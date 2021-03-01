Посетитель московского бара ударил девушку стаканом за отказ познакомиться

В ФРГ объяснили невозможность отказа от «Северного потока – 2»

Германия, в случае остановки реализации «Северного потока – 2», может столкнуться с исками о компенсации, заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

Как отметила политик, она поддерживает проект по причинам энергоменеджмента. «Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа», – сказала она, передает RT со ссылкой на газету Welt am Sonntag. Шульце добавила, что Германия будет нуждаться в газе и в следующем десятилетии.

«Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», – добавила министр.

Она поддержала премьер-министра Мекленбурга – Передней Померании Мануэлу Швезиг в том, что она придерживается сильной позиции по поводу завершения строительства трубопровода.

Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

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