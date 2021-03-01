Россия прервала тренд устаревания сельхозтехники

Тенденция устаревания сельскохозяйственной техники, которая наблюдалась в России годами, была прервана: количество новых машин, появившихся у аграриев, превысило число выбывших, сообщил гендиректор государственной лизинговой компании «Росагролизинг» Павел Косов.

«Наши результаты в совокупности с другими мерами поддержки, которыми пользовались аграрии, привели к тому, что в прошлом году в России впервые за долгие годы, если не десятилетия, количество новой техники, появившейся у сельхозпроизводителей, превысило количество выбывших машин. Тренд устаревания техники был прерван», – передает РИА «Новости» слова Косова.

«При этом машиностроители констатируют рост объема выпуска техники, а доля отечественной техники на рынке выросла на 4 процентных пункта относительно импортной», – указал он.

Глава компании также отметил перспективы более глубокого внедрения цифровых технологий в процесс выдачи техники в лизинг. «Самый простой пример: процесс регистрации самоходной техники находится за пределами цифрового поля, в старом добром бумажном варианте. Этот процесс занимает много времени», – рассказал гендиректор «Росагролизинга».

«Отмечу, что Минсельхоз и Гостехнадзор уже ведут работу по переводу государственной регистрации самоходных машин и других видов техники в удобный электронный формат. Сейчас ряд регионов проводят пилотные проекты по цифровой регистрации, и мы очень рассчитываем, что гостехнадзоры в ближайшее время решат эту проблему», – добавил Косов.

Другое направление, по его словам, – стимулирование перехода контрагентов на электронную подпись вместо классической синей печати. «Если же глобально смотреть на российский АПК, то у отрасли есть потенциал для начала масштабного использования цифровых технологий», – заключил он.



Государственная лизинговая компания «Росагролизинг» сейчас изучает начало выдачи аграриям дронов для распыления химических удобрений.

«С точки зрения «Росагролизинга», мы сейчас обсуждаем вопрос аккредитации компании, которая производит дроны для распыления химических удобрений. Будем предоставлять такие дроны в лизинг. Нам кажется, такая техника будет очень востребована. Кроме того, в нашем портфеле уже имеется техника, которая позволяет прогнозировать погодные явления», – сказал Косов.

Кроме того, «Росагролизинг» обсуждает с «Ростсельмашем» и еще одной компанией возможность установки автопилота на любой вид техники, если это необходимо лизингоприобретателю.

«То есть по запросу агрария либо завод, либо дилер в регионе сможет устанавливать оборудование на необходимую технику. Сейчас мы изучаем такую возможность, с комбайном это технологически проще, с трактором – посложнее», – отметил глава компании.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов.