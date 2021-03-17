Путин призвал не игнорировать факты домашнего насилия Путин поручил проверить соответствие СИЗО существующим требованиям 17 марта 2021, 16:21 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проанализировать соответствие следственных изоляторов (СИЗО) страны существующим режимным требованиям. Путин заявил, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что «продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний», требуется «анализ по субъектам Федерации», передает ТАСС. По его словам, есть соответствующий список проблемных объектов в регионах: «Они здесь перечислены, я вижу, но нужно внимательно посмотреть. Я просил бы вас представить соответствующую докладную записку». Российский лидер не исключил, что помощь может потребоваться как отдельным регионам, так и всей системе МВД и исполнения наказаний. «Там проблем достаточно, но есть острые вещи. И на них нужно отреагировать соответствующим образом», – указал глава государства. Ранее Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах.

Путин назначил Медведева своим замом по науке 15 марта 2021, 20:11

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию, возглавляемого главой государства. Заместителем председателя совета назначен замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «B целях совершенствования деятельности Совета при президенте России по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые ... положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию ... состав Совета при президенте РФ по науке и образованию ... состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Медведев возглавил президиум Совета по науке и образованию. Кроме того в состав Совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко, в прошлом составе занимавший должность зампредседателя Совета, и первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов. Напомним, в январе прошлого года Медведев был назначен Путиным на должность зампредседателя Совета безопасности. Путин заявил о случаях неоправданного роста тарифов на ЖКХ 17 марта 2021, 15:18

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ. «Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране 17 марта 2021, 15:47 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. «Общество ждет от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Путин призвал Генпрокуратуру тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. Путину рассказали о разработке модели уникального университетского медицинского кластера 15 марта 2021, 21:10 Текст: Ксения Панькова

Модель университетского медицинского кластера, создание которого позволит готовить медицинские кадры, а также развивать исследования в области медицины, проработали в университете «Сириус» совместно с ведущими российскими медорганизациями, сообщила президенту Владимиру Путину руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. «По вашему поручению мы проработали с ведущими российскими медицинскими организациями и экспертами модель университетского медицинского кластера», – цитирует ТАСС Шмелеву. Она уточнила, что экспертные организации, которые разрабатывают новые технологии в кластере , могут применить свои разработки вокруг университета в интересах каждого жителя и гостя федеральной территории «Сириус». Также Шмелева отметила, что такая работа экспертных организаций позволит в будущем начать готовить в рамках проекта медицинских работников, а также развивать научные исследования в этой области. В пресс-службе фонда пояснили, что развитием медицинского кластера будет заниматься руководитель Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов. «Это одна из лучших многопрофильных клиник, и опыт ее специалистов будет крайне полезен. В планах – строительство в Сириусе к 2022 году современного консультативно-диагностического центра для обслуживания жителей, в том числе и по ОМС», – добавили в фонде. Кроме того, Шмелева на встрече с президентом заявила, что к концу 2022 года на базе центра «Сириус» будет построен концертный зал, передает РИА «Новости Недвижимость». Как рассказала Шмелева, программа развития концертного зала уже обсуждается с ведущими деятелями искусства. Новая международная музыкальная площадка, отметила она, поможет реализовать возможности талантливых музыкантов, артистов из всех регионов России. Президент поинтересовался, на сколько мест будет рассчитан зал и когда его построят. «1200 мест в основном зале и 300 – это вторая сцена. Будет ещё литературно-художественная гостиная, будет художественная галерея. (Окончание строительства) - IV квартал 2022 года», - сообщила руководитель фонда «Талант и успех». Она добавила, что концертный зал расположится возле главного входа на федеральную территорию – будет открывать «Сириус». Как сообщила Шмелева, на данный момент подходит к концу строительство шестого этажа объекта, уже сформирован художественно-экспертный совет. Ранее Путин на встрече с руководителем фонда «Талант и успех» Шмелевой заявил, что образовательный кластер «Сириус» активно развивается и становится центром для подготовки талантливых детей и переподготовки преподавателей. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в понедельник в рамках своей встречи с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой обсудит с ней развитие федеральной территории «Сириус», где находится одноименный образовательный кластер. Представитель Кремля напомнил, что «Сириус» – это «проект, идея создания которого принадлежит лично президенту Путину». Пресс-секретарь главы государства добавил, что проект «развивается под неусыпным вниманием президента». «Сириус» – первая в России федеральная территория, образованная в декабре 2020 года. Федеральная территория «Сириус» – новый вид публично-правового образования, экономически самостоятельный с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. Полномочия председателя совета – органа публичной власти территории – могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента России на основании его представления. Общественники и волонтеры составили большинство в оргкомитете предварительного голосования ЕР 15 марта 2021, 16:12 Текст: Ксения Панькова

«Единая Россия» впервые сформировала оргкомитет предварительного голосования, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями, заявил председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин. Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости участия в предвыборном процессе волонтеров и активистов движения «Мы вместе». Общественники в составе федерального оргкомитета «Единой России» смогут показать, что процедура проходит максимально открыто и прозрачно, объяснил Карелин. «Наша с вами задача в том, чтобы опираясь на мнение каждого – и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества – чтобы все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]», – приводятся на сайте «Единой России» слова сенатора. В результате «Единая Россия» сформировала оргкомитет, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями. Карелин поблагодарил добровольцев движения «Мы Вместе» за помощь в формировании структур не только на федеральном уровне, но и в регионах. «Единая Россия» – единственная партия на сегодняшний день, которая при формировании списков на любом уровне выборов проводит предварительное голосование. Сейчас мы еще и расширяем нашу сферу ответственности и приглашаем к широкому обсуждению, наблюдению и редактированию происходящего каждого из вас», – отметил Карелин. Победители предварительного голосования получат возможность избираться от «Единой России» без дополнительных требований и войдут в списки партии. В состав оргкомитета помимо Карелина вошли руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов, первый замруководителя Центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков, сенатор Мария Львова-Белова и другие. От экспертного сообщества в оргкомитете будут работать специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов, председатель центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов, руководитель «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгений Козеев. Также в состав оргкомитета вошел главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, врач Александр Мясников, руководитель творческой мастерской «Невский Баталист» Дмитрий Поштаренко и основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота. В оргкомитете будут работать представители Общероссийского народного фронта и всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе». ОНФ представит сопредседатель Центрального штаба Елена Шмелева, добровольческое движение – координатор федерального штаба акции «Мы Вместе» по региональному развитию Мария Якунчикова. Ранее координатор красноярской команды «Молодежка ОНФ» Глеб Химич, комментируя призыв президента Путина к волонтерам активнее участвовать в политике, сказал газете ВЗГЛЯД, что «за прошлый год добровольческое движение приобрело богатый опыт, стало фактором, который способен влиять на политическую жизнь в России». Путин подписал указ о новых функциях совета по науке 15 марта 2021, 15:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях научно-технологического развития РФ, определения его приоритетов и обеспечения взаимодействия органов государственной власти РФ при формировании и реализации государственной научно-технической политики постановляю возложить на Совет при президента РФ по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития РФ, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством РФ важнейших инновационный проектов государственного значения», – говорится в документе. Кроме того, Путин распорядился создать в качестве постоянно действующего органа при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию России. Путин назвал долгожданным событием турнир St. Petersburg Ladies Trophy 15 марта 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy и назвал его долгожданным событием для поклонников спорта. Международный женский теннисный турнир категории WTA 500 открывается в Санкт-Петербурге 15 марта и продлится до 21 марта. Жеребьевка состоялась в воскресенье, имена соперниц сеяных россиянок станут известны позднее. В число сеяных российских теннисисток вошли Екатерина Александрова (1), Вероника Кудерметова (2), Светлана Кузнецова (4), Анастасия Павлюченкова (5) и Дарья Касаткина (8). «Эти традиционные соревнования прочно обосновались в международном теннисном календаре и всегда становятся большим, долгожданным событием для поклонников спорта. Ведь на кортах нашей Северной столицы встречаются как именитые участницы, признанные звезды, так и талантливые, подающие надежды дебютантки из разных стран», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент подчеркнул, что популярность St.Petersburg Ladies Trophy – результат эффективной работы дружной команды «преданных делу людей, настоящих энтузиастов и любителей тенниса». Путин отметил активное развитие образовательного центра «Сириус» 15 марта 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Образовательный кластер «Сириус» активно развивается и становится центром для подготовки талантливых детей и переподготовки преподавателей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. «Сириус развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя. Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей», – заявил президент, передает ТАСС. По оценке Путина, проект «работает в регионах самым активным образом, развивает все направления, которые были выбраны в качестве приоритетных на первом этапе, и расширяет свою деятельность». Также президент обратил внимание, что в рамках кластера уже «практически появились лаборатории высочайшего мирового класса». «Сейчас уже высшие учебные заведения формируются. Впереди еще технопарк, насколько я понимаю, интернат для талантливых ребят из регионов, кому трудно приезжать на регулярной основе в Сириус и которые нужны нам в будущем», – указал глава государства. В прошлом году в Госдуму сообщалось, что созданный в феврале в Имеретинской долине на базе инфраструктуры Олимпиады-2014 городской округ Сириус получит статус публично-правового образования с особым устройством власти. Путин призвал прокуратуру активнее смотреть на соответствие доходов и расходов чиновников 17 марта 2021, 15:42 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее заниматься анализом соответствия доходов и расходов чиновников. Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что «нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», передает ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как чиновников заставят лучше работать на интересы России. Кремль анонсировал совещание Путина по социально-экономическому развитию Крыма 15 марта 2021, 13:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин 18 марта проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и свяжется по видеомосту с крымской общественностью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается планов на день воссоединения Крыма с Россией, действительно, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Оно планируется сейчас в режиме видеоконференции. И также Путин свяжется и непосредственно с Крымом самим, он пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя, это тоже будет телемост», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Песков назвал соблюдение поста личным делом 15 марта 2021, 13:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о соблюдении христианского поста Владимиром Путиным и его семьей, отметив, что это личное дело каждого. Великий пост пройдет с 15 марта по 1 мая 2021 года: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. «Я, наверное, не буду отвечать на ваш вопрос, потому что все-таки это относится, наверное, к такому личному пространству и это абсолютно личное дело каждого», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос соблюдает ли пост президент России и его семья, а также ввел ли для себя какие-то ограничения пресс-секретарь президента. Ранее декан исторического факультета Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета отец Андрей Постернак рассказал, как правильно подготовиться к Великому посту. Путин: Историю взаимоотношений народов надо изучать на основе фактов 16 марта 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Историю многовековых отношений российского, белорусского, украинского и польского народов следует анализировать на основе документально подтвержденных фактов, чтобы события прошлого не были предметом сознательного искажения и манипуляций, заявил президент Владимир Путин. Об этом говорится в приветствии организаторам и участникам открывшейся во вторник в Москве историко-документальной выставки «Польско-советская война 1919–1921 годов. Рижский мирный договор». Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши. Приветствие главы государства на открытии выставки зачитал глава Росархива Андрей Артизов. «Без вдумчивого изучения невозможно понять и осмыслить во всей их полноте ключевые исторические события, в том числе и те, которые привели ко Второй мировой войне», – отметил Путин, передает РИА «Новости». Что касается польско-советской войны, то, по словам Путина, руководство Польши видело своей задачей восстановление прежних границ Речи Посполитой, а вожди большевиков мечтали о мировой революции. Боям на подступах к Варшаве в августе 1920 года предшествовало наступление польской армии на Белорусскую и Украинскую советские республики, связанных с Советской Россией дружественными отношениями. К концу 1919 года польские войска захватили большую часть Белоруссии и всю Западную Украину и 7 мая 1920 года вместе с петлюровскими союзниками вступили в Киев. Договор, подписанный 18 марта 1921 года в Риге, затрагивал в том числе и территориальные вопросы, и в этом плане во многом был аналогом Версальского договора 1919 года, отметил президент. «Сегодня мы видим, что тогдашний передел Европы, часто произвольное, несправедливое прочерчивание границ привели к усилению конфронтации между государствами, способствовали созданию условий для новой мировой войны», – указал Путин. Советская сторона была вынуждена согласиться с тем, что Польша получает половину территории нынешней Белоруссии и четверть современной Украины, добавил Путин. «Передача белорусских и украинских земель в состав другого государства не отвечала сложившимся этническим, культурным, социальным реалиям, способствовала, с одной стороны, дискриминации местного населения, а с другой – активизации крайних националистических идей. Мы помним и о трагической судьбе попавших в плен красноармейцев, значительная часть которых погибла в польских лагерях», – отметил он. «Очевидно, что необходим взвешенный, объективный анализ многовековых отношений российского, белорусского, украинского, литовского, польского народов на основе документально подтвержденных исторических фактов», – подчеркнул Путин. По его словам, нынешняя выставка – это еще один шаг к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого, «чтобы события столетней давности не были предметом сознательного искажения и манипуляций, не разделяли государства». Большой комплекс документов, представленный на выставке, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии. Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья 16 марта 2021, 13:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который выступит с докладом об итогах года для региона и выходе из «ковидного кризиса», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У него (президента) сегодня с докладом будет губернатор Московской области Андрей Воробьев. И итоги года, и основные вопросы на повестке дня, и выход из ковидного кризиса – и так далее. То есть доклад обширный предстоит», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что Московская область является одним из крупнейших российских регионов, и он «очень важный». В среду Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры. По его словам, в среду также «будет весьма важный телемост», который пройдет в рамках реализации договоренностей президентов России и Киргизии, достигнутых в ходе недавнего визита Жапарова в Россию. «Жапаров вместе с нашим президентом откроют Таласский золоторудный комбинат, это месторождение Джеруй в Киргизии. В настоящий момент это крупнейшая инвестиция российского бизнеса в Киргизии. Путин будет в Москве, Жапаров и глава группы «Альянс» российской будут в Киргизии на месте этого месторождения, и также ВТБ, который помогает группе «Альянс» с реализацией этого проекта, будет тоже в Москве у себя», – рассказал Песков. В среду в Таласской области состоится торжественный запуск Таласского золоторудного комбината (ТЗРК), на котором будет осуществляться извлечение золота из руды месторождения Джеруй. Мощность золотоизвлекательной фабрики составляет 1,3 млн тонн руды в год. Вся добытая руда будет перерабатываться на фабрике с последующим аффинажем на территории Киргизии. Напомним, в феврале Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике, а также предложил продлить перекрестный год Киргизии и России. Путин призвал Генпрокуратуру тщательнее следить за рынком труда 17 марта 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. «И конечно, уважаемые товарищи, нужно и впредь тщательно вести мониторинг состояния рынка труда», – сказал он, передает РИА «Новости». Путин напомнил, что на прошлой коллегии он давал поручение по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан. «Прошу и впредь держать под контролем это приоритетное направление», – сказал президент. В феврале Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян. Путин поручил жестко пресекать злоупотребления в использовании средств на нацпроекты 17 марта 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Злоупотребления в использовании денежных средств на нацпроекты должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. «Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В феврале сообщалось, что Счетная палата России запланировала масштабные проверки национальных проектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов.