Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела украинских силовиков

Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) получил ранения не совместимые с жизнью в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

«С начала текущих суток противник совершил пять огневых провокаций. С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, ранения, не совместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – цитирует сообщение Донецкое агентство новостей, передает ТАСС.

В пятницу украинские силовики обстреляли из гранатометов юг ДНР.

Также сообщалось, что при обстреле со стороны украинских силовиков погиб ополченец ЛНР.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

ЛНР призвала мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе. В республике также заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.

Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.