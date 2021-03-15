РФПИ решил увеличить производство «Спутник V» в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с рядом европейских производителей для увеличения производства «Спутник V» в Евросоюзе, сообщил представитель фонда.

«РФПИ с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V». В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС», – отметил представитель фонда, передает ТАСС.

По его словам, это позволит начать активные поставки «Спутника V» на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки.

«Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют «Спутник V», – добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca.

Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.