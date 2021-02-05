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Песков назвал неприемлемыми «нотки ультимативности» в словах Байдена о России
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В Кремле считают неприемлемыми «нотки ультимативности» в заявлениях президента США Джо Байдена о России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США по отношению к России.
Напомним, президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что он «ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что в отличие от своего предшественника, дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа».
Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы».
Эксперт-американист Борис Межуев, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление президента США, заявил, что «серьезных рычагов воздействия на российскую политику у США нет, но они будут пытаться испортить думскую избирательную кампанию 2021 года».
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Соловьев сказал, как реагировать на угрозы санкций из-за Навального
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«Главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что команда президента США Джо Байдена столкнулась с нехваткой возможностей для ввода санкций против России.
«Во-первых, ранее американцы уже говорили, что намерены оценить общую эффективность санкционной политики США, потому что они уже и так приняли слишком много ограничений. Сейчас в Белый дом вернулась команда Барака Обамы. А Обама, как ни странно, в вопросах санкций был более последовательным политиком, нежели Трамп. Потому несмотря на громкие заявления, Байден возможно станет более прагматичным президентом», – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
«Во-вторых, а какая нам вообще разница? К санкциям призывает команда Навального, но кто это? Не очень хорошо образованные, глубоко несчастные мизантропы. Для них было бы абсолютным счастьем, если бы Запад всю Россию обложил санкциями», – уверен собеседник.
«Потому главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны? Ответ на этот вопрос куда более важен», – заключил Соловьев.
Ранее издание The New York Times сообщило о понимании ключевыми помощниками президента США Джо Байдена того, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны.
Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон.
При этом накануне группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
Кроме того, в конце января телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
В Совете Федерации такой призыв назвали «изменой Родине». «Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – задался вопросом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, счел поведение руководителей ФБК «полным унижением себя и своей собственной страны». По его словам, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем через выборы.
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Байдену указали на нехватку возможностей для ввода санкций против России
Ключевые помощники президента США Джо Байдена осознают, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны, пишет The New York Times.
В материале констатируется, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. «В обоих случаях Байден давал понять, что вскоре последуют санкции – излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», – передает ТАСС текст материала.
Вместе с тем, по сведениям газеты, «ключевые помощники Байдена признавали», что, как отметил один из них, в том, что касается России, США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций». О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет.
В статье констатируется: «В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [45-го президента США Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом».
Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон.
В статье приводится мнение бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам. По его словам, США «попали в ловушку», посчитав, что «санкции являются простым ответом на любую проблему». «Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», – отметил он. «Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим», – добавил Даалдер.
Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены «активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления».
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил от себя мысль о «глубокой обеспокоенности Вашингтона», а также потребовал «немедленного и безусловного освобождения» Навального. «Даже работая с Россией в интересах Соединенных Штатов, мы скоординируемся с союзниками и партнерами для того, чтобы наказать Россию за нарушение прав ее граждан», – пояснил американский чиновник.
«А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны – они их всегда найдут и придумают», –заявила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Байден пообещал заставить Россию «платить» за свои действия
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Президент США Джо Байден заявил, что в отличии от своего предшественника Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России и заставлять ее платить за свои действия.
«Я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», – цитирует РИА «Новости» Байдена.
Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы». «Я также напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьёзный конкурент – Китай», – сказал Байден.
«Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы», – сказал глава государства.
Кроме того, президент США заявил, что продление стратегического договора СНВ-3 показывает, что США готовы общаться и с противниками.
«Мы будем дипломатически общаться с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и продвигает безопасность американцев. Поэтому США и Россия вчера продлили договор СНВ-3 на пять лет, сохраняя единственный договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную безопасность», – сказал Байден.
Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. По его словам, «политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний» – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у США и всего мирового сообщества.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия.
Вопрос вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне
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Тема постоянного вмешательства Вашингтона во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты (их не надо особо даже искать, они на поверхности) – мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», – сказала Захарова, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Дипломат напомнила, что Россия, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Коротченко оценил заявление адмирала США о ядерной войне с Россией
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«Теоретически ядерная война может быть, в этом нет сенсации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.
«Ядерная война возможна, хотя риск ее минимален. Стратегические ядерные силы существуют для того, чтобы в случае необходимости они могли быть применены. В этом нет ничего нового, такое заявление – сенсация лишь для обывателей», – убежден военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Эксперт пояснил, что «непрерывное совершенствование сил ядерного сдерживания России и США необходимы для поддержания стратегического и военно-политического баланса в мире». «Сам факт наличия ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не позволяет начать третью мировую войну», – добавил собеседник.
Доктор военных наук Константин Сивков также согласен с тем, что заявление адмирала Чарльза Ричарда – «лишь констатация очевидного факта».
«Путем таких заявлений, – полагает эксперт, – в США стараются перенаправить агрессию с внутренних противников на внешних. Ведь сейчас американское общество расколото – есть серьезное неприятие американцами президента страны Джозефа Байдена».
Напомним, глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.
Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации.
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Белый дом захотел снизить вероятность конфликта с Россией
Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта», – цитирует заявление Блинкена РИА «Новости».
Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США официально был продлен в среду, 3 февраля. МИД России отметил особую роль телефонного разговора президентов обеих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в продлении документа.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.
Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации.
В США не исключили начала ядерной войны с Россией
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Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», – написал Ричард в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США, передает РИА «Новости».
Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
«Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», – отмечает Ричард.
Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации.
Российский посол оценил угрозу ядерной войны с США
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Здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».
«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.
Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.
В России оценили планы Байдена заставить Москву «платить за свои действия»
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«Серьезных рычагов воздействия на российскую политику у США нет, но они будут пытаться испортить думскую избирательную кампанию 2021 года», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о планах «жестко противостоять действиям России и заставлять ее платить за свои действия».
«В отношении России политика конфронтации со стороны США носит тактический и кратковременный характер. В первую очередь Штаты будут стараться сделать думскую избирательную кампанию 2021 года болезненной для президента Владимира Путина и для всей российской власти», – считает политолог-американист Борис Межуев.
По словам эксперта, «США будут пытаться при помощи этой кампании показать, что популярность действующего российского лидера уходит и он теряет легитимность в глазах избирателя». «Таким образом, с Москвой можно будет вести диалог с позиции силы», – предполагает политолог.
«Также Соединенные Штаты не могут игнорировать ситуацию с блогером Алексеем Навальным, – рассуждает собеседник. – Общее идеологическое ожесточение против России очевидно».
В значительной степени, как полагает политолог, «кейс с Навальным» был во многом создан для того, чтобы не допустить перезагрузки отношений между Россией и США. «Хотя перезагрузка косвенно осуществляется – Договор о СНВ-3 перезаключен на пять лет. Кроме того, телефонный разговор лидеров России и США был, судя по всему, позитивным», – отметил Межуев.
«Но все же и в России, и в США есть силы, которым нужно не допустить нормализации отношений между нашими цивилизациями. Джо Байден вынужден на это реагировать. Не знаю, как он собирается заставить Россию платить, но тем не менее в этом году следует ожидать многих неприятностей», – полагает эксперт.
«С другой стороны, – добавил Межуев, – мы видим, что протест в поддержку Навального сдувается. Это значит, что на самом деле серьезных рычагов воздействия, в том числе и внутриполитических, на российскую политику у администрации США нет. К тому же любое серьезное давление на нашу страну ничем хорошим для самого же Запада не закончится».
Политолог подчеркнул, что «это приведет лишь к дальнейшему сближению России и Китая и полному провалу политики сдерживания КНР». «А антикитайское направление внешней политики США является очень устойчивым. Конфронтация с КНР носит долгосрочный стратегический характер», — заключил Межуев.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что он «ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что в отличие от своего предшественника, дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа».
Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы».
Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. По его словам, «политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний» – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у США и всего мирового сообщества.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия.
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Эксперт: Конгресс не позволит Байдену снять санкции с «Северного потока – 2»
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«США просят у европейцев возможность перекрыть «Северный поток-2» в случае, если Россия откажется от украинского транзита газа. Но как мы вообще можем гарантировать украинский транзит, если через четыре года контракт «Газпрома» закончится?» – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он оценил сообщения о готовности США отменить ограничения против Nord Stream 2 при выполнении ряда условий.
«Новость о готовности США снять санкции с «Северного потока-2» выглядит достаточно странно. Абсурдна сама эта тема, ведь запреты на оказание строительных услуг и запреты на финансирование проекта были введены не указом прошлого президента Дональда Трампа, а федеральным законом. Поэтому и снять ограничения можно только через принятие нового закона. В этом вопросе лично от Джо Байдена зависит немногое», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее во вторник появились сообщения о том, что США могут начать диалог о снятии санкций с участников проекта газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2). Условием для этого снятия называют предоставление Германией предложений, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. «Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему», – отметил источник газеты Handelsblatt в американской администрации. По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Байденом тему Nord Stream 2, однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора об этом ничего не было сказано.
Источник Handelsblatt сообщил – США требуют, чтобы запуск газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. «Поставки газа по «Северному потоку-2» могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа», – пояснил неназванный представитель Белого дома.
Заявленные условия выглядит невыполнимыми, полагает Юшков. «США просят у европейцев поставить заглушку на газопровод, и в случае, если Россия откажется от украинского транзита газа, перекрыть «Северный поток-2». Но как мы вообще можем гарантировать украинский транзит, если через четыре года контракт «Газпрома» закончится, и Украина может отказаться от подписания нового договора? – рассуждает эксперт. – В таком случае как раз планируется использовать новый газопровод, а это будет невозможно из-за американских требований. Какой тогда был смысл вкладывать 9,5 млрд долларов в трубу, если она будет стоять пустой?». Следовательно, условия нереализуемы, делает вывод аналитик.
При этом эксперт подчеркивает, что «использовать одновременно украинскую ГТС и «Северный поток – 2» невозможно». «У Газпрома нет таких контрактов, чтобы загрузить Nord Stream 2 и украинскую ГТС, тем более украинская труба физически будет плохо работать, если объемы будут меньше 40 млрд кубометров. Поэтому именно такие объемы и стоят на следующие четыре года, в противном случае прокачка каждой тысячи кубов не окупится. Два этих проекта де-факто взаимоисключающие. «Северный поток – 2» строится для того, чтобы перекинуть объем транзита с Украины на новую трубу», – подытожил Юшков.
Для того, чтобы снять все возникшие вопросы, нужно дождаться официального объяснения или опровержения этой инициативы со стороны Соединенных Штатов, считает эксперт. «Но в любом случае, чисто технически это предложение практически не реализуемо. Единственное, что еще можно сделать – пересмотреть новые санкционные законопроекты, которые сейчас находятся в стадии разработки. Со стороны администрации Байдена явно появились намеки на то, что в отношениях с Европой он будет совсем не такой, как Трамп, но пока никакого конструктивного диалога все равно не получается», – пояснил Юшков.
В целом же, не следует ожидать снятия антироссийских санкций хотя бы в контексте решения вопроса «Северного потока – 2», полагает эксперт. В США среди демократов и республиканцев уже сложился устойчивый консенсус относительно антироссийской политики, объяснил собеседник. «Считается, что санкции не только нельзя снимать, но их нужно еще больше ужесточать. А поэтому провести через Конгресс законопроект, который эти ограничения отменит, просто невозможно. В противном случае сторонники Трампа в парламенте сразу скажут – смотрите, Байден снимает санкции с России, так вот кто на самом деле агент Кремля! Непонятно, для чего новой администрации подставлять себя под такой удар», – полагает Юшков.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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В Госдепе обещали пристально следить за завершением строительства «Северного потока – 2»
Соединенные Штаты намерены следить за завершением строительства и сертификацией «Северного потока – 2», заявил представитель госдепартамента США.
«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», – сказал представитель госдепа ТАСС.
Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым США якобы готовы начать диалог о снятии санкций с газопровода при условии, что Германия представит предложения, устраняющие опасения американской стороны по проекту.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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Лавров провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном
Министр иностранных дел России провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждался вопрос о стратегической стабильности и безопасности, сообщил пресс-служба МИДа.
«В развитие телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена собеседники приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений, что будет способствовать улучшению общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности. Была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о РСМД [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] а также в контексте перспектив Договора по открытому небу», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.
Лавров также напомнил Блинкену о «ранее выдвинутых Москвой предложениях о принятии совместных российско-американских заявлений о недопустимости ядерной войны и о невмешательстве во внутренние дела друг друга». При этом, подчеркнули в МИДе, российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов.
«Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран», – говорится в сообщении. Блинкен выразил готовность к организации экспертного диалога по этим вопросам.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусом, в том числе речь шла о сотрудничестве в разработке и совершенствовании вакцин.
«Достигнута договоренность о поддержании постоянных рабочих контактов», – добавили в МИДе.
Напомним, президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. 3 февраля МИД объявил об официальном продлении СНВ-3 до 2026 года.
США задумались о возвращении в Договор по открытому небу
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Новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН), заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы изучаем вопрос [о Договоре по открытому небу], мы примем решение в свое время. Как нам известно, Россия все еще не полностью соблюдает договор», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента ТАСС.
Во вторник глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Ранее Россия возложила на США ответственность за развал ДОН. В Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре. Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.
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В США пообещали «более эффективно» противодействовать России в мире
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Внешнеполитический курс новой американской администрации направлен на более эффективное противодействие России на международной арене, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Саллавина, в отличие от предыдущей администрации новым правительством будут предприниматься шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за «спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась». «Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, того типа хакерские атаки и [компьютерные] взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим», - утверждает помощник президента.
По его словам, новое американское правительство полагает, что таким образом сможет воздействовать «на будущее поведение России». Вместе с тем Салливан признал, что Штаты в любом случае будут не в состоянии добиться отказа России от абсолютно всех тех шагов, против которых возражает Вашингтон.
«В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел. И продление нового ДСНВ, удержание под контролем ядерного распространения в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Америки», – подчеркнул Салливан.
Ранее аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны заявили, что за масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры.
Кремль неоднократно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США. А также заявлял о невмешательстве в американские выборы.
Кроме того, МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям, призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Вандал напал на российское генконсульство в Нью-Йорке
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Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдепартамент Соединенных Штатов обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, сообщил сотрудник ведомства.
В диппредставительстве сообщили, что в ходе «антироссийской акции», которая прошла во вторник в Нью-Йорке, неизвестный испачкал фасад здания красной краской. «С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», – сообщил сотрудник дипмиссии РИА «Новости».
В диппредставительстве уточнили, что в течение вторника число участников акции варьировалось, максимальное количество достигало около десяти человек. «Общая направленность акции была антироссийская», – отметил сотрудник консульства. Однако источник не уточнил, что именно скандировали или к чему призывали люди. Он добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы для обеспечения порядка у здания, однако за все время проведения акции «они не сочли возможным появиться у консульства».
С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство России в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке.
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