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Путин сказал, как было принято решение обеспечить референдум в Крыму
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Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторились трагические события, произошедшие в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого был показан в эфире телеканала «Россия 24», что «когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе», передает РИА «Новости».
«Именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», – добавил он.
Российский лидер также сказал, что конечная цель заключалась в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей
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Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий зависимость размера выплат на детей от доходов семьи, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», – говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.
Также в нем сообщается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом зарплаты в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100% прожиточного минимума.
По указу, выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет будет проводиться по заявлению, его нужно подать после 1 апреля 2021 года.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет. В частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму
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На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости».
«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ.
Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя.
Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.
МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую»
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции.
Старт строительству был дан в ходе торжественной церемонии с участием глав государств, которая прошла по видео-конференц-связи, передает ТАСС.
АЭС «Аккую» расположена в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Станцию строит госкорпорация «Росатом».
Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.
В июне 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона. Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.
Путин заявил о борьбе на мировом рынке вакцин
В мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном мерам повышения инвестиционной активности.
«На рынке вакцин идет борьба», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Ранее Госдеп США заявил, что российские спецслужбы якобы ведут информационную войну с западными вакцинами. Газета ВЗГЛЯД писала, почему в мире началась «вакцинная война».
Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»
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Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия.
«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС.
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны
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Минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. «Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – отметил Путин.
Он добавил, что кризис потребовал экстраординарных действий от многих стран, в результате были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры.
«Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он.
Глава государства указал, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, у страны теперь есть качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры.
«Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее.
Россия созвала неформальное заседание СБ ООН по Крыму
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Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский напомнил, что западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму. «Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод «постенать» над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его «оккупации» Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров», – приводит слова зампостпреда России ТАСС.
«При этом мы последовательно призывали пригласить к участию самих жителей полуострова, лучше которых никто о жизни на нем, понятное дело, не расскажет», – констатировал он, подчеркнув, что инициатива была отвергнута. «Взяв долгую паузу, коллеги нам предсказуемо отказали, даже не назвав причину, – указал Полянский, – правда о ситуации на полуострове им абсолютно не нужна». «Поэтому мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашей «Аррии» по Крыму уже 17 марта. Жители полуострова подобрали на нее прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность», – заявил зампостпреда России. По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что западные коллеги примут участие во встрече.
Напомним, 22 мая 2020 года российский постпред при ООН Василий Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией. В неформальной видеоконференции в СБ ООН по формуле Арриа впервые приняли участие жители полуострова. При этом Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН. Глава украинской общины Крыма назвала отказ слушать жителей Крыма в ООН лицемерием.
Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море
Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит ТАСС сообщение центра.
Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.
В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.
Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма
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Нужно «разобраться с тем, кто создал условия» для потери Киевом контроля над Крымом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», – сказал он, пояснив, что говорит не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений».
Зеленский заверил, что украинские власти не снимают вопрос Крыма с повестки. Он подчеркнул, что создана «государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя». «Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – добавили там.
«В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости»
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму.
Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram
Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях.
«В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», – цитирует сообщение канала ТАСС.
При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.
«Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта – сразу после годовщины Крымской весны», – добавили в «Крым 24».
Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.
Песков уточнил детали послания президента Федеральному собранию
Планируется, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы готовимся к очному формату», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, дата оглашения послания еще не определена. «Когда будут сроки – мы их назовем», – уточнил он.
На вопрос о том, будет проводится это мероприятие до осенних выборов в Госдуму и будет ли послание обращено в том числе к нынешнему составу нижней палаты парламента, Песков уточнил: «Конечно, к нынешнему».
Ранее Песков сообщал, что дата послания президента парламенту «сдвигается вправо», но точных сроков пока нет.