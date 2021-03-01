На Украине заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса Скворцова отчиталась об обнаруженных у россиян 3,5 тыс. мутаций коронавируса 1 марта 2021, 13:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тыс. мутаций коронавируса. «Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тыс. мутаций у россиян», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой. Она добавила, что все эти мутации «фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространенность которых превышает 5% в нашей популяции». Ранее ученые не выявили влияния новых мутаций коронавируса на характер течения болезни.

Названы снижающие эффективность вакцин от COVID-19 факторы 28 февраля 2021, 19:56 Текст: Абдулла Шакиров

Генетические мутации новой коронавирусной инфекции снижают эффективность вакцин от COVID-19, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. «Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», – цитирует специалиста РИА «Новости». Тем не менее, у вакцин остается «подушка безопасности», отметил Фаучи. «Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов», – сказал он. На этой неделе в Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса, мутации которого могут снизить эффективность вакцин. Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса. Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС 28 февраля 2021, 17:01 Текст: Абдулла Шакиров

Чехия может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сказала премьер-министр республики Андрей Бабиш в эфире телеканала CNN Prima. По мнению главы кабинета министров, Чехии было бы достаточно получить одобрение местного фармацевтического регулятора – Государственного института по контролю за лекарственными препаратами, передает ТАСС. «Зачем ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V». Верьте мне, что через пару месяцев другие члены ЕС будут хотеть «Спутник V», – отметил Бабиш. Премьер-министр Чехии выразил полное доверие к российской вакцине, напомнив, что во времена существования социалистического блока граждане Чехословакии вакцинировались качественными и эффективными советскими препаратами. В этой связи Бабиш призвал не очернять «Спутник V» по политическим или идеологическим соображениям. Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март. Сербия поблагодарила Россию за «Спутник V» 1 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

Президент Сербии Александр Вучич лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей». Вучич встретил груз в аэропорту Белграда. Также в церемонии встречи приняли участие члены правительства Сербии и посол России Александр Боцан-Харченко. Вучич заявил, что «сегодня важный день». Он подчеркнул, что «российские друзья выполнили все абсолютно вовремя». Вучич поблагодарил Россию и «особенно президента Путина» за «помощь сербскому народу». «Большое спасибо президенту Путину, вам лично, господин посол, всей команде», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Танюг». Он выразил надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить «Спутник V». Боцан-Харченко отметил, что российская сторона «приложит все усилия, чтобы к июню Сербия имела возможность расфасовки и дистрибуции вакцины», а «до конца года – и производства вакцины здесь, в Сербии, для всего региона». Тем временем глава МВД Сербии Александар Вулин в эфире канала Pink заявил, что «идея европейской солидарности была смертельно ранена миграционным кризисом и окончательно убита пандемией коронавируса». Он признался, что «не сторонник вступления Сербии в ЕС, но передвижение по Европе без границ всегда было привлекательным». «Сейчас вам говорят: у вас не будет и этого», – сказал он, подчеркнув, что в Европе только Сербия предлагает своим гражданам на выбор четыре вакцины: Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и «Спутник V». Отметим, что в Сербии до сих пор нет ни одной вакцины, переданной по программе COVAX. Напомним, Вучич осудил предложение ЕС ввести паспорта о вакцинации от COVID, назвав эту идею позорной и антиевропейской. Отметим, что уже около 40 стран зарегистрировали «Спутник V». Премьер Венгрии привился китайской вакциной от COVID 28 февраля 2021, 14:50 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслед за президентом страны Яношем Адером сделал прививку от коронавируса китайским препаратом от фармацевтической компании Sinopharm, сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач. «Премьер-министр Орбан сегодня получил вакцину против COVID-19 от Sinopharm», – написал Ковач в Twitter. Сообщение он сопроводил фотографиями, на которых Орбан запечатлен в момент вакцинирования, а также изображением вакцины. Напомним, Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения. В феврале врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Германия ужесточила правила въезда из французского Мозеля из-за мутации COVID 28 февраля 2021, 16:06 Текст: Абдулла Шакиров

Германия со 2 марта будет требовать от всех въезжающих в республику с территории французского департамента Мозель отрицательный тест на коронавирус в связи с опасной мутацией COVID-19, обнаруженной в регионе, сообщил Германский институт Роберта Коха. Пассажирское сообщение с департаментом будет отменено, транспортным компаниям разрешается перевозить через границу только граждан Германии и граждан с видом на жительство в ФРГ, передает ТАСС. Из-за мутаций коронавируса Германия ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР, Чехия и австрийской федеральной земли Тироль. В январе канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. В обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) она заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Позже Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В России выявили 11,6 тыс. новых случаев коронавируса 1 марта 2021, 11:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 11 571 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человек. Накануне, 28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Сотрудники посольства Вьетнама в России привились «Спутником V» 28 февраля 2021, 14:25 Текст: Ксения Панькова

Сотрудники посольства Вьетнама в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в посольстве. Ранее МИД России сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам. «Мы получили приглашение от МИД России принять участие в вакцинации от COVID-19 и считаем, что это очень доброжелательный жест российских друзей, которые заботятся о здоровье сотрудников посольства. Сотрудники посольства Вьетнама с интересом откликнулись на приглашение», – сообщили РИА «Новости»в дипмиссии. В посольстве Вьетнама в Москве отметили, что реакции у сотрудников после прививки индивидуальны, но в норме, что показывает хорошую переносимость вакцины «Спутник V». В дипмиссии также отметили высокую квалификацию российских медиков, проводивших вакцинацию, и их «ответственное отношение к привившимся людям». «Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить российских научных работников и медиков не только за вакцину, но и за то, что вылечили некоторых сотрудников посольства и вьетнамских граждан, которые заражались коронавирусом», – добавили в посольстве. Ранее министерство здравоохранения Вьетнама разрешило использование на территории страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. В ЦКПЗ США одобрили вакцину Johnson&Johnson от COVID-19 1 марта 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Специальная комиссия федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрила использование вакцины Johnson&Johnson от коронавируса, сообщают СМИ. Ее члены проголосовали за то, чтобы рекомендовать использование вакцины Johnson&Johnson американцами старше 18 лет. Вакцину смогут начать распространять, когда глава центров Рошель Валенски утвердит рекомендацию, передает ТАСС со ссылкой на CNBC. Напомним, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США сообщило, что выдало Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины. Вакцину производит Janssen Pharmaceutica – подразделение Johnson&Johnson. Новая вакцина требует только одной инъекции. Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России 1 марта 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

России необходимо срочно наращивать темпы вакцинации от коронавируса, страна отстает по этому показателю от США и Великобритании, что повлечет последствия, считает ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов. «Вакцинирование нужно наращивать, принимать меры. Мы очень буксуем по сравнению с другими странами. Последние цифры говорят о трех миллионах всего. Причем не ясно, три миллиона человек провакцинировано или три миллиона доз вакцины использовано. По данным Bloomberg, в Великобритании уже 15 миллионов доз, а в США в день вакцинируют 1,3 млн человек. Нужно срочно исправлять ситуацию. Чтобы все было красиво», – заявил Ura.ru Чепурнов. Эксперт отметил, что в РФ не публикуется четкая информация о количестве привитых граждан. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев также считает, что низкие темпы вакцинации могут привести к печальным последствиям. «В тех темпах, в которых вакцинация сейчас идет, мы очень сильно рискуем. Плетемся, отставая от многих стран. Тем самым даем вирусу простор для размножения и появления новых мутаций. Из-за низкой информированности люди не доверяют медикам и прививке. Коронавируса боятся меньше, чем вакцины от него, думают, что лучше переболеть. Но это не так. Последствия могут быть печальными», – сказал Токарев. В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Россияне могут выбирать между препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. ВОЗ вычислила процент имеющих антитела к коронавирусу жителей Земли 1 марта 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Сваминатан отметила, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. Хотя результаты исследований показывают, что подчас не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета. «ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», – передает РИА «Новости» слова Сваминатан. «Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета», – отметила эксперт, пояснив, что когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения. Единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах – вакцинация, заявила Сваминатан. Ранее глава разработавшего вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при первичном инфицировании коронавирусом могут образоваться антитела, которые при повторном заболевании усиливают эффект заражения. Горбачев призвал одолеть пандемию без политических игр и интриг 1 марта 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев призвал работать сообща, «без политических игр и интриг», чтобы совместными усилиями одолеть пандемию коронавируса. «Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», – заявил Горбачев в комментарии РИА «Новости». Горбачев также считает, что российская наука показала свой потенциал в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. «Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», – отметил бывший советский лидер, продолжая тему борьбы с пандемией. Ранее Горбачев заявил, что военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить. Крым ослабил коронавирусные ограничения 1 марта 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров, следует из его нового указа. Изменения коснулись проведения корпоративов, банкетов, торжественных мероприятий и свадеб – запрет на их проведение снят указом главы республики, передает РИА «Новости». Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест, говорится в опубликованных изменениях в указ главы Крыма от 17 марта 2020 года. Остались ограничения по работе ресторанов, кафе, баров и столовых – в них можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских, в выходные дни. Эти ограничения продлены до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в полтора метра сохранены до особого распоряжения, говорится в указе главы Крыма от 1 марта. Напомним, в ноябре Аксенов заявил, что в Крыму из-за эпидемиологической обстановки власти приняли решение отменить новогодние корпоративы. 15 января новогодние ограничения сняли. Ученые не выявили влияния новых мутаций коронавируса на характер течения болезни 1 марта 2021, 12:49 Текст: Елизавета Булкина

Британские и южноафриканские штаммы коронавируса не оказывают существенного влияния на характер течения инфекции и ее тяжесть по сравнению с прошлыми вариациями SARS-CoV-2, к такому выводу пришли бельгийские и американские биологи, чья статья опубликована в электронной библиотеке bioRxiv. «Наши опыты на сирийских хомячках показали, что новые штаммы коронавируса не отличаются повышенной опасностью для организма животных по сравнению с теми вариациями, которые распространялись в первой половине прошлого года. Это отличает SARS-CoV-2 от возбудителей атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS, которые быстро эволюционировали в сторону повышенной смертоносности», – цитирует статью ТАСС. В Великобритании в конце прошлого года выявили два новых штамма коронавируса, с мутацией N501Y, обладающих повышенной заразностью по сравнению с другими разновидностями вируса. Их прародитель появился на территории Уэльса в сентябре 2020 года, изначально уровень его распространенности был крайне низким. По данным ученых, мутировавший штамм приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Великобритании, Европе и Азии. Кроме того, в Бразилии, Японии и ЮАР были открыты местные штаммы со схожим набором мутаций. Группа бельгийских и американских биологов под руководством Йохана Нейтса, профессора Католического университета Левена (Бельгия) решили определить, как мутации влияют на течение болезни. Ученые ввели в легкие сирийских хомячков культуры британских и южноафриканских штаммов коронавируса, после чего проследили за тем, как менялось состояние их легких и других тканей по мере развития инфекции. Предполагалось, что изменение в структуре генома SARS-CoV-2 может сделать вирус более опасным для организма людей и животных. Однако, исследуя течение болезни у хомячков, ученые не нашли видимых различий в характере повреждений легких и степени их тяжести. Не зафиксировано также никаких существенных различий в типичной концентрации вируса в организме животных и во времени выхода инфекции на пик ее развития. Профессор Нейтс и его коллеги сделали вывод, что SARS-CoV-2 не эволюционирует в сторону повышения его опасности для организма человека. Однако с другой стороны, теперь ученые не могут однозначно связать сверхбыстрое распространение новых штаммов коронавируса с мутациями. Ранее ученые сообщили, что в Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин. На Украине заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса 1 марта 2021, 13:49 Текст: Елизавета Булкина

Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут, заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк. «Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью волну пандемии», – цтирует ее ТАСС. При этом, по словам Кондратюк, «правительство делает вид, что все под контролем». «И это на фоне мизерных темпов вакцинации, которая началась с опозданием и не остановит темпы распространения вируса», – заявила вице-спикер. Она потребовала, чтобы минздрав отчитался по ситуации. «Требую немедленного отчета министра Максима Степанова на часе вопросов к правительству», – сказала Кондратюк. Вице-спикер также назвала провальной подготовку системы здравоохранения к вакцинации населения от коронавируса. Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. На Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 4 285 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 1 352 134, умерли 26 050 человек. Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса 1 марта 2021, 14:00 Текст: Елизавета Булкина

Испытания российских вакцин от коронавируса доказывают их эффективность против новых штаммов COVID-19, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. «Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», – передает слова главы государства ТАСС. «Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», – подчеркнул Путин. Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили эффективность российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в отношении британской мутации коронавируса.