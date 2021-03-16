Воробьев рассказал Путину о массовой вакцинации в Подмосковье

В Московской области активно проводится вакцинация от коронавирусной инфекции в соответствии с поручением президента, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

«Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку», – передает слова Воробева РИА «Новости».

По словам главы региона, лицензированные пункты вакцинации от COVID-19 работают также в торговых центрах региона. «Ведем разъяснительную работу, потому что дело добровольное – вакцинация, и понятно, что нужно поговорить, объяснить, и врачи это делают во всех наших пунктах», – уточнил он.

За минувшие сутки в Московской области выявили 565 случаев коронавируса.