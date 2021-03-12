В Кремле прокомментировали ситуацию в Мьянме

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме, оценивают ее как тревожную, обеспокоены информацией о росте жертв среди гражданского населения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы оцениваем ситуацию как тревожную. И мы обеспокоены поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения. Это вызывает нашу обеспокоенность. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на вопрос, не планирует ли Россия приостановить сотрудничество с Мьянмой в военно-технической сфере, Песков сказал: «Мы анализируем ситуацию».

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.