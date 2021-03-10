Петербургский парламент заинтересовался задержанием депутата в нарколаборатории

Инцидент с петербургским депутатом Максимом Резником, которого якобы задержали в ходе антинаркотического рейда, изучит комиссия по этике заксобрания Петербурга, заявил спикер парламента Вячеслав Макаров.

«Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело. Безусловно, будет работать и комиссия по этике законодательного собрания, мы ждем материалы», – цитирует Макарова РИА «Новости».

По его словам, «нужно всегда думать о своей репутации». Макаров отметил, что выступал с критикой некоторых других депутатов и предупреждал, что «не надо шарахаться по сомнительным местам».

«О добром имени нужно заботиться не только для себя, но и для людей, которые тебе доверяют, выбирая в парламент... Скомканную репутацию потом никаким утюгом не разгладить», – заключил спикер заксобрания.

Ранее петербургские СМИ сообщили, что Резника задержали полицейские во время обыска в нарколаборатории, позже его отпустили из-за депутатского статуса.

Напомним, в мае 2019 года в Сети была опубликована видеозапись, на которой Резник раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной. А депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявлял о необходимости проверки Резника на наркотики, после того как тот был задержан из-за неадекватного поведения на согласованной первомайской демонстрации в 2019 году. По мнению Милонова, Резник мог вести себя неадекватно из-за наркотического опьянения.