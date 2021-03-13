Путин сказал, как было принято решение обеспечить референдум в Крыму

Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторились трагические события, произошедшие в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого был показан в эфире телеканала «Россия 24», что «когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе», передает РИА «Новости».

«Именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», – добавил он.

Российский лидер также сказал, что конечная цель заключалась в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.