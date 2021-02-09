Работников северо-кавказской таможни заподозрили в крупном взяточничестве

Сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержали за попытку получить взятку в размере 10 млн рублей, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК.

«По подозрению в покушении на получение взятки в размере 10 млн рублей задержана преступная группа из числа сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело по материалам управления «К» СЭБ ФСБ возбудили в отношении главы отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни, старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ), а также их посредника.

В зависимости от роли каждого они подозреваются по статьям «Покушение на получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

«Следствием установлено, что в декабре 2020 года старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни вступили между собой в преступный сговор, направленный на получение от предпринимателя взятки за не привлечение последнего к уголовной ответственности в рамках расследования уголовного дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления», – уточнили в СК.

Чтобы осуществить задуманное, подозреваемый привлек знакомого, который выступил посредником и выдвинул предпринимателю требование о необходимости передачи 10 млн рублей за совершение незаконного бездействия. При передаче части денежных средств в размере 5 млн рублей последний был задержан с поличным, пояснили в ведомстве.

На данный момент все подозреваемые задержаны, в скором времени планируется предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.

В октябре суд арестовал заместителя главы московской таможни – начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова. Его обвиняют в получении взятки в 500 тыс. рублей.