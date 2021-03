Ученые объяснили аномальный разброс температур в Москве и Подмосковье Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 марта 2021, 06:16 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит 5–7 градусов мороза. В ночь на субботу она может опуститься до минус 8 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба. В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 4–9 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов, передает ТАСС.

Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров. «Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», – передает РИА «Новости» слова Захарова. «Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», – пояснил он. Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров. В 2016 году между Россией и США имела место «консульская война». Барак Обама на исходе своего президентства принял решение о высылке 35 российских дипломатов, тогда американские власти закрыли доступ к дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке. Конфликт продолжился и после избрания Дональда Трампа – в 2017 году было приостановлено использование посольством США в Москве дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице. Напомним, в сентябре 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Весной 2018 года Вашингтон также объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства России (арендуемое помещение) и резиденции генконсула (дипсобственность РФ). Поводом послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. Погребинский оценил перспективы двух судебных исков против Зеленского 11 марта 2021, 12:20

«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал обжалование в Верховном суде сразу двух указов президента Украины, которыми введены санкции против трех оппозиционных телеканалов и китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич». «Думаю, как и в отношении китайцев, так и в отношении закрытия каналов у власти не было законных оснований для введения санкций. Но это моя непрофессиональная точка зрения, потому что я не юрист», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Пока неясно, как Верховный суд поступит. Будет ли он действовать в соответствии с буквой конституции и закона? Если да, то в таком случае Зеленский и его команда должны проиграть. Но мы не знаем, в какой степени сейчас судьи зависимы от президента и его команды», – отмечает политолог. «Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский. В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в отношении оппозиционных каналов у власти есть «жесткий настрой не допустить их возвращения в эфир». «Это же касается и «Мотор Сич»: стоящие за украинской властью американцы не готовы допустить того, что китайская промышленность получит доступ к технологическим наработкам предприятия. Поэтому на суд будет оказываться колоссальное давление», – считает собеседник. «Традиционно, – продолжил эксперт, – в украинском правосудии сильны позиции олигархических групп. А с действующим законодательством действия президента не согласуются. Поэтому принятое решение станет маркером баланса сил в стране». Золотарев также согласился с точкой зрения экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявившего о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова». «Украина сегодня – это страна, где все друг друга обманывают. Бизнес и большие деньги любят понятные правила игры, а когда эти правила меняются – это служит негативным сигналом для инвесторов», – заключил Золотарев. Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik. При этом накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube. Ранее Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой. Кроме того, китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Зеленского санкции в Верховном суде Украины. Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Военные эксперты оценили угрозу блокады Курил Японией 11 марта 2021, 11:52

«Россия – ядерная держава, и такому маленькому и плотно населенному государству, как Япония, не стоит об этом забывать», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал слова дипломата Акио Кавато о том, что Японии необходимо заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса». «Японский военно-морской флот – это достаточно серьезная сила. Если сопоставить его с нынешним состоянием российского Тихоокеанского флота, то при определенных условиях, например, при поддержке США, Япония могла бы вести успешные боевые действия против нашей страны. Однако если Япония будет действовать самостоятельно, шансов на успех у нее нет», – считает доктор военных наук Константин Сивков. При этом эксперт напомнил, блокада проливов относится к разряду военной агрессии, а в такой ситуации Россия имеет возможность применить все силы, которыми она располагает. «Наша страна может использовать свою авиацию, оснащенную противокорабельными ракетами Х-22 и Х-32. У России в этом регионе есть атомные подводные лодки проекта 949 «Гранит» и крупные надводные корабли, вооруженные дальнобойными ракетами. Мы ничем не уступаем японцам и можем успешно отразить агрессию», – рассказал собеседник. Кроме того, «у России есть ядерное оружие, и такому маленькому и плотно населенному государству, как Япония, не стоит об этом забывать». «К тому же, если Япония рискнет начать агрессивные действия против России, то столкнется с Китаем – это государство с мощнейшим военно-морским флотом наверняка выступит на нашей стороне, и тогда у Японии не останется никаких шансов даже при поддержке американцев. При таком сценарии конфликт в считанные дни перерастет в мировую войну, в которой и Европа не останется в стороне. Эта война рискует стать ядерной, и вот тогда всей цивилизации настанет конец. Поэтому японскому политологу и дипломату Кавато не стоит бросаться такими заявлениями», – подчеркнул Сивков. Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. «Такие действия Японии могут привести к прямой конфронтации с Россией. А Россия – это ядерная держава, которая в данный момент ведет активное военное обустройство своих границ на Дальнем Востоке. В этом регионе полным ходом идет перевооружение на новые единицы, созданы позиционные районы, комплексы береговой и противовоздушной обороны, формируется воздушная армия, модернизируется Тихоокеанский флот», – объяснил собеседник. «Но до агрессии против России Япония не дойдет, ведь там есть нормальные и трезвые политики, которые понимают – это станет настоящей войной, которая им совершенно невыгодна. Силы самообороны Японии во многом уступают нашей стране. Будь это иначе, Япония никогда бы не опиралась на своего главного союзника – США, к которому она всегда обращается при возникновении территориальных проблем», – заключил Леонков. Накануне японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато заявил, что Японии необходимо продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса». При этом, по словам политолога, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». В то же время Кавато признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс». Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать «всему миру», что «Ялтинское соглашение (1945 года – прим. ВЗГЛЯД) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией». Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал российский лидер, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время совещания с Аксеновым 11 марта 2021, 13:07

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебную проверку в отношении министра культуры республики Арины Новосельской, которая нецензурно выругалась в прямом эфире во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов. «Е... твою мать, поставили, как обезьяне!» – эмоционально высказалась министр, видимо, в адрес кого-то из своих помощников. При этом микрофон у Новосельской был включен, и ее слова услышали не только участники совещания, но и все зрители, наблюдавшие за ходом мероприятия по телетрансляции, передает РИА «Крым». «Арина Вадимовна успокойтесь, вы чего там? Коллеги, это что такое?!» – отреагировал на реплику министра глава республики Сергей Аксенов. «Михаил Анатольевич, расследование служебное проведите», – добавил он, обращаясь к вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему Минкульт республики. Новосельская в свою очередь извинилась перед участниками совещания, пояснив, что у нее «отключилась машина». Вакцинировавшийся в России немец поделился ощущениями от «Спутника V» 11 марта 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» – лучший вариант из всех существующих препаратов, сообщило немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку. «Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», – передает РИА «Новости» слова Хайлемана. Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке. Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться». В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна 11 марта 2021, 17:25

Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). «После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости». На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр. Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза. На Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу 11 марта 2021, 13:22

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «главной ошибкой» России в связи с конфликтом в Донбассе неумение «понимать Украину». По его словам, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых «санкционный иммунитет» России может быть подорван, передает РИА «Новости». Министр также отметил, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве. По мнению Резникова, россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, хотя «часто ошибаются». «Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», – заявил он. Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков. Во вторник, 9 марта, представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Google решил ввести налог для не американских блогеров YouTube 11 марта 2021, 09:23

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы. «От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», – передает РИА «Новости» текст обращения компании к авторам видеороликов. Уточняется, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США, и если он предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, относящегося к США, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами. Google также поясняет, что согласно главе 3 Налогового кодекса США, Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, получающих доход, и за удержание налогов в определенных случаях. Напомним, в среду сообщалось, что иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Экономике Грузии предсказали катастрофу из-за Германии 11 марта 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Свыше 95 тыс. граждан Грузии зарегистрировались на выезд в Германию на легальные сезонные работы, то есть конкурс на вакансию превышает 315 желающих на место, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. «Это – катастрофа для экономики Грузии», – констатирует тбилисская газета «Резонанси», приводя мнение аналитиков. Эксперт Акакий Чаргеишвили считает, что «государство не в состоянии остановить эту волну». По его словам, «неплохо, что люди поедут на работу, но получается, что население готово бежать из страны». Эксперт прогнозирует утрату Грузией из-за выезда граждан на работы в Германию квалифицированных кадров для работы в местной сфере сельского хозяйства. По мнению экспертов Пааты Когуашвили и Бадри Рамишвили, «желание выехать изъявили до 15% работоспособного населения Грузии, тогда как в самой стране 60-65% земель не являются обработанными». Они отмечают, что «это свидетельствует о тяжелейшем положении в экономике Грузии, правительство просто не управляет экономикой, нет правильной аграрной политики». Напомним, что 1 апреля в Германии начнутся сезонные работы в секторе сельского хозяйства. Впервые граждане Грузии смогут выехать на них полностью законно. Официальная регистрация грузин, желающих поехать на заработки в Германию, началась 15 февраля. Германия подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Власти Грузии работают по созданию аналогичной схемы с Израилем и Францией, а также с Болгарией. В США назвали три «самых крутых» российских самолета 11 марта 2021, 13:48

Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна. Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи. В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости». Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире. Песню Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» за политический контекст 11 марта 2021, 18:38

Песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не допустили к участию к песенном конкурсе «Евровидение» из-за несоответствия правилам, такое решение принял Европейский вещательный союз. «Мы написали телекомпании БТРК [Белтелерадиокомпания], которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», – передает заявление вещателя ТАСС.

Организаторы конкурса проанализировали композицию белорусских музыкантов и установили, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе. Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что в свете решения организаторов «Евровидения» Минск может сам отказаться от участия в конкурсе, передает РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране. В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке». Кремль заявил о критических разногласиях Москвы с новой администрацией США 11 марта 2021, 12:58

Контакты с новой американской администрацией осуществляются по дипломатическим каналам регулярно, но на этом уровне происходит много критических разногласий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Разумеется, ведутся рабочие контакты (с администрацией США) по дипломатическим каналам. Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», – подчеркнул представитель Кремля. Он уточнил, что сложность заключается в наличии «многих критических разногласий», передает ТАСС. Песков также сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется. Кроме того, в Кремле уточнили, что не получали предложений об участии Владимира Путина в саммите по климату, организуемом США. «Вы знаете, пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», – ответил Песков, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что США собираются провести саммит по климату 22 апреля или чуть раньше. Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим. Эксперт объяснил заинтересованность Турции в российских Су-57 11 марта 2021, 14:50

«Эрдоган пытается играть в многовекторность, потому намерения Турции купить российские истребители в пику Вашингтону выглядят логичными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал заявление министерства промышленности Турции о возможности покупки истребителей Су-35 и Су-57. «Американцы давно находятся в состоянии конфликта с Турцией относительно некой свободы, которую проявляет Эрдоган в плане закупок технологий. Очевидно, что сам Эрдоган, как партнер России, сложный объект. Также очевидно, что сейчас маятник качнулся в сторону России. Комплексы С-400 он уже приобрел и сейчас с помпой открывает крупный энергетический объект на территории Турции. Да, ему много чем грозили американцы, но он все же настоял на своем», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. При этом собеседник призвал не переоценивать дружеское отношение Турции к России на нынешнем этапе отношений между странами. «Эрдоган пытается играть в многовекторность. Он старается выстроить вокруг Анкары региональные структуры, которые позволят Турции превратиться в серьезный центр влияния на Ближнем Востоке. Потому разговоры о том, что он пытается купить технику у России в пику Вашингтону довольно логичны. Это, конечно же, озаботит Вашингтон, ведь страна – член НАТО не должна закупать технологии у России. Но рычаги влияния на Эрдогана Вашингтон давно утерял. И если США решат вводить против Турции серьезные санкции – я бы на это посмотрел, это довольно любопытно», – продолжил эксперт. Также собеседник не видит проблемы в том, что Россия продает оружие стране – члену НАТО. «Мы продаем оружие по всему миру. Наши оборонные предприятия прекрасно понимают все риски, поэтому экспортные варианты оружия отличаются от той техники, которая используется у нас. Это обычная международная практика», – заключил Дробницкий. В четверг министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк заявил, что Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения. «Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57. Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя во Франции 11 марта 2021, 11:14

Французская школьница, сообщившая отцу об оскорблении ислама учителем истории и географии Самюэлем Пати, из-за чего тот был убит выходцем из Чечни, призналась следствию, что солгала, чтобы скрыть наказание за прогулы, сообщают СМИ. Издание Le Parisien со ссылкой на источники, близкие к суду, сообщает, что 13-летняя школьница, у которой Пати вел историю, призналась следователям, что за 10 дней до убийства сказала своему отцу, что учитель якобы показывал на уроке оскорбляющие пророка Мухаммеда карикатуры, предложив перед этим ученикам-мусульманам уйти, пишут «Ведомости». Она также заявила родителю, что была удалена на два дня с урока после того, как выразила протест в отношении оскорбления ислама. Однако на самом деле ее выгнали с занятия за постоянные прогулы и плохое поведение. Школьница призналась после того, как ее одноклассники заявили следствию, что она, будучи источником спровоцировавшей убийство информации, на самом деле не присутствовала на уроке и, таким образом, не могла видеть якобы возмутившие ее изображения. Они также уточнили, что Пати не говорил никому покидать класс, а лишь предложил тем, кто может быть шокирован карикатурой, закрыть глаза. В итоге ученица объяснила свою ложь тем, что не хотела «расстроить родителей» истинной причиной своего удаления с урока. Также она добавила, что была «вынуждена» солгать под давлением своих одноклассников. Адвокат семьи убитого настаивает, что ложь школьницы была намеренной. Отец девочки, распространивший вдохновившее убийцу видео в Сети со своим возмущением якобы имевшей место демонстрацией мусульманам карикатур с Мухаммедом, выразил свое сожаление. Он также пояснил, что его дочь комплексовала по поводу лучших оценок своей сестры и искала повода объяснить свою неуспеваемость. Родственник девочки добавил, что не хотел своим видео спровоцировать убийство. Напомним, обезглавивший в октябре учителя во Франции Абдулах Анзоров родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Он напал на педагога из-за того, что тот на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодого человека застрелили полицейские. Российское посольство в Париже отмечало, что Анзоров не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев они потеряли российское гражданство. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом. Россия уличила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей 11 марта 2021, 08:26 Текст: Наталья Ануфриева

Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, это является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Некоторые представители западных государств перед этим в Совбезе ООН в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины. «В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ», – передает РИА «Новости» слова дипломата. Он также призвал «западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущными вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено Минскими соглашениями». Кроме того, Полянский посоветовал западным дипломатам воздержаться от обвинений, «посмотреть в зеркало» и перестать закрывать глаза на «вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на «постмайданной» Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии». «Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ», – добавил он. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Также Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. До этого западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму.