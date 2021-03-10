В Госдуме поддержали кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Минске

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал кандидатуру посла России в Латвии Евгения Лукьянова для представления интересов Москвы в Белоруссии.

«Комитет поддержал кандидатуру Лукьянова», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в комитете.

Лукьянов возглавляет российскую дипмиссию в Латвии с 2016 года.

Ранее стало известно о том, что новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева может стать 69-летний Евгений Лукьянов. Об этом сообщало издание «Коммерсант». Отмечается, что Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. По словам собеседников издания, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время.

Евгений Лукьянов – выпускник Ленинградского государственного университета, который он окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства РФ в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987–1990 годах –заместителем представителя МИД в Ленинграде. В 1990–1991 годах работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в «Дрезднер-банке» и ВТБ. В «Дрезднер-банке», рассказывал сам Евгений Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.

Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.

Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил кандидатуру Лукьянова в качестве претендента на пост посла в Белоруссии.