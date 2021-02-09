Нигерия начала изучение российской вакцины «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» поступила на проверку в нигерийское Национальное агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами, сообщил министр здравоохранения Нигерии Осагие Эханире.

Министр подчеркнул, что Федеральное правительство Нигерии завершило переговоры с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи о вакцине «Спутник V» и ее возможной закупке. По его словам, Россия выразила готовность поставить «Спутник V» в Нигерию, и после проведенных переговоров фармрегулятор Нигерии приступил к ее изучению.

«Нигерия заинтересована в получении вакцины «Спутник V», – передает ТАСС слова Эханире, добавившего, что уровень ее эффективности в защите от коронавируса составляет 91%.

Ожидалось, что Нигерия получит в конце текущего месяца первую партию вакцины от коронавируса – 100 тыс. доз средства компании Pfizer («Пфайзер»). Однако эта партия не поступит, заявил Осагие Эханире.

«В первой половине текущего года в страну через механизм COVAX должны прибыть 16 млн доз вакцины AstraZeneca, – отметил он. – Еще 42 млн доз Нигерия получит через общеафриканскую платформу ABATT, созданную Африканским союзом».

На текущий день в Нигерии выявлено 139748 инфицированных новым коронавирусом, 1667 человек скончались.

Ранее американское издание Bloomberg выразило мнение, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научным прорывом России с советских времен.

В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.