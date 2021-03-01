Назван наиболее благоприятный месяц для планирования беременности

Акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, в какое время года лучше всего планировать беременность, стоит ли перед этим похудеть, и как COVID-19 влияет на возможность зачатия у мужчин.

По мнению врача, самым удачным временем года для беременности является осень, особенно первый ее месяц – сентябрь. «Если говорить об идеальном времени для зачатия, то это, скорее, начало осени – сентябрь, потому что за лето все отдохнули, набрались здоровья, наелись фруктов, овощей, зелени. Словом, все то, что положительно влияет на эмоциональное здоровье и репродуктивное тоже», – сообщила Калоева в комментарии «Ридусу».

Также врач убеждена, что если у женщины есть избыточный вес или, тем более, ожирение, то для начала следует нормализировать массу тела. Поскольку за время беременности организм женщины и так подвергается стрессовой нагрузке.

«Если вес лишний есть, то, конечно, сначала нужно его сбросить, а потом планировать зачатие. Потому что в течении беременности женщины чаще всего набирают, и это тяжело для здоровья. Культура питания у большинства отсутствует, потому что есть некие стереотипы – «женщине в положении нужно есть за двоих». Не надо этого делать. Во время беременности не стоит сильно себя ограничивать в еде – просто правильно питаться», – считает гинеколог.

По словам врача, если женщина переболела каким-то вирусным заболеванием, в частности гриппом, то необходимо выдержать паузу и планировать беременность в следующем цикле. Исключением является коронавирусная инфекция. После нее доктор рекомендует воздержаться от зачатия как мужчинам, так и женщинам в течение трех месяцев.

«Инфекция достаточно новая, и мы не знаем, как она влияет на качество клеток и в принципе на репродуктивную систему. Мы изучаем спермограмму мужчин до заболевания и после. Ее качество реально ухудшается. Из-за коронавируса происходит тромбоз – то есть сильно сгущается кровь – и это влияет на сперматогенез. Внешний вид сперматозоидов, так скажем, становится «некрасивым» и страдает их подвижность. Но эти процессы обратимы. В течение трех месяцев созревают новые сперматозоиды и яйцеклетки», – пояснила репродуктолог.

Если женщина делала компьютерную томографию или рентген-исследование, то ей тоже следует выдержать паузу в один месяц перед планированием беременности.