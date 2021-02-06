Создано повышающее эффективность вакцин от коронавируса вещество Паломникам запретили въезд на Афон 6 февраля 2021, 03:20 Текст: Евгения Шестак

Запрет на все паломнические посещения Святой Горы Афон продлен до 28 февраля в связи с пандемией коронавируса, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции. Решение было принято вице-губернатором Афона. Отмечается, что все монахи, государственные чиновники и рабочие перед посадкой на суда должны будут сдавать тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд в святое место, передает РИА «Новости». Во время первого карантина в Греции на Афоне также вводился запрет на паломничество. 22 сентября на Афоне ввели ограничения по количеству посетителей в одном монастыре. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.

В США отметили преимущества вакцины «Спутник V» 5 февраля 2021, 08:49

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что при высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов, считают специалисты трех американских университетов. Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС. Он констатировал, комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet, что «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%». «Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность – около 95%», – отметил эксперт. Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины». Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: «Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник». «Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», – отметил он. Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, указал: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры». «Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», – добавил эксперт. Комментируя публикацию в журнале Lancet о вакцине, он сказал, что препарат «выглядит очень многообещающе», это «потрясающая новость». «Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», – добавил Макартур. Курицкис сказал, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson». Однако «трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований». Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса». Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования, в которых следует сравнить эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами. Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в Lancet, также подчеркнул, что «это старейший медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось отзывать». Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V» 5 февраля 2021, 06:25 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени. Массолени сообщил, что «мы подписали контракт с РФПИ», передает ТАСС. «Речь идет о вакцине «Спутник V». Мы ждем (...) контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», – отметил министр. Напомним, в середине января минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование «Спутника V» в стране. На данный момент в республике было выявлено 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 тыс. 779 человек. Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Власти Чехии сообщили об интересе к «Спутнику V» 5 февраля 2021, 19:47 Текст: Вера Басилая

Чехия может пойти по венгерскому пути, решая вопрос с использованием российской вакцины «Спутник V», заявил чешский премьер Андрей Бабиш. Венгрия первой в Европе разрешила применение «Спутника V», заключив договор с Россией на поставку вакцины от коронавируса, не дожидаясь одобрения на уровне ЕС. «Мы хотим рассмотреть вопрос о том, чтобы пойти подобным путем, как Венгрия, в случае если получим российскую вакцину «Спутник V», приводит РИА «Новости» слова Бабиша пражскому сетевому изданию Deník N после переговоров в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном об опыте использования вакцины в этой стране. Бабиш также заявил чешскому ТВ, что «лучшая вакцина – это безопасная вакцина, а также та, которая уже имеется в нашем распоряжении. В случае с вакцинами речь идет не о политике, а о здоровье людей... Мне надо было побывать здесь еще в ноябре», – добавил он. «Мы не можем ждать от Брюсселя, поэтому мы начали переговоры о поставках вакцин с Россией и Китаем. Всю эту ценную информацию мы сегодня передали чешской стороне», – в свою очередь заявил венгерский премьер. Бабиш на следующей неделе намерен посетить Сербию, которая тоже уже использует российскую вакцину. Ранее чешский премьер неоднократно выражал недовольство резким замедлением поставок в страну вакцин фирм Pfizer/BioNTech и Moderna, из-за чего затянулась вакцинация первоочередников, к которым относятся граждане в возрасте свыше 80 лет и медики, работающие с больными COVID-19. Также Бабиш, ссылаясь на данные экспертов, дал высокую оценку вакцине «Спутник V». Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Российские ученые нашли антитела сильнее тех, которыми лечили Трампа 5 февраля 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, «обезвреживающие» коронавирус сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава Российской академии наук РАН Александр Сергеев. Одним из направлений создания лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител – молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. На основе таких антител возможно делать своего рода лекарственные «коктейли». «В Институте молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН получен целый спектр этих антител... Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron», – цитирует РИА «Новости» Сергеева. По словам Сергеева, эти антитела «имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства». Напомним, в начале октября тогдашний глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. Израильские врачи заявили о скачке заболеваний детей «британским» ковидом 5 февраля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Распространение британской мутации коронавируса в Израиле привело к скачку заболеваемости среди детей в два с половиной раза, что потребовало открытия специализированных детских COVID-реанимаций в крупных клинических центрах страны, рассказал ведущий педиатр детской COVID-реанимации, открытой в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем, доктор Асаф Мандель. «Мы поняли, что в больницу поступает все больше детей с коронавирусом. Особенно в Иерусалиме. Так что нам пришлось открыть коронавирусную реанимацию для маленьких пациентов (...) Мы пока не знаем, насколько мутации влияют на детей. Сейчас это очень интенсивно изучают, и я надеюсь, у нас будет ответ в ближайшее время», – передает РИА «Новости» слова доктора Манделя. Предположения, что именно британская мутация, которая вызывает 70% ежедневных заражений коронавирусом в Израиле, поражает детей в значительно большей степени, пока не имеет научного подтверждения, и рост заболеваемости в младшей возрастной группе может быть связан с другими, в том числе, социальными факторами, считает иммунолог, профессор Полина Степенская. По мнению врача, это может объясняться массой факторов, которые до конца неясны, пока не будет сделана хорошая научная работа, «которая проведет мультифакториальный анализ и проверит, из-за чего это может быть, плюс (изучит) какие-то биологические данные: что мы видим у этих детей, почему, есть ли у них какая-то особенность, есть ли какая-то генетическая предрасположенность этих детей, которые подвержены инфекции». Социальным фактором, влияющим на высокую детскую заболеваемость, профессор назвала население ортодоксальных иерусалимских районов, значительная часть которого не соблюдает ограничения минздрава. Персонал детского COVID-отделения больницы Хадасса с тревогой отмечает, что среди госпитализированных тяжелобольных детей встречаются и пациенты без хронических заболеваний. «Например, у нас был ребенок 9 месяцев, который попал к нам с очень сильным воспалением легких из-за коронавируса. И лежал у нас в реанимации несколько дней, но слава Богу, его состояние быстро улучшилось, и мы перевели его в обычное отделение», – сказал доктор Мандель. Тем не менее, несмотря на то, что большая часть пациентов детской COVID-реанимации имели тяжелые сопутствующие заболевания, смертность в этой возрастной группе стремится к нулю. «Сначала было четверо детей, теперь двое: шестимесячный ребенок и девочка двух лет. У них очень серьезные хронические заболевания, на которые наложился коронавирус, который усугубил общее состояние. Поэтому они находятся под наркозом и на аппарате ИВЛ», – рассказал он. Но даже к самым тяжелым пациентам в детской COVID-реанимации круглосуточно допускаются родители. Единственное условие – они должны носить такие же защитные костюмы, что и персонал клиники, отметил врач. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что дети составляют около 8-10% в общей статистике случаев заражения коронавирусом в России, максимальное число заболевших приходится на подростков 13-15 лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Педиатр рассказал о картине заболеваемости детей коронавирусом в России 5 февраля 2021, 13:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В большинстве случаев дети переносят коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме и не всегда удается выявить заболевание, поэтому в России, предположительно, уже переболели 30 % несовершеннолетних, рассказал газете ВЗГЛЯД педиатр-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Израильские врачи сообщили, что из-за распространения британской мутации коронавируса в Израиле в 2,5 раза увеличилась заболеваемость среди детей. Специалисты также отметили, что пока неизвестно, насколько мутации влияют на детей, но это интенсивно изучается. «В настоящий момент у нас активного распространения «британского» штамма коронавируса нет в стране, но это не означает, что он к нам не придет с определенной отсрочкой. Но у нас немного другая ситуация: в отличие от многих стран у нас не было локдауна, соответственно, дети контактировали друг с другом, а значит у какой-то части населения уже сформирован иммунитет», – говорит Тимаков. Скорее всего британский штамм коронавируса будет передаваться детям более часто и легко, полагает педиатр, поскольку вирус более заразен, но ему придется проходить «иммунные барьеры», и, естественно, он начнет адаптироваться под россиян, затрагивая все население страны – и детей, и взрослых. «Взрывного роста заболеваемости у нас в стране, я думаю, не будет, но заболеваемость возрастет. Просто я думаю, что она будет не такой большой. По крайней мере с предыдущими мутациями коронавируса среди детей заболеваемость низкая. На данный момент многие уже выработали иммунитет – это первое. Второе – дети переносят эту инфекцию гораздо легче, чем взрослые, к счастью. Поэтому какой-то критичной защиты детей от вируса не требуется», – считает врач. Он рассказывает, что согласно официальным данным, в среднем заболеваемость детей коронавирусом составляет примерно 10-13%. При этом педиатр отмечает, что это только те случаи заболевания, которые выявлены. «Из-за того, что дети часто переносят заболевание в легкой форме, выявить у них коронавирусную инфекцию оказывается не так-то просто. Ребенок выделяет маленькое количество вируса, да и количество дней выделения вируса небольшое и незначительное, в отличие от взрослого, поэтому большая часть детей перенесли коронавирус в более легкой или скрытой форме. Поэтому я полагаю, что переболели инфекцией минимум 30 % детей, но для точных данных нужно проводить анализ по школам и так далее», – подытожил Тимаков. В конце января заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что на детей в России приходится примерно 8-10% среди всей заболеваемости коронавирусной инфекции, причем чаще болеют подростки 13-15 лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гинцбург назвал срок окончательных итогов испытаний «Спутника V» 5 февраля 2021, 08:14 Текст: Алина Назарова

Окончательные результаты исследования вакцины «Спутник V», которые будут подведены в мае, не станут серьезно отличаться от уже имеющихся, считает директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Согласно протоколу, за вакцинированными ведется полугодовое наблюдение на предмет отдаленных последствий. Эти полгода для последнего вакцинированного в рамках третьей фазы наступят где-то в мае. Поэтому в мае будут подведены окончательные итоги. Никаких отклонений (от уже имеющихся промежуточных результатов) не должно быть», – сказал он, передает ТАСС. Гинцбург также сообщил, что хранить «Спутник V» при 2-8 градусах тепла можно два месяца. «В инструкцию к препарату была внесена возможность его хранения при температуре обычного бытового холодильника, а не при минус 18, в течение двух месяцев. Но сложность в том, что практически один месяц из этих двух уходит на контроль качества вакцины, поэтому для того, чтобы доставить вакцину и вколоть ее человеку, фактически остается один месяц. Это маловато. Но сейчас этот процесс исследуется. По мере дальнейшей работы, надеюсь, этот срок будет увеличен до шести месяцев», – рассказал Гинцбург. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в ближайшее время Россия и Китай объявят о начале совместных испытаний комбинированных вакцин от коронавируса. Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. Дерматолог назвала срок прекращения выпадения волос после COVID-19 5 февраля 2021, 10:37 Текст: Алина Назарова

Количество обращений к врачам-трихологам, занимающимся проблемой выпадения волос, за год пандемии коронавируса увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, можно ли прекратить облысение после COVID-19. По оценке некоторых врачей, облысение во время болезни может быть вызвано сильным повышением температуры тела при заражении COVID-19, которое нарушает естественный цикл роста волос. Организм начинает блокировать волосяные фолликулы, чтобы сохранить энергию для обеспечения жизненно важных функций. Группа исследователей из Университета Западной Виргинии в США пришли к выводу, что наличие лысины у мужчины повышает шанс заразиться COVID-19 примерно на 40%. «Тема очень горячая. По моему опыту, количество обращений с проблемой облысения выросло на 30% во время пандемии. Все пациенты в шоке от выпавших волос. Хочу сказать, что ничего страшного в этом нет, надо успокоиться. Организм придет в норму и волосы восстановятся. Но человек должен свыкнуться, что определенное время после выздоровления волосы еще будут выпадать – от нескольких недель до трех месяцев. Прежнюю густоту возможно вернуть в течение шести месяцев», – рассказала Галлямова «Ридусу». Дерматолог объяснила, что для медицинского сообщества проблема с облысением у пациентов не стала новостью. Она добавила, что у больных, перенесших коронавирус, наблюдается телогеновое выпадение волос, так называемая алопеция. По словам Галлямовой, на волосяной фолликул оказывает негативное действие и сама инфекция, и те лекарства, которые принимались для выздоровления – антибиотики, гормоны, биологические препараты. «Но я всем объясняю, что цикл волоса имеет определенный ритм. Волосы, которые подверглись токсическому воздействию, переходят в так называемую стадию покоя, и они находятся достаточно долго в волосяном фолликуле. И сколько на голове находится таких волос, которые уже не будут расти, неизвестно. Они в любом случае выпадут, а интенсивность выпадения в каждом случае индивидуальна», – рассказала врач-трихолог. Доктор отметила, что новый рост волос можно простимулировать различными средствами, но это не является обязательным условием для восстановления густоты волос. «С телогеновым выпадением волос в основном обращаются женщины, конечно. Ко мне на приеме обратились только двое мужчин с такой проблемой. Они были рокеры с длинными волосами. Но, как правило, из-за того, что у мужчин кроткая стрижка, они даже не замечают выпадения», – добавила Галлямова. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что средняя скорость распространения коронавирусной инфекции в мире в феврале сократилась по сравнению с пиковыми значениями января почти в два раза. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Боррель выразил надежду на регистрацию «Спутника V» в ЕС 5 февраля 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил надежду, что Евросоюз сможет сертифицировать вакцину от коронавируса «Спутник V». «Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией», – сказал Боррель, передает РИА «Новости». По его словам, он был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» в журнале Lancet. «Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется», – отметил Боррель. Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. В России назвали сроки начала испытаний «Спутник V» на детях 5 февраля 2021, 21:01 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследование вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях начнется летом. «Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», – заявил глава центра в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Парламент Бразилии принял упрощающий регистрацию «Спутника V» закон 5 февраля 2021, 05:34 Текст: Наталья Ануфриева

Верхняя палата парламента Бразилии приняла законопроект, обязывающий национальный регулятор в течение пяти дней регистрировать вакцины от коронавируса, если эти препараты ранее были одобрены за рубежом. Это упростит регистрацию российской вакцины «Спутник V» в стране, сообщает пресс-служба Федерального сената. Документ будет направлен на подписание главе государства, передает ТАСС. «Таким образом, мы признаем, к примеру, что одобрение российским регулятором «Спутника (V)» позволит бразильскому агентству по ускоренной процедуре разрешить эту вакцину», – заявил сенатор Эдуарду Брага, слова которого цитирует портал G1. В соответствии с законопроектом, Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) должно будет признавать регистрацию препарата не только регуляторами Китая, США, Японии и Евросоюза, как допускалось ранее, но и Аргентины, Великобритании, Канады, России и Южной Кореи. Также предлагается признавать не только постоянную регистрацию вакцин, что предусмотрено действующим законодательством, но и временные разрешения на экстренную вакцинацию, выданную там. При этом приоритет при закупке вакцин должен будет отдаваться препаратам, производимым в Бразилии или бразильской компанией за рубежом. Ранее в РФПИ назвали сроки поставки «Спутник V» в Бразилию. В России выявили 16,7 тыс. новых случаев коронавируса 5 февраля 2021, 11:20

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2032, Санкт-Петербурге – 1463, Московской области – 946. Всего в стране выявлено 3 934 606 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 413 495 человек, из них 23 582 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 527 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 75 732 человека. Накануне, 4 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 714. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 26. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Закрытым из-за коронавируса Лувру и Версалю грозит банкротство 5 февраля 2021, 22:01 Текст: Вера Басилая

Французские музеи, которые остаются закрытыми на протяжении нескольких месяцев из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса, находятся на грани банкротства, заявил администратор Лувра и Национальной школы декоративного искусства Фредерик Жуссе. «Музеи – большие или малые – почти разорены. Если приводить некоторые цифры, то можно сказать, что Лувр теряет 10 млн евро в месяц, Версаль потерял 70 млн в прошлом году», – цитирует РИА «Новости» слова Жуссе телеканалу BFMTV. Ранее руководство Лувра сообщало, что посещаемость музея снизилась на 70% в прошлом году. Ранее около ста представителей музеев и центров искусства во Франции направили обращение министру культуры страны, призвав власти разрешить частичное возобновление работы музеев. «Мы просим, чтобы они (музеи) были открыты на тех же условиях, что магазины сегодня. Есть музеи, которые принимают лишь несколько посетителей в день, это меньше, чем булочная напротив. Поэтому можно их открыть. Естественно, такие большие музеи, как Лувр или Версаль, должны работать с ограничениями. Но они прекрасно могут все организовать, действует система онлайн-бронирования», – сказал Жуссе, задавшись вопросом, почему непродовольственные магазины, в которых большая посещаемость, открыты, а музеи остаются закрытыми. По его словам, никто не ходит в музеи поздно вечером, поэтому и комендатский час, действие которого во Франции начитается в 18.00, будет соблюдаться в случае открытия культурных учреждений. Ранее власти Франции приняли решение пока воздержаться от введения нового локдауна на всей территории страны, но ужесточили ряд действующих ограничений. Франция с 31 января запретила въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС, за рядом исключений. C начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составило более 3,2 млн человек, свыше 77 тыс. скончались. Названы сроки начала вакцинации «Спутником V» в Венгрии 5 февраля 2021, 11:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе, сообщил в эфире венгерского радио премьер-министр страны Виктор Орбан. Венгрия ранее первой в Евросоюзе одобрила применение российского препарата, передает ТАСС. В общей сложности для населения этой страны будут доступны сразу пять вакцин: российская «Спутник V», американская Moderna, препарат консорциума Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и китайская Sinopharm. Во вторник глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что страна получила первую партию российской вакцины от коронавируса. Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Мишустин заявил о попытках ряда стран использовать пандемию в своих интересах 5 февраля 2021, 12:28 Текст: Алина Назарова

Использование рядом государств ситуации с пандемией коронавируса грозит непредсказуемыми и опасными последствиями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он отметил, что вместо сотрудничества в борьбе с пандемией «некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах». «Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал даже – опасным, последствиям», – сказал Мишустин, передает ТАСС. По его словам, «с каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны». «И в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень», – считает глава российского правительства. В то же время премьер указал, что наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать. Он добавил, что, на его взгляд, «борьба с коронавирусом остается важным направлением» совместной деятельности стран «пятерки». «Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего Союза», – акцентировал внимание Мишустин, добавив, что Россия готова оказывать в этой сфере поддержку своим партнерам. В январе Мишустин сообщил, что в ближайший месяц в оборот поступит третья вакцина от коронавируса российского производства.