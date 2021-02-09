В Дагестане арестовали троих подростков по делу о создании террористического сообщества

В Дагестане арестовали троих из шести несовершеннолетних, подозреваемых в создании террористического сообщества в регионе, сообщил источник в силовых структурах республики.

«Так как трое из шести задержанных подростков младше 16 лет, то мера пресечения в виде ареста была избрана только трем ребятам, которым больше 17 лет», – указал собеседник ТАСС.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных и следственных органов пока не поступало.

В республиканском управлении СК сообщали ранее, что подозреваемые поддерживали идею запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*». В июне 2019 года в Махачкале они объединились в группу и создали сообщество.

Также ведомство в феврале сообщало о возбуждении уголовного дела по статье «Создание террористического сообщества и руководство им» и «Участие в террористическом сообществе» в отношении шестерых подростков.

До этого в феврале в Дагестане ФСБ раскрыла деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Злоумышленники были задержаны, обнаружен тайник с оружием, СВУ и боеприпасами.