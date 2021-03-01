Заслуженный учитель России объяснил нелюбовь школьников к некоторым предметам

Школьники протестуют против архаики и занудства, а некоторые предметы действительно можно было бы включить в программу других, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя результаты исследования по ненужным урокам по мнению школьников.

Институт прогрессивного образования провел исследование, благодаря которому выяснили, что почти 94 % учеников 8–11 классов хотели бы влиять на формирование учебной программы, исходя из собственных интересов и перспектив на будущее. Кроме того, около 70 % школьников хотят исключить из учебной программы ОБЖ, еще 57 % – технологию и 38 % хотели бы убрать такой предмет как астрономия.

«У того, что дети хотят влиять на школьную программу есть две стороны. Первая, отчасти это уже происходит, потому что введенная профилизация, когда начиная с 9 класса ученики выбирают, в какой класс пойдут исходя из будущей профессии. Кроме того, в Москве есть замечательная инициатива «Субботы московского школьника», когда ведущий вуз страны МГУ имени М.В. Ломоносова открывает свои лаборатории, и ребята, глубоко интересующиеся физикой, могут ставить эксперименты на современном оборудовании», – говорит Ямбург.

Вторая сторона, по мнению педагога, заключается в том, что если полностью доверить детям распределение школьных предметов, то есть риск того, что они, по незнанию, уберут какие-то базовые вещи, что чревато бескультурьем. Поэтому определенный минимум просто необходим.

Он рассказывает, что когда был в старинном шведском городе Уппсала, в котором расположен древнейший университет, ему удалось побывать в аудитории, где висело высказывание предшественника Чарлза Дарвина Карла Линнея на латыни. Оно гласило, что мыслить свободно – это хорошо, но мыслить правильно – это больше. Поэтому давать ребенку абсолютную свободу выбора – неправильно, взрослые обязаны давать детям базовые вещи и направлять их в правильное русло.

«Что касается предметов, то нельзя бесконечно расширять их базу. То есть, если в стране плохо с экологией, это не значит, что в школах нужно создавать новый отдельный предмет «экология». Это значит, что ее нужно включить в рамки уже существующего предмета. Лично я, на сегодняшний день, абсолютно не вижу лишних предметов. Другое дело, что программы часто перегружены, но это тоже излишества, должно быть чувство меры», – считает учитель.

Преподаватель подчеркивает, что, возможно, астрономию можно было бы интегрировать в физику, но педагог и сам не раз замечал ужасную безграмотность россиян в рамках данной тематики. Кроме того, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) можно было бы включить в курс биологии. К тому же в школах применяются современные методики на различных предметах, которые учат детей и информационной безопасности. Так существуют «перевернутые уроки», когда ребенок, например, на истории получает задачу найти исторический материал (документы, факты, суждения, точки зрения по теме), а после на уроке разворачивается дискуссия, где учитель выступает в роли модератора. Его задача – научить детей отличать фэйк от правды, делать выводы не на основе одного факта, а на целой их системе. Также преподаватель контролирует культуру дискуссии, обучая детей искусству полемики.

«Что касается такого предмета, как технология, то тут все зависит от того, как она преподается. Если это тупое «забивание гвоздей» – это одна ситуация, а если это современный подход, то это другая ситуация. Дети протестуют против архаики и занудства. Технологию можно сделать одним из самых интересных и полезных предметов. Это, конечно, касается и остальных уроков», – заключил Ямбург.

Ранее россияне рассказали, что самыми нелюбимыми предметами в школе у них были химия, алгебра и геометрия и физика. За каждый из предметов проголосовали не более 26 % респондентов.