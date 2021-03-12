|
|
В ДНР объяснили невозможность объединения с ЛНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Объединение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в одно государство противоречило бы соблюдению Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», – рассказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
Пушилин также отметил необходимость переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. «Для нас, для ДНР, это единственная международная площадка, где мы представлены. На Минской площадке мы слышны. Это наш голос», – сказал он.
Глава ДНР полагает, что Киев, несмотря на агрессивные действия, не выйдет из Минских соглашений, так как использует их как средство политического давления на Россию.
Ранее в ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
|
|
Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
|
|
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев.
По словам представителя Украины в ТКГ, Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», согласно которым якобы удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта, передает РИА «Новости».
«Цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», – заявил Гармаш на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, ввод миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в «контрнаступление».
Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу
|
|
Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве.
«Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости».
Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом».
Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе
|
|
Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС.
Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.
Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке».
«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность.
«При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она.
Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой.
«Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат.
Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
На Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу
|
|
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «главной ошибкой» России в связи с конфликтом в Донбассе неумение «понимать Украину».
По его словам, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых «санкционный иммунитет» России может быть подорван, передает РИА «Новости».
Министр также отметил, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве. По мнению Резникова, россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, хотя «часто ошибаются». «Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», – заявил он.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Во вторник, 9 марта, представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
В Донецке рассказали о подготовке города к военному обострению
|
|
«Стало очень тревожно, все усиленно готовятся к возобновлению крупномасштабных боев. Обстрелы украинской артиллерии стали громче, как было несколько лет назад. Режима тишины больше нет», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения об осложнении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
«Даже в центре города уже слышны взрывы, причем в любое время суток. Сотрудники МЧС проверяют бомбоубежища, затем объявляют горожанам, сколько их сейчас готово, сколько будет открыто в ближайшее время и в каком они состоянии», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова.
Сообщения о том, что украинские войска опять сосредоточивают артиллерию и бронетехнику вдоль линии соприкосновения, вызывают среди горожан и страх, и злость. «Украинская сторона, похоже, этого больше не стесняется, не скрывает, что очень характерно», – отметила она. «Пока возникает очень двоякое ощущение. С одной стороны, мирная жизнь продолжается, война так пока и не началась. С другой стороны, все равно страшно – а вдруг это правда», – заключила она.
В среду украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что республику ждет «историческое» событие в понедельник, 15 марта. В этот день всю страну всколыхнет некая «сенсационная информация», которая станет потрясением для народа Украины, сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
Россия уличила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, это является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Некоторые представители западных государств перед этим в Совбезе ООН в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.
«В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он также призвал «западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущными вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено Минскими соглашениями».
Кроме того, Полянский посоветовал западным дипломатам воздержаться от обвинений, «посмотреть в зеркало» и перестать закрывать глаза на «вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на «постмайданной» Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии».
«Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ», – добавил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Также Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. До этого западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Донбассе объяснили заявления Киева о «новом плане» урегулирования
|
|
«Украина хочет получить от администрации США поддержку в виде развязывания войны, и приоритетом для Киева является втягивание России в этот процесс», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя заявление представителей Киева о том, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе и опасается российских провокаций.
«Я бы не рассматривал посылы, сделанные такими персонажами, как представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. Он один из экспертов, сидящих на американских грантах последние 20 лет. Никакого отношения ни к Донбассу, ни к переговорному процессу он, по сути, не имеет», – сказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.
Ранее Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева в ТКГ, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.
Говоря о реальном положении дел в регионе, собеседник отметил, что «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях». Одновременно с этим десятки единиц техники не обнаруживают на местах хранения со стороны Украины.
«Кроме того, – добавил Мирошник, – каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения. За минувшие сутки порядка сотни боеприпасов было применено со стороны Украины, в том числе тяжелые минометы и гранатометы. Таким образом, Киев активно стягивает вооружение и ведет обстрелы в Донбассе, при этом не заявив о выходе из достигнутых договоренностей о режиме прекращения огня».
По словам эксперта, «активизация действий произошла после 19 февраля, когда якобы было проведено некое заседание Совета нацбезопасности Украины, где было принято «засекреченное» решение по Донбассу. «А по факту на уровне президента и его окружения принято решение о несоблюдении Минских соглашений», – уверен Мирошник.
«На мой взгляд, напряженная ситуация в регионе связана со сменой руководства Соединенных Штатов, – поясняет Мирошник. – Украина хочет получить от администрации США поддержку в виде развязывания войны, и приоритетом для Киева является втягивание России в этот процесс».
«При этом маловероятно, что Украина бросится в бой и будет пытаться захватить территории. Киеву нужно организовать обстрел и показывать картинку, говоря при этом, что «русско-террористические» войска пытаются лишить Украину независимости», – считает собеседник.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве «доработали» план урегулирования конфликта в Донбассе
Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».
«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» (минских соглашений), соответствует нормам международного права ...», – передает РИА «Новости» слова Ермака со ссылкой на «Укринформ».
По утверждению украинского чиновника, речь идет об «очень мощном шаге», предложенном Германией и Францией. Он выразил надежду, что план станет «предметом мощного обсуждения через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате».
Ранее Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о размещении военной техники в жилом секторе украинскими силовиками
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием, сообщило оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР).
По данным Народной милиции (НМ) ЛНР, вблизи населенного пункта Счастье, который расположен близ линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, отмечено нахождение одной боевой машины пехоты БМП-1 и одной боевой бронированной машины ВСУ, сообщило агентство Луганскинформцентр.
Кроме того, НМ ЛНР сообщила о том, что ее разведка зафиксировала присутствие двух боевых бронированных машин и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 украинской армии на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная. В оборонном ведомстве республики напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.
Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР заявили о размещении украинской военной техники в населенных пунктах Донбасса
ВС Украины разместили 24 единицы военной техники в населенных пунктах Донбасса, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Выявлено размещение 24 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает его слова РИА «Новости».
Представитель ведомства уточнил, что среди обнаруженной техники оказались такие образцы вооружения, как ЗРК «Стрела-10», САУ «Гвоздика» и танки Т-64.
Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики минируют окрестности населенных пунктов Донбасса.
Оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В ДНР заявили о минировании украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса
Украинские силовики минируют окрестности населенных пунктов Донбасса, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что данные действия напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан.
«В зоне ответственности 36-й бригады вооруженных формирований Украины противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан. Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 1770 мин в непосредственной близости к жилым домам населённого пункта Пищевик», – цитирует РИА «Новости» представителя.
Ранее оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием.
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль заявил об отслеживании ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
В Кремле получают информацию о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, это может привести к провокациями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «у нас есть Министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ», администрация президента «не относится к категории этих ведомств, у нас нет возможности оценивать ситуацию», передает РИА «Новости».
«Тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», – добавил он.
Представитель Кремля указал, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ: «Вы сами упомянули случаи, когда они публиковали сообщения, неверные по сути, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик. Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения».
Песков также сообщил, что Москва не получала каких-либо инициатив о встрече в «нормандском формате», контактов президентов России и Украины пока не планируется.
«Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента о его желании как можно скорее собрать «нормандскую четверку». И об этом всегда ведется речь на встречах министров и на встречах помощников президентов», – отметил он, указав, что на данный момент также нет некого дискретного нового плана, который «на столе лежит».
На вопрос, планируются ли телефонные контакты между двумя президентами, Песков также ответил отрицательно: «При необходимости они могут быть достаточно оперативно согласованы. Но в планах таких контактов нет».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России.
Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.
Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек
Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Еще один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе
Международная общественность должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе, заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева.
По мнению Кобцевой, «сейчас в переговорном процессе обстановка очень напряженная, и она напряжена именно украинской стороной». «В их [представителей Украины в Контактной группе] лице делаются заявления, делаются высказывания, предъявляются обвинения именно вразрез с Минскими соглашениями для того, чтобы спровоцировать представителей республик (ЛНР и Донецкой народной республики – ред. ВЗГЛЯД) на какие-то ответные шаги. Я еще раз обращаюсь к международной общественности, которая должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить гибели людей как среди гражданского населения, так и среди военных», – цитирует Кобцеву агентство Луганскинформацентр, передает ТАСС.
Ранее в ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.