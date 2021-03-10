В Кремле заявили об отсутствии данных о новом плане урегулирования в Донбассе

Кремль не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Песков также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сообщил, что, если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно, в том числе с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Вы знаете, что президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем. Президент Путин последовательно является сторонником диалога, и именно президент Путин приложил немало усилий для поиска урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Но любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена», – пояснил пресс-секретарь президента.

«И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей», – отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что, говоря о ранее достигнутых договоренностях, в первую очередь, он имеет в виду положения минского комплекса мер. «И, во вторую очередь, мы говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже», – сказал он.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.