с США. На вопрос, был ли вызван на Смоленскую площадь посол США в России Салливан, Захарова ответила: «На данный момент у меня нет такой информации», передает РИА «Новости».
Говоря о заявлениях президента США Джо Байдена в адрес России, Захарова указала, что Соединенные Штаты сами должны объяснить, что у них происходит. «Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит», – сказала Захарова.
По ее словам, американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит. «Они адресовали один и тот же вопрос: помогите нам (понять, что происходит). Ну как это? Поэтому я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?» – добавила Захарова.
Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
16 марта Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
ОАК подписала договор с Венгрией на производство Ил-103
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering подписали договор на лицензионное производство одномоторного пассажирского самолета Ил-103 в Венгрии, сообщил российский Минпромторг.
«Семнадцатого марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Ил-103 – четырехместный одномоторный поршневой пассажирский самолет. Его называют воздушным такси. Самолет вмещает в себя одного пилота и трех пассажиров, дальность – 1 тыс. км.
В июне 2020 года Минпромторг сообщил, что производство одномоторного пассажирского самолета Ил-103 могут организовать на мощностях компании Magnus Aircraft в Венгрии.
Сурков назвал старину Джо мазафакой
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Бывший помощник президента Владислав Сурков, комментируя резкий выпад Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, назвал «старину Джо» (популярное прозвище действующего американского президента) мазафакой (mothafucka).
Суркова попросили прокомментировать слова Байдена в адрес российского президента. «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» («Вы знаете, что старина Джо – ублюдок?»), то я бы ответил: «Oohoo, I do» («О, да, я знаю»)», – заявил Сурков, слова которого приводятся в Telegram директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Иран назвал виновных в крушении украинского Boeing под Тегераном
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Иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли за вражескую цель сбитый в 2020 году под Тегераном украинский лайнер, сообщается в отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.
«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты», – говорится в отчете, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию документа иранским агентством Tasnim.
Согласно отчету, причиной ошибки не могли быть техническое состояние самолета, траектория и высота полета. В документе также изложены несколько рекомендаций для предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.
Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января 2020 года Иран признали, что в самолет попали сразу две ракеты.
Климатолог объяснил причину ускоренного потепления климата в РФ по сравнению с остальным миром
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Россия расположена в зоне, где суши больше, чем воды. Поэтому глобальное потепление здесь происходит гораздо быстрее, чем в других частях Земли, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Он также рассказал, чем это грозит стране.
Из Доклада об особенностях климата в России в 2019 году, подготовленного Росгидрометом, следует, что климат в стране теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах. Согласно подсчетам, за десятилетие глобальная температура выросла на 0,18 градуса.
«Если говорить о России в целом, то климат у нас действительно теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах. А если говорить просто об Арктической зоне Российской Федерации, то там рост температуры происходит еще быстрее – примерно в 3,5 раза», – говорит Киселев.
Он объясняет, что зона, в которой находится страна (средние широты Северного полушария), является единственной на всем земном шаре, где суша больше, чем площадь океана. Во всех остальных зонах все наоборот – океана много, а суши относительно мало. Именно поэтому в России теплеет быстрее, чем в остальном мире.
«Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, то часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу. Между океаном и атмосферой происходит обмен. В результате это приводит к смягчению ситуации», – рассказывает собеседник.
Если говорить научным языком, продолжает климатолог, теплоемкость воды значительно выше теплоемкости суши. Суша достаточно быстро реагирует на охлаждение и потепление, нежели океан, который действует сравнительно медленно и плавно. Например, прогуливаясь по берегу озера в жаркий летний день, человек обязательно заметит, как температура воздуха к вечеру спадет. При этом температура воды останется той же, что и в разгар жары, и сохранит свое тепло достаточно долго.
«Этот фактор говорит о том, что суша не может столь же эффективно осуществлять обмен с атмосферой, поскольку имеет теплоемкость существенно меньше воды. Поэтому в нашей зоне потепление происходит быстрее – много суши. В такой ситуации, кстати, находимся не только мы, но и весь пояс средних северных широт», – отмечает Киселев.
По его словам, такое потепление несет за собой как положительные, так и отрицательные факторы. Например, из-за потепления раньше вскрывается лед в северных Арктических морях, благодаря чему можно будет использовать более активно Северный морской путь, который является кратчайшим морским маршрутом между европейской частью России и Дальним Востоком.
«Кроме того, будет возможно выращивать те культуры, которые нельзя было выращивать из-за относительно холодного климата. Но здесь есть и обратная сторона: за этими новыми культурами придут и различные вредители, начиная от саранчи и заканчивая прочими вредителями. Но самая большая и серьезная угроза для нас – это деградация вечной мерзлоты», – предупреждает климатолог.
Он поясняет, что две трети территории Российской Федерации находятся на вечной мерзлоте. Вследствие деградации могут начаться всевозможные аварии, катастрофы и так далее. В первую очередь пострадают объекты, построенные во времена СССР, так как тогда не учитывали возможность таяния вечной мерзлоты. Это трубопроводы, линии электропередач и шоссе.
«Есть еще один неприятный аспект: в вечной мерзлоте содержится огромное количество парниковых газов, тех самых, которые инициируют нынешнее глобальное потепление – углекислый газ и метан. Они, соответственно, высвободятся и попадут в атмосферу, за счет чего парниковый эффект еще больше усилится», – объясняет Киселев.
Косвенным фактором также является подъем воды в Мировом океане, продолжает специалист. За весь прошлый век он составил 17 сантиметров, то есть 1,7 сантиметра за десятилетие. В первом десятилетии нынешнего века он составил уже 3,1–3,2 сантиметра за десятилетие, а к 2020 году рост составил целых 4 сантиметра. Это чревато затоплением низко расположенных территорий. Наиболее страшна данная ситуация маленьким островным государствам. Если же говорить о Европе, то вода будет угрожать Венеции, Нидерландам, а в России – Санкт-Петербургу.
«Но в Петербурге есть дамба. Проблема существует, но в данный момент она локализована, в ближайшие десятилетия беспокоиться не приходится. Хотя надо признать, что какие-то земли неизбежно будут затоплены к концу века. По современным оценкам предполагается, что подъем воды за этот век составит где-то 60–90 сантиметров», – заключил климатолог.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал, что в ближайшие 10–20 лет жителей российской столицы ждет глобальное потепление.
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В Госдепе ответили на вопрос о возможности отзыва посла США из Москвы
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Соединенные Штаты не дают никаких комментариев по поводу возможности отзыва американского посла в России Джона Салливана на консультации в Вашингтон, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Что касается какого-то отзыва с нашей стороны, то у нас нет никакого комментария на этот счет», – приводит ТАСС слова замруководителя пресс-службы Госдепартамента США.
Она отметила, что не может ничего добавить к высказываниям президента США Джо Байдена о руководстве России и отношениях Москвы и Вашингтона, с которыми американский лидер выступил ранее в интервью телекомпании ABC. «Мне нечего добавить к комментариям президента Байдена», – подчеркнула Портер.
В связи с этим внимание американского дипломата заострили на том, что Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Россией на различных направлениях, включая, к примеру, стабилизацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, урегулирование ядерной проблемы Ирана. «Опять-таки: мне нечего добавить к тому, что уже сказал президент Байден. Но повторю, что он подчеркнул следующее: когда есть сферы сотрудничества с Россией, особенно когда таковые соответствуют интересам национальной безопасности США, мы (американцы) будем сотрудничать с ними (россиянами)», – ответила дипломат.
Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
В Госдепе заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов. В Белом доме заявили, что намерены изменить подход администрации Дональда Трампа к отношениям с Россией, «прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы», вызывающие у США обеспокоенность, при этом есть сферы, где Россия и США могут работать вместе.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
На Украине испугались последствий запуска «Северного потока – 2»
После запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, рассказал украинский экономист Олег Пендзин.
Экономист напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 млрд кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 млрд. «А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки» (имеется в виду, очевидно, «Турецкий поток» – прим.ВЗГЛЯД), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 млрд кубометров газа, то есть меньше обычного», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 млрд кубометров в год является убыточной для ГТС. «Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2» в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, – около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне «Северный поток – 2» не запустили», – добавил экономист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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Посла России в США вызвали в Москву для оценки отношений с Вашингтоном
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Посол России в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном, сообщили в МИД России.
«Посол России в Вашингтоне Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», – говорится в сообщении.
«Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне», – добавили в ведомстве.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.