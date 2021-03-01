Белый автор отказалась переводить произведение чернокожей поэтессы из-за обрушившейся критики

Голландский автор Мариеке Лукас Рейневельд заявила, что не будет переводить произведение чернокожей поэтессы Аманды Горман после критики, что это было бы неприемлемо.

Голландский автор Мариеке Лукас Рейневельд заявила, что не будет переводить произведение чернокожей поэтессы Аманды Горман после критики, что это было бы неприемлемо для белого человека.

«Я шокирована шумихой вокруг моего участия в распространении послания Аманды Горман, и я понимаю людей, которых обидел этот выбор», – передает заявление Рейневельд The Insider.

Среди тех, кто раскритиковал это решение, была голландский культурный активист и журналист Дженис Деул. Она заявила, что для перевода произведений Горман следовало бы выбрать чернокожего автора.

29-летняя Рейневельд является самым молодым автором, когда-либо получившим Международную Букеровскую премию за роман «Неловкий вечер».

Горман исполнила свое стихотворение «Холм, на который мы взбираемся» на инаугурации президента США Джо Байдена 20 января.

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