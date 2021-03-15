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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Instagram-аккаунта телеканала «Крым 24»
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Роскомнадзор направил в адрес Facebook письмо с требованием снять ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым 24» в соцсети Instagram (принадлежит Facebook).
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым-24» в Instagram», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте. В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос».
СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму
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На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости».
«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ.
Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя.
Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.
Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым
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В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook.
По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Определена примерная стоимость первой в Крыму опреснительной установки
Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около 3 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили», – приводит слова Аксенова РИА «Новости». При этом глава Крыма заметил, что технические параметры установки и производитель не названы из-за санкционного режима.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма
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Нужно «разобраться с тем, кто создал условия» для потери Киевом контроля над Крымом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», – сказал он, пояснив, что говорит не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений».
Зеленский заверил, что украинские власти не снимают вопрос Крыма с повестки. Он подчеркнул, что создана «государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя». «Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Захарова: IT-компании из США «пошли вразнос»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос».
Захарова написала в Facebook, что «очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему».
«Сперва Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный в YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». За пять лет наконец придумали, за что уцепиться. Затем Instagram реализовал частичную блокировку телеканала «Крым 24», лишив его возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий», – указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что «платформы пошли вразнос»: «Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее».
Захарова пояснила, что «они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик».
Дипломат считает, что «цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти».
«Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента», – добавила она.
Таким образом, «чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», и виноваты в этом будут «исключительно интернет-монополии».
«Принимаемые ими рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений. В частности, нарушают право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, зафиксированное в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписантом которого являются США», – указала официальный представитель МИД России.
Она подчеркнула, что «цель Вашингтона очевидна – использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах», и добавила, что «средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны».
Напомним, YouTube определил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен.
Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.
Затем стало известно, что страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.
Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»
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Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия.
«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС.
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море
Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит ТАСС сообщение центра.
Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.
В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.
Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – добавили там.
«В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости»
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму.
Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram
Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях.
«В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», – цитирует сообщение канала ТАСС.
При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.
«Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта – сразу после годовщины Крымской весны», – добавили в «Крым 24».
Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.
МИД согласился с выводами миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине
Москва согласна с выводами Наблюдательной миссии ООН по правам человека, заявившей об ухудшении ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя очередной доклад миссии ООН, Захарова сообщила, что приведенная экспертами «печальная статистика вызывает тревогу». Хотя в июле было достигнуто соглашение о прекращении огня в Донбассе, там «продолжают гибнуть и получать ранения люди», а также «наносятся удары по гражданским объектам». Как следует из доклада, «с апреля 2014 года внутренний вооруженный конфликт унес жизни 3077 человек, включая 148 детей», сообщила официальный представитель МИД России.
При этом Захарова, комментарий которой приводится на сайте министерства, заявила, что миссия ООН «справедливо отмечает отсутствие внятной государственной политики на Украине и механизма по возмещению ущерба» жителям Донбасса. Тысячи семей остались без домов, но «лишь незначительное число получили компенсации или временное жилище». При этом украинские силовики «продолжают бесцеремонно занимать дома гражданских лиц, пользоваться коммунальными услугами за их счет».
Кроме того, из-за ограничений на передвижение жители Донбасса «испытывают серьезные трудности с реализацией своих социально-экономических прав», а Киев «продолжает игнорировать призывы» миссии «отказаться от порочной практики увязки выплаты пенсий с регулярной регистрацией в качестве внутренне перемещенного лица».
Захарова сообщила, что российская сторона «с сожалением разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации» на Украине с правами человека в условиях коронавируса. На Украине «обострились проявления дискриминации и неравенства». Москва «обеспокоена содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний» со стороны правоохранителей. Также продолжаются «нападения и угрозы со стороны радикалов в адрес журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов», а правоохранители демонстрируют «неспособность или нежелание положить конец беззакониям». Отмечается «отсутствие подвижек в установлении и привлечении к ответственности виновных в трагедии в Одессе» в 2014 году.
Москва считает, что миссия ООН «справедливо бьет тревогу и в отношении продолжающегося ущемления прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган». Россия поддерживает «рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения». Москва надеется, что украинские власти прислушаются к рекомендациям наблюдателей ООН и Венецианской комиссии Совета Европы. Захарова выразила надежду, что Киев предпримет реальные меры «в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека».
При этом Москва напомнила, что Крым входит в состав России, поэтому «очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации» в российском регионе в доклад по Украине «является неправомерной».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта.
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В Крыму назвали ответственных за водную блокаду полуострова
Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», – приводит слова Константинова РИА «Новости».
Кроме того, как подчеркнул глава крымского парламента, ответственность лежит на президентах Украины – Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, «продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам».
«Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», – подчеркнул Константинов.
Напомним, 10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
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Экс-спикер Рады оценил обвинения в госизмене при голосовании по ЧФ в Крыму
Бывший председатель Рады Владимир Литвин, голосовавший в 2010 году за ратификацию соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму, заявил, что ратификация не была госизменой.
«Абсолютно нет, не считаю (госизменой). Это была вынужденная необходимость», – заявил Литвин в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
Политик пояснил, что вопрос о подписании и ратификации договора утвердили на заседании СНБО, тогда было признано, что «деваться некуда, надо идти на подписание этих соглашений» из-за экономической обстановки на Украине.
По словам экс-спикера Рады, привлечь голосовавших за ратификацию депутатов не удастся, это закончится тем, что «немного потреплют нервы».
«Я вижу, что будут таскать меня по поводу того, что происходило в Раде. Но если строго придерживаться правил парламентской жизни, то оснований (для уголовных дел) абсолютно нет», – добавил Литвин.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Хинштейн сравнил мировых IT-гигантов в России с безбилетниками в метро
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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн высказал мнение, что России не стоит церемониться с огромными международными монополиями, злоупотребляющими открытостью информпространства страны исключительно с целью извлечения прибыли.
Хинштейн отметил, что Россия не пошла по пути Китая в области защиты своего информационного пространства и ей ближе опыт Австралии и некоторых европейских стран. «Мне очень нравится образ с турникетами. В одних станциях метро или учреждениях турникет всегда закрыт, а когда ты к нему прикладываешь карточку или кидаешь жетон, он открывается. На других станциях он открыт, но, если ты жетон не приложил, турникет перед тобой защелкнется. Так вот, Россия – это страна с открытым турникетом. И он закрывается только тогда, когда кто-то пытается пройти без билета», – объяснил Александр Хинштейн в новом выпуске шоу «Дайте сказать», передает Life.ru.
Он напомнил, что с 1 февраля в России заработала норма, которая обязывает владельцев соцсетей удалять любой противоправный контент. Хинштейн подчеркнул, что закон касается именно цифровых корпораций, а не блогеров, которые, по его словам, «лишь гости на чужом празднике жизни».
«Но мы имеем дело не с нашими единомышленниками, людьми, близкими нам ментально, мы имеем дело с огромными международными монополиями, целью которых цинично является извлечение прибыли. Все, что касается морали, нравственности и законов, в конечном счете для них вторично. Главное – деньги, суперприбыль», – отметил он.
Хинштейн, который является активным пользователем Twitter, поддержал решение Роскомнадзора замедлить трафик сервиса микрорблогов из-за грубых нарушений. На вопрос ведущих шоу «а не жестко ли мы с Twitter?» парламентарий ответил: «В самый раз».
Депутат сообщил, что он как законотворец, политический деятель и гражданин, отнесся к этому как к вынужденной, но необходимой мере.
«Мириться дальше с тем, что происходит, тоже нельзя, поэтому это некий сигнал, это первый шаг к тому, чтобы понудить интернет-гиганты соблюдать российские законы», – заявил Хинштейн.
По словам депутата, к санкциям со стороны Роскомнадзора привело упорное нежелание администрации Twitter удалять противоправные сообщения, 2,5 тыс. из которых – это призывы к самоубийству, 450 – детская порнография, 149 – использование и пропаганда наркотиков.
«Так или иначе это завязано в общую историю с госполитикой на суверенизацию нашего цифрового пространства, и закон о суверенном Рунете здесь очень важная вещь. Когда его принимали несколько лет назад, многие смеялись, а политические оппоненты говорили о том, что мы превращаем Россию в цифровой концлагерь и ставим по границам колючую проволоку. Но время показало, что это было необходимостью», – сказал парламентарий.
Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.
Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.
Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву.
По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот.
«Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов.
«Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт».
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Нарушающим российские законы IT-компаниям предложили запретить рекламную деятельность
Для нарушающих российское законодательство компаний можно ввести запрет на рекламную деятельность на территории страны, а также повысить штрафные санкции, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин на слушаниях в Общественной палате «Вынужденное замедление Twitter – выводы для всех».
По словам Горелкина, Twitter зарабатывает в России порядка 3-4 млрд рублей. По его мнению, запрет на рекламную деятельность на территории страны мог бы стать действенной мерой для компаний, нарушающих российское законодательство. Также депутат отметил возможность применения к нарушителям повышенных штрафных санкций, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
«Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, и законодательная база для этого уже создана. Но от какого оборота считать? Доходы на российском рынке они (зарубежные интернет-площадки) не показывают, поэтому стоит, наверное, брать от глобального дохода, и тогда штрафы будут сопоставимы с теми, что применяются в ЕС. … У нас нет стремления и намерения заблокировать или как-то ущемлять в правах иностранные платформы. Но мы хотим создать единые правила и механизмы для всех российских и иностранных компаний», – подчеркнул он.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете.
В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.
Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.