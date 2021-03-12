Суд запретил бабушке оскорблять знакомую на Урале

Погребинский оценил перспективы двух судебных исков против Зеленского

«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал обжалование в Верховном суде сразу двух указов президента Украины, которыми введены санкции против трех оппозиционных телеканалов и китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич».

«Думаю, как и в отношении китайцев, так и в отношении закрытия каналов у власти не было законных оснований для введения санкций. Но это моя непрофессиональная точка зрения, потому что я не юрист», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Пока неясно, как Верховный суд поступит. Будет ли он действовать в соответствии с буквой конституции и закона? Если да, то в таком случае Зеленский и его команда должны проиграть. Но мы не знаем, в какой степени сейчас судьи зависимы от президента и его команды», – отмечает политолог.

«Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский.

В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в отношении оппозиционных каналов у власти есть «жесткий настрой не допустить их возвращения в эфир». «Это же касается и «Мотор Сич»: стоящие за украинской властью американцы не готовы допустить того, что китайская промышленность получит доступ к технологическим наработкам предприятия. Поэтому на суд будет оказываться колоссальное давление», – считает собеседник.

«Традиционно, – продолжил эксперт, – в украинском правосудии сильны позиции олигархических групп. А с действующим законодательством действия президента не согласуются. Поэтому принятое решение станет маркером баланса сил в стране».

Золотарев также согласился с точкой зрения экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявившего о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова».

«Украина сегодня – это страна, где все друг друга обманывают.

Бизнес и большие деньги любят понятные правила игры, а когда эти правила меняются – это служит негативным сигналом для инвесторов», – заключил Золотарев.

Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

При этом накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube. Ранее Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.

Кроме того, китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Зеленского санкции в Верховном суде Украины.

Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.

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