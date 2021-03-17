Пойман трижды сбегавший осужденный спецназовец ГРУ

Бывший спецназовец ГРУ Валерий Вобликов задержан после третьего побега в Новосибирске, сообщила пресс-служба ФСИН по Алтайскому краю.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В.Г., находящийся в федеральном розыске», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вобликова заключили под стражу, его планируется этапировать для отбывания наказания в исправительное учреждение.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала, что Вобликов сбежал из-под домашнего ареста. В начале 2000-х Вобликов также совершал два побега, один из отдела полиции, другой – из СИЗО №1 Новосибирска.

В январе Вобликова признали виновным в разбойном нападении на усадьбу фермера, его приговорили к семи годам и 10 месяцам лишения свободы, но его освободили от наказания из-за заболевания глаз.

Позже потерпевшие и прокуратура сочли приговор несправедливым, суд пересмотрел дело и назначил ему 10 лет реального лишения свободы в колонии особого режима. До этого времени Вобликов был под домашним арестом.

Вобликов в 2000-х годах занимался грабежом квартир в Новосибирске, он руководил преступной группой, в ходе одного из налетов два человека были убиты, отмечает издание.