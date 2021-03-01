Ставшему причиной массовых протестов в Испании рэперу грозят еще пять лет тюрьмы

Прокуратура Испании просит пять лет и три месяца лишения свободы для рэпера Пабло Аселя, арест которого вызвал волну протестов в стране, сообщила газета Mundo.

18 февраля стало известно, что суд в Испании подтвердил Аселю приговор к двум с половиной годам лишения свободы из-за событий 2017 года. Тогда рэпер якобы угрожал свидетелю по делу о возможной агрессии со стороны сотрудника городской гвардии Льейды, передает ТАСС.

С 16 февраля в разных городах Испании прошли акции в поддержку исполнителя Пабло Аселя. В Мадриде митинг состоялся 17 февраля. Демонстрации перерастали в столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В результате были задержаны десятки манифестантов, десятки человек пострадали. Ожидается, что на выходных пройдут новые акции протеста.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.