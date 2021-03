Попова призвала носить маски привитым и переболевшим COVID Фонд «Круг добра» поддержал предложение о продлении моратория на отчетность для НКО 17 марта 2021, 21:43 Текст: Ксения Панькова

Член ОП, глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко поддержал предложение Минюста России о продлении моратория на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей. В Минюсте России в среду состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам предоставления некоммерческими организациями отчетов о своей деятельности за 2020 год. Минюст предлагает продлить до 15 июля мораторий на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей, говорится на сайте министерства. Министр юстиции Константин Чуйченко выразил уверенность в необходимости реализации сбалансированного подхода, который не повлечет за собой негативных последствий для деятельности и репутации добросовестных НКО, но при этом обеспечит соблюдение требований российского законодательства, уточнили в ведомстве. Минюстом России также было предложено сформировать рабочую группу с участием представителей министерства и заинтересованных организаций сектора НКО для разработки методических рекомендаций по заполнению форм отчетности. По словам Ткаченко, Чуйченко на встрече лично пообщался с представителями НКО, благотворительных организаций. «В этом году мораторий продлевать не планировалось, что вызвало вполне понятную обеспокоенность среди коллег: как отчитываться, какие данные нужно предоставлять, как их получить, ведь жертвовали (граждане, предприятия, другие фонды) не обязаны предоставлять получателю пожертвования никакую отчетность о себе», – написал член ОП на своей странице в Facebook. По его словам, на встрече договорились о главном: срок предоставления отчетности перенесут на три месяца – с 15 апреля на 15 июля. «Этого времени должно хватить, чтобы совместно договориться: Минюст России предложил сформировать рабочую группу для разработки методических рекомендаций по предоставлению отчетности. Но уже сейчас договорились о том, что в основу рекомендаций будет заложен «принцип презумпции законности и добросовестности некоммерческих организаций и их контрагентов». Это означает, что в период формирования правоприменительной практики ведомство будет находиться в максимально возможном диалоге с некоммерческим сектором, исходить из того, что на НКО, итак занятые важной для общества и сложной социальной работой, не нужно возлагать чрезмерную ответственность и нагрузку», – добавил Ткаченко. Уверен, что все у нас получится.Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда «Круг добра». Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.

Российские арбитры отказались встать на колено перед матчем Лиги чемпионов 17 марта 2021, 10:44

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Текст: Алина Назарова

Бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Перед стартовым свистком все футболисты, находящиеся на поле, встали на одно колено, тогда как Карасев, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также четвертый арбитр белорус Алексей Кульбаков решили не присоединяться к акции, передает RT. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Как отмечает ТАСС, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет применять санкций к российской бригаде судей. «Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», – сообщили в пресс-службе УЕФА. Акции с преклонением колена перед началом соревнований проводятся в различных видах спорта в разных странах. В футболе она, например, проводится в Английской премьер-лиге. При этом 13 марта ивуарийский футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа стал первым игроком в чемпионате Англии, не преклонившим колено перед стартовым свистком. Ранее он выступал против этой акции в рамках движения Black Lives Matters – по его словам, она никак не влияет на отношение к темнокожим. В прошлом году российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий за клуб из США «Остин Боулд», был отстранен от игр за отказ встать на одно колено во время матча в поддержку движения Black Lives Matter. В США собрались заставить Россию отвечать за нарушение «дорожных правил» 17 марта 2021, 02:28

Фото: Ohde/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, заявил представитель американской администрации высокого ранга. В США считают, что «лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело» с американскими союзниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин должны «отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам». Представитель администрации уточнил, что для США «Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай», передает РИА «Новости». Напомним, Россия, по версии США, якобы пыталась помешать действующему главе американского государства Джо Байдену победить на президентских выборах. США анонсировали санкции за иностранное вмешательство в выборы. В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах 17 марта 2021, 09:21

Фото: president.gov.ua/wikimedia.org

Текст: Алина Назарова

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует». По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьград». «Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред». По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Турчак: Заявление Байдена - это триумф политического маразма США 17 марта 2021, 18:20

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

«Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – так прокомментировал антироссийские высказывания американского лидера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – заявил Турчак. Также он добавил, что высказывание американского лидера – мерзкое и бессовестное, и является вызовом для России. Высказывание секретаря генсовета ЕР приводится в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Заместитель Турчака Александр Хинштейн отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности». «Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он. Журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что заявление американского лидера похоже на то, как Байден и Дональд Трамп общались в ходе предвыборной кампании в США. «А дедушка понимает, что вообще его заявление значит, или по-прежнему думает, что он с Трампом в кампании и можно нести все, что угодно? Я попробую тогда коротко сформулировать. Во-первых, это личное обвинение и личная угроза. А значит, и личное оскорбление. Давно у нас президенты сверхдержав не переходили на личности... За такие вещи в салунах на Западе не так уж и давно канделябры ломали о головы. Но это – если о личном. А если в политическом смысле – то это угроза вмешательства американского президента во внутренние дела РФ», – указал Вышинский. Это высказывание выглядит «безапелляционно и зловеще» накануне осенних выборов в России, отметил журналист. «В этой ситуации у меня только один вопрос: а можно узнать, у кого ядерный чемоданчик американский? Я надеюсь, Камала Харрис его забрала у этого престарелого ковбоя, который не помнит, кто у него шеф Пентагона? От греха подальше... Зачем нам столько ядерного пепла?» – заключил он. Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.



При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите». Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами» 16 марта 2021, 23:28

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Антон Антонов

В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. «Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку». «Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24». Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение. Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине 16 марта 2021, 22:59

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca. Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова. Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России. Российские ракетчики оценили украинский «Нептун» 17 марта 2021, 12:58

Фото: rnbo.gov.ua

Текст: Андрей Самохин

«Ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов». Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета «Нептун» для России – это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», – констатировал эксперт. Ранее бывший сотрудник оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует». По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитировало Жданова украинское издание «Главред». «Ракета «Нептун» – не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – отметил Хатылев. Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» – это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-22, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал». «В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, – сказал Бижев. – Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии». «Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, – сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. – Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается». По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море – полигонов у нее нет – и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна». На ваш взгляд Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году? Да

Нет

Не знаю

Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», – добавил эксперт АСТ. Но, отметил Денисенцев, одно дело – создать один экземпляр вооружения, другое – развернуть большую серию. Есть большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, – указал Денисенцев. – Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», – напомнил Денисенцев. Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», – подчеркнул он. «На Украине же часто забывают об этом важном факторе. Каким бы современным не было оружие, если один из командиров побежит, всей системе конец. Мы уже молчим о том, что такое вооружение нужно поставить на серийное производство, а этот процесс занимает годы, а не пару месяцев. Для этого нужен высокий уровень кооперации на всех стадиях, который на Украине оказался просто уничтожен», – заключил Хатылев. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат Бундестага: У Германии есть моральный долг перед Россией, а не перед Украиной 17 марта 2021, 17:08

Фото: Reuters

Текст: Андрей Самохин

Заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии, прокомментировал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. «Мне трудно даже комментировать это заявление Мельника, настолько оно вне нормальной логики и отдает маразмом. Я сначала, было, подумал, что это какой-то фейк», – признался депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». Во время Второй мировой войны у полуострова была особенно трагичная судьба, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости». «Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung. Отметим, что в обоих случаях оккупации полуострова немецкими войсками – в 1918 году и в 1941-1944 годах, Крым не имел отношения к какому-либо украинскому государственному образованию. «Заявление Мельника недостойно не только посла и политика, но и любого человека. Ну как можно связать две этих вещи в таком контексте?» – подчеркнул депутат Гердт. Он предположил, что такие заявления делаются послом только для того, чтобы «как-то отрабатывать свой пост», а также продемонстрировать новой администрации США, что Украина, «несмотря на то, что она поделилась с Трампом информацией о сыне Джо Байдена, все-таки любит нового президента Соединенных Штатов». «Каждый выпрыгивает из рубашки, чтобы показать какой он крутой и еще больше разругаться с Россией», – комментирует собеседник. Депутат считает, что правительство Германии никак не будет реагировать на подобные высказывания «и только ухмыльнется». Он также напомнил, что ФРГ ежегодно направляет Украине 1,8 млрд евро «на поддержку демократических реформ». «Я полагаю, что у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США, – продолжает Гердт. – Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника». «С какого это времени Россия вдруг стала врагом для Германии, а те, кто противодействовал объединению нашей страны, теперь считаются ее друзьями? – задается вопросом германский депутат. – Были ли они вообще когда-нибудь нашими друзьями? Они говорят теперь: «Вы «Северный поток» закройте и нам плевать, чем вы будете отапливать свои школы». «Украина населена единым с Россией славянским народом и они всегда жили в мире и братстве. Сегодняшней войны в Донбассе и противостояния ее России просто не было бы, если бы Европа не повела себя так, как она повела себя с Украиной, когда еще в 2013 году гнула через колено тогдашнего президента Януковича и в итоге догнула до майдана, а потом и узаконила госпереворот», – рассуждает собеседник. «Я пытаюсь здесь объяснить, откуда этот процесс пошел: вы же знали, что там единая граница, таможенные соглашения – зачем вы раскалывали Украину и Россию? Теперь логично было содействовать движению в обратную сторону. Давайте способствовать объединению двух народов и прекращению кровопролития. Это стало бы только маленькой частью возврата морального долга Германии в благодарность за объединение двух своих половин», – заключил Гердт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия 17 марта 2021, 16:36

Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Текст: Елизавета Булкина

Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. «Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», – цитирует документ РИА «Новости». Отмечается, что исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса и до 1 сентября – в области коммерческих космических запусков. В этот список также включены Афганистан, Центрально-Африканская Республика, Кипр, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве. Ранее сообщалось, что министерство торговли США расширит экспортные ограничения против России из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, они вступят в силу 18 марта. 2 марта Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. Приставы забрали у жителя Пермского края выигранные в телешоу полмиллиона рублей 17 марта 2021, 09:23

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, сообщила региональная пресс-служба ФССП. Мужчина был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более 2 млн рублей. Кроме того, в 2017 году суд обязал его платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, страдающей от серьезной болезни, однако родительскими обязанностями 39-летний отец пренебрег, передает РИА «Новости». Так, по данным ФССП, в прошлом году он перечислил своему ребенку только 2,5 тыс. рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона. В ведомстве отметили, что по месту регистрации в Пермском крае неплательщик не проживал, установить его местонахождение не удавалось до тех пор, пока экс-супруга не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов. Выяснилось, что мужчина, переехавший в Краснодарский край, в ходе шоу выиграл денежный приз. После запроса на телеканал удалось установить, что выигравший приз и неплательщик – одно и то же лицо. Приставы обратили взыскание на выигрыш в размере 500 тыс. рублей, средства в полном объеме перечислили экс-супруге должника. Сам победитель хотел потратить выигрыш на строительство нового дома. Напомним, на 31 декабря 2020 года в Москве действовало более 28 тыс. постановлений об ограничении выезда, из них 6,5 тыс. в отношении неплательщиков алиментов. Соловьев отреагировал на интервью Собчак со «скопинским маньяком» 17 марта 2021, 09:37

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Ксению Собчак за решение взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова. «Для Собчак важно, чтобы о ней говорили, а что для этого необходимо сделать – вторично. Страх забвения заглушает муки совести», – написал Соловьев в Telegram. Так он отреагировал на сообщения о том, что Собчак взяла интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, которого недавно освободили из колонии. По данным «Комсомольской правды», беседа проходила в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области. Отмечается, что там также присутствовали члены съемочной группы. Полицейских, ранее сопровождавших Мохова, рядом замечено не было. Местные жители утверждают, что съемки проходили также в доме мужчины. Собчак также осудила соосновательница сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» Алена Попова. Она напомнила, что Мохов «похитил и в течение нескольких лет держал в заточении и насиловал школьниц Екатерину Мартынову и Елену Самохину. За любое неповиновение лишал их еды, воды и света. Также он избивал их и травил слезоточивым газом. Одна из пленниц родила от насильника двух детей. Всего в сексуальном рабстве у маньяка девочки провели 1296 дней». «Теперь из него делают героя развлекательных ток-шоу, платят ему миллионы рублей, водят в рестораны. Это не журналистика. Делать из маньяка звезду… Совсем за гранью добра и зла. Тем более за гранью: пытаться совмещать мнение жертвы и мнение насильника, ставя при этом жертву в ситуацию ада, ретравматизацию. Некоторые каналы, как сама Катя говорила, вообще предлагали ей встречу с Моховым?!!! Вы серьезно?!» – написала Попова в Facebook. «Сама ситуация бенефиса маньяка- – дно. Изнасиловал – держал в подвале – сел – вышел звездой, да еще и с деньгами теперь. Вот где дно», – добавила она. Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу. Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения. Пойман трижды сбегавший осужденный спецназовец ГРУ 17 марта 2021, 13:49 Текст: Алексей Дегтярев

Бывший спецназовец ГРУ Валерий Вобликов задержан после третьего побега в Новосибирске, сообщила пресс-служба ФСИН по Алтайскому краю. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В.Г., находящийся в федеральном розыске», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Вобликова заключили под стражу, его планируется этапировать для отбывания наказания в исправительное учреждение. Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала, что Вобликов сбежал из-под домашнего ареста. В начале 2000-х Вобликов также совершал два побега, один из отдела полиции, другой – из СИЗО №1 Новосибирска. В январе Вобликова признали виновным в разбойном нападении на усадьбу фермера, его приговорили к семи годам и 10 месяцам лишения свободы, но его освободили от наказания из-за заболевания глаз. Позже потерпевшие и прокуратура сочли приговор несправедливым, суд пересмотрел дело и назначил ему 10 лет реального лишения свободы в колонии особого режима. До этого времени Вобликов был под домашним арестом. Вобликов в 2000-х годах занимался грабежом квартир в Новосибирске, он руководил преступной группой, в ходе одного из налетов два человека были убиты, отмечает издание. В Госдепе предсказали быстрые санкции против России 17 марта 2021, 03:30

Фото: Ali Zifan/US Department of State/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщили источники в Госдепе. Как сообщает CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», передает ТАСС. Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. CNN отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран, передает РИА «Новости». Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. Москва выразила протест временному поверенному в делах Украины 17 марта 2021, 13:37

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов. «17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», – говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что российская сторона рассматривает провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства. В МИД России потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных провокаций. «Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом», – заключили в ведомстве. 16 марта рядом со зданием посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившихся на стоянках в городе. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией. Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании 17 марта 2021, 11:00

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании в конце марта и продолжит работы до конца сентября, сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA). «Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2021 года», – сообщил регулятор на вопрос о графике строительства первой ветки, передает РИА «Новости». Ранее в DEA поясняли, что «Академик Черский» в марте должен приступить к прокладке первой ветки «Северного потока – 2» (Line A). В то время как «Фортуна» сейчас строит вторую ветку газопровода (Line B). Тем временем глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.