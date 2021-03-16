Врач рассказал о влиянии коронавируса на аллергию

Коронавирусная инфекция меняет чувствительность организма к окружающему миру и провоцирует обострение аллергии, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Обострение аллергии может вызвать совершенно любой стрессовый фактор, абсолютно любой инфекционный, бактериальный, пищевой агент или какие-то химикаты, которые попадают в пищу или окружающую среду, воздух, который мы вдыхаем. То есть любой агрессивный патоген для организма может обострить у человека аллергическое состояние», – говорит Тимаков.

Причем коронавирус, продолжает врач, здесь ничем не отличается от других инфекционных агентов, и, естественно, он тоже может обострять и усиливать чувствительность рецепторов к факторам агрессии среды. Например, вирус способен обострить у человека астматические состояния.

«Если до заболевания коронавирусом организм человека не реагировал на небольшие дозы аллергена, то после инфекционного процесса, когда меняется чувствительность рецепторов, когда меняется количество в крови факторов, которые отвечают на аллергию, то, соответственно, обостряется и аллергическая реакция, аллергическое состояние. В том числе это могут быть поллинозы (сезонные аллергические риноконъюнктивиты), кожные проявления, бронхиальная астма. То есть коронавирус провоцирует обострение аллергии», – рассказывает инфекционист.

Кроме того, он подчеркнул, что как таковой аллергии на коронавирус не бывает, но может возникнуть аллергия на продукт жизнедеятельности вируса и факторы агрессии окружающей среды, которые становятся для человека более патологически значимыми после перенесенной инфекции. То есть меняется чувствительность организма к окружающему миру.

11 марта в Японии сообщили, что на вакцину от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer было зафиксировано 25 случаев проявления анафилаксии после введения препарата.

«Вакцина – это готовый аллерген, и сама по себе является фактором аллергии. То есть там есть белок и то, во что он внедрен. Соответственно, у разных людей, естественно, любая вакцина от любой инфекции может вызвать аллергическую реакцию, именно поэтому на препарате пишут противопоказания. Это совершенно нормально. У человека вообще на все что угодно может быть аллергия: укус комара, осы, пчелы или какую-нибудь еду. Поэтому, в случае с Pfizer – у людей реакция на компоненты вакцины, что никак не связано с последствиями от перенесенной инфекции», – заключил Тимаков.

Ранее ученые обнаружили связь между уровнем инфицирования коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе, отметив, что воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа.