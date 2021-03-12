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В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны Украины
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Подконтрольные Киеву силовики обстреляли из минометов поселок Молодежное, расположенный в Луганской народной республике у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«С начала текущих суток украинские боевики 92-й бригады вооруженных формирований Украины продолжили ведение огня по территории республики, выпустив по населенному пункту Молодежное шесть 82-миллиметровых мин», – сказал Осадчий, передает РИА «Новости».
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, один сотрудник оборонного ведомства республики погиб.
Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич»
Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС.
Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении».
Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение».
В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе
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Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС.
Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.
Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке».
«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность.
«При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она.
Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой.
«Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат.
Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения
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На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.
Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.
Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.
Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.
В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – России – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».
Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Автомобиль протаранил МиГ-29 под Киевом
В результате столкновения с автомобилем на аэродроме в Василькове под Киевом получил повреждения и загорелся истребитель МиГ-29.
По предварительным данным, военный инженер, будучи пьяным, на личном легковом автомобиле выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части. После чего врезался в хвостовую часть самолета, который в тот момент буксировался к месту стоянки.
«В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины», – передает ТАСС со ссылкой на «Обозреватель».
Инженер при столкновении с истребителем получил ушибы грудной клетки и лица. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, процессуальное руководство в нем осуществляет группа прокуроров Киевского гарнизона. В Минобороны Украины инцидент пока не прокомментировали.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево самолет по касательной столкнулся со служебным автомобилем.
СМИ: Украинские железные дороги потеряли полмиллиарда гривен из-за друга Саакашвили
Украина потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды экс-президента Грузии, ныне – главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили.
Неприбыльный период начался сразу после назначения Ираклия Эзугбая на должность нового директора по коммерческой работе «УЗ». Эзугбая с 2005 по 2012 год возглавлял Грузинскую железную дорогу. Он является одним из главных соратников Саакашвили. На родине его объявили в розыск и возбудили уголовное дело за хищение в размере 40 млн долларов. Также в провале направления грузоперевозок замешан и сам глава «УЗ» Владимир Жмак, который был первым заместителем Саакашвили в Одесской ОГА, сообщили Vesti.ua со ссылкой на Антикоррупционный институт.
«Главным же выгодополучателем в этой схеме является еще один член команды Саакашвили Гизо Углава – первый заместитель директора НАБУ. Напомним, весной 2019 года расследователи Bihus.info предоставляли доказательства того, что он замешан в запуске коррупционных схем в «Укроборонпроме». Его помощница, которая ранее работала с ним в НАБУ, теперь получила должность pr-директора в «Укрзализнице» и отбивает медиаатаки, связанные с расследованиями хищений государственных средств», – отмечает СМИ.
В социальных сетях Грузии комментируют эти разоблачения. Пользователи напоминают, что на родине Саакашвили заочно осужден за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы. «На Украине начали расшифровывать криминальные схемы беглого Саакашвили и его коррумпированной команды», «Скоро опять увидим бегающего от полиции по крышам Саакашвили», – пишут пользователи.
ФСВТС заявила о потере Украиной авторитета на рынке торговли вооружениями
Украинский военно-промышленный комплекс утратил репутацию на рынке торговли вооружениями после ряда случаев поставок недоброкачественной продукции, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Пускай на меня не обижаются коллеги из военно-промышленного комплекса (Украины), страна репутационно утратила определенные позиции и авторитет, честно говоря, подпортила, в связи с тем, что было немало случаев поставок недоброкачественной продукции», – передает РИА «Новости» слова Шугаева в эфире телеканала «Россия 24».
Комментируя информацию о том, что «Укроборонпром» с ОАЭ подписали соглашения о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более 1 млрд долларов, Шугаев особо подчеркнул, что, в частности, на рынке Эмиратов Россия не рассматривает Украину как конкурента.
В прессу периодически просачивается информация о том, что «Укроборонпром» закупает у России для своих военных. Например, гусеничные ленты и российские двигатели для бронетранспортеров БТР-70 через якобы британскую фирму – и уже по традиции по завышенной стоимости. России от Украины тоже иногда что-то нужно. Например, Стокгольмский институт сообщал, что украинское госпредприятие «Зоря-Машпроект» в 2015 году поставило две газовые турбины для многоцелевого сторожевого корабля ВМФ России «Адмирал Григорович». Однако такое случается реже.
ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе
Международная общественность должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе, заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева.
По мнению Кобцевой, «сейчас в переговорном процессе обстановка очень напряженная, и она напряжена именно украинской стороной». «В их [представителей Украины в Контактной группе] лице делаются заявления, делаются высказывания, предъявляются обвинения именно вразрез с Минскими соглашениями для того, чтобы спровоцировать представителей республик (ЛНР и Донецкой народной республики – ред. ВЗГЛЯД) на какие-то ответные шаги. Я еще раз обращаюсь к международной общественности, которая должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить гибели людей как среди гражданского населения, так и среди военных», – цитирует Кобцеву агентство Луганскинформацентр, передает ТАСС.
Ранее в ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Ополченец погиб в ЛНР при обстреле со стороны украинских силовиков
В результате огня ВСУ сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранения, несовместимые с жизнью, заявил в четверг офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории республики, в том числе обстреляли поселок Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Филипоненко принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что виновные ответят за свои преступления. «Благодаря самоотверженности наших защитников в очередной раз удалось избежать жертв среди мирного населения, разрушений домов и объектов инфраструктуры», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко.
Ранее ЛНР призвала мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе. В республике также заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
В Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле
Москва не получала предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в «нормандском формате», в настоящее время Россия считает проведение встречи бессмысленным, заявил информированный источник в Москве.
«Никаких предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в «нормандском формате» российской стороне не поступало. Когда поступят, будем рассматривать, но считаем, что созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным», – сказал источник РИА «Новости».
Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что саммит планируется провести в апреле.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.
Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
МВФ назвал условие сотрудничества с Киевом
Основным условием продолжения отношений Международного валютного фонда (МВФ) с Киевом является независимость Нацбанка Украины и антикоррупционных учреждений страны, заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс.
«Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины – одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», – цитирует его «Укринформ».
По словам Райса, МВФ рассматривает обеспечение независимости центробанков, как «ключ к макроэкономической стабильности, доверия инвесторов, финансовой стабильности, защиты финансовой системы».
Еще одним существенным фактором для МВФ является «сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов». Все это, отметил Райс, является «важными предпосылками и требованиями», определенными в программе МВФ для Украины.
Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева.
Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев не выполнил ряд требований МВФ для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года.
В ДНР объяснили невозможность объединения с ЛНР
Объединение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в одно государство противоречило бы соблюдению Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», – рассказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
Пушилин также отметил необходимость переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. «Для нас, для ДНР, это единственная международная площадка, где мы представлены. На Минской площадке мы слышны. Это наш голос», – сказал он.
Глава ДНР полагает, что Киев, несмотря на агрессивные действия, не выйдет из Минских соглашений, так как использует их как средство политического давления на Россию.
Ранее в ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву.
По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот.
«Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов.
«Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт».
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.