Пригожин рассказал, как переболел коронавирусом в тяжелой форме

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, как переболел коронавирусом в тяжелой форме и прошел лечение в клинике в Дубае.

Коронавирусом Пригожин с супругой певицей Валерией заразились в Дубае. У артистки COVID-19 протекал в легкой форме, а продюсеру спустя неделю после начала болезни стало хуже.

«Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. … Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки», – написал Пригожин в Instagram.

Продюсер также признался, что расплакался, когда болезнь отступила. «Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно – просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ – праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе – все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы», – добавил Пригожин, поблагодарив медиков клиники в Дубае, которые спасли его жизнь.

«Главный посыл моего сегодняшнего поста таков: я очень жалею, что тянул до последнего с вакциной. Не делайте моей ошибки, которая может стоить вам жизни. Делайте прививку при первой возможности», – заключил продюсер.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.